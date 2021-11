»Vi vil ha' VAR ud af fodbold,« skreg fansene søndag, da AaB og Randers spillede 1-1.

Tøsedrengenes 'Så gik der tid med' var soundtrack til VAR-affæren, der udspillede sig i anden halvleg, hvor videovognen først tjekkede for et Randers-straffe og siden offside. Men da benene blev fejet væk under Kasper Kusk vendte VAR-vognen tommelfingeren nedad.

Selvom det var en topkamp og lokalopgør mellem Superligaens nummer tre og fire var der mere bid i tacklingerne i lokalbraget på Provstejorden mellem Chang ug Gug 24 timer inden end i Aalborgs Vestby søndag. Allerede efter et minut scorede Milan Makaric, inden Alhaji Kamara, der netop har forlænget med kronjyderne, headede udlignenen ind.

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:

Farmand Søren stiller op til kommunalvalget om godt ti dage, og det kan være at der dumpede et par ekstra stemmer ind med sønnikes præstation mod Randers. Comeback-Kusk elsker at piske hestene, som han har scoret hele syv mål imod. AaBs svar på Scottie Pippen, mens Lucas 'Jordan' Andersen sidder ude med en skade, leverede ikke kun gyldne bidrag, men var voldsomt involveret med gode udfordringer som ved Mathias Ross' stolpeskud, et årvågent afviklet indkast, samt flere farlige dødboldsserveringer. Og så blev han snydt for et straffe.

Vad fan gör du, Patrik?! Målmandsfejl straffes ofte med den ultimative straf – mål. Det står i jobbeskrivelsen, men hvis man i Patrik Carlgrens tilfælde tilføjede arbejdsområdet »eget felt,« var Randers ikke kommet bagud efter blot ét minut mod AaB. Picnickurven var pakket til en skovtur i Hammer Bakker for målmanden. Inde i feltet var det nu ikke meget bedre, især i en usikker første halvleg.

AaB:

Jacob Rinne 4

Mathias Ross 4

Rasmus Thelander 5

Anders Hagelskjær 4

Kristoffer Pallesen 4

Pedro Ferreira 3

Malthe Højholt 3

Louka Prip 3 (UD: 74.)

Iver Fossum 3

Kasper Kusk 5 (UD: 93.)

Milan Makaric 3 (UD: 82.)

---

Tim Prica UB (IND: 82.)

Jakob Ahlmann UB (IND: 74.)

Rufo UB (IND: 93.)

Randers FC:

Patrik Carlgren 1

Björn Kopplin 3

Simon Piesinger 4

Erik Marxen 4

Oliver Bundgaard 3

Tobias Klysner 3 (UD: 46.)

Frederik Lauenborg 4

Lasse Berg Johnsen 3 (UD: 46.)

Simon Tibbling 3

Nicolai Brock-Madsen 2 (UD: 46.)

Stephen Odey 2 (UD: 74.)

---

Vito Hammerhøj-Mistrati 4 (IND: 46.)

Alhaji Kamara 4 (IND: 46.)

Tosin Kehinde 4 (IND: 46.)

Marvin Egho UB (IND: 74.)

Frederik Lauenborg fik efter otte minutter fat i Mirakulix' trylledrik og blev forvandlet til Leo Messi, da han dansede igennem AaBs venstre forsvarsside og fandt målfarlige Stephen Odey, der misbrugte skammeligt. Sporene må dog skræmme for AaB, der har tilladt lignende dribleture fra Viborgs Younes Bakiz og FCMs Evander. Jens Werner og Anette Laksholm ville i hvert fald ikke give 10 for fodarbejdet i AaB-defensiven.

Et midtstopperpar med nummer 8 og 11. Det lugter mere af angribere. Eller Sinisa Mihajlovic, da serberen dominerede med opslået krave som Cifuentes og dunder af frispark. Randers-dødboldene blev i al fald serveret af kaptajn Marxen, mens Simon Piesinger i første halvleg leverede en fin historisk reference til den tidligere AaB-træner Kent Nielsens Air Jordan-redning i EM92-finalen, med en heroisk afværgning på stregen på et Iver Fossum-vip.

Ring til Pelle Hvenegaard, Cifuentes! For det ligner snart en omgang »Dagens Mand,« der skal til for at udpege makkeren til Milan Makaric i AaB-angrebet. Her famler og forsøger den catalanske træner stadig som en moderne prinsesse i Klods og har sagt »dur ikke, væk!« til både Tim Prica og Alexander Trajkovski. I de seneste to kampe har Kasper Kusk fået chancen, og spørgsmålet er om det bliver ham der får Makaric og det halve kongerige?