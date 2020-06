Tirsdag aften spillede Brøndby sig op fjerdepladsen i Superligaen med en 1-0-sejr over Sønderjyske på hjemmebane.

Matchvinder blev indskiftede Jesper Lindstrøm, da han bragede kuglen i nettet efter et par skarpe træk inde i feltet. Lasse Vigen stod for oplægget med en flot lang aflevering.

Det var ellers en lige kamp på Brøndby Stadion, hvor Sønderjyske havde to store chancer - en i hver halvleg - som Marvin Schwäbe afværgede.

Brøndby har nu 42 point, mens Sønderjyske har 26 på 11. pladsen.

Det var Marvin Schwäbe eller Jens Martin Gammelby, men keeperen trækker det længste strå.

Han har to flotte og afgørende redninger, der holder Sønderjyske fra at score. Afslutningerne fra Anders K. Jacobsen og Alexander Bah var begge ved 0-0.

Derudover var han sikker i sine indgreb, mens spillet med fødderne ligeledes var godt.

Karakter: 8

Det var ikke meget, der lykkedes for Alexander Bah tirsdag aften på Brøndby Stadion, hvor han også brændte en stor mulighed ved stillingen 0-0.

Alexander Bah tog ligeledes tempoet ud af flere Sønderjyske-angreb. Kanten var også skræmt fra at gå i ind i flere nærkampe med Anthony Jung. Det kostede en skideballe fra Glen Riddersholm i første halvleg.

'Alex, nu vinder du kraftedme de situationer derovre,' blev der helt præcist råbt. Ikke den bedste kamp fra Sønderjyskes nummer ni.

Karakter: 3

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Brøndby 3-5-2

Marvin Schwäbe 8

Jens Martin Gammelby 8

Hjörtur Hermannsson 6

Andreas Maxsø 4

Anthony Jung 5

Kevin Mensah (ud: 70.) 4

Anis Slimane (ud: 65.) 4

Josip Radosevic 5

Lasse Vigen Christensen (ud: 82.) 7

Simon Hedlund (ud. 82) 4

Samuel Mraz (ud: 46.) 4

---

Jesper Lindstrøm (ind: 46.) 7

Morten Frendrup (ind: 65.) 5

Andreas Bruus (ind: 70.) 5

Mikael Uhre (ind: 82.) UB

Simon Tibbling (ind: 82.) UB

Sønderjyske 4-1-4-1

Sebastian Mielitz 6

Rasmus Vinderslev 6

Pierre Kanstrup 5

Stefan Gartenmann 4

Joao Pereira (ud: 74.) 4

Victor Ekani (ud: 74.) 5

Alexander Bah (ud: 78.) 3

Christian Jakobsen 5

Julius Eskesen (ud: 62.) 6

Johan Absalonsen (ud: 74.) 5

Anders K. Jacobsen 7

---

Emil Frederiksen (ind: 62.) 4

Nicholas Marfelt (ind: 74.) UB

Mads Hansen (ind: 74.) UB

Artem Dovbyk (ind: 74.) UB

Peter Christiansen (ind: 78.) UB

Gammelby kan være en holdbar løsning på højre back

Jens Martin Gammelby spillede blot 318 Superliga-minutter i efteråret for Brøndby, mens han i foråret har været fast mand, fordi Niels Frederiksen har skiftet formation til 3-5-2.

Og han viste tirsdag aften hvorfor. Han kom susende i højre side hver eneste gang, at Brøndby var i angreb, indtil han blive skiftet over på venstre back, hvor han gjorde det samme. Derudover stod han solidt defensivt og var sikker på bolden.

Holder Jens Martin Gammelby samme niveau, så har Brøndby en god erstatning for Johan Larsson.

Niels Frederiksen har fundet sin formation

I løbet af vinterpausen skiftede Brøndby-træneren fra 4-4-2 til 3-5-2, og det har givet porte. Brøndby har således hentet 10 ud af 15 point i forårets første fem kampe.

Formationen betyder, at Brøndby får deres to backs meget mere med, mens der bliver skabt i en sikkerhed med tre centrale forsvarsspillere. Det kastede endnu et clean-sheet af sig mod Sønderjyske.

Niels Frederiksen må dog stadig lede efter afløsningen for Kamil Wilczek, som man sagde farvel til i vinters. Igen tirsdag var Simon Hedlund og Samuel Mraz mere eller mindre anonyme.

Anders K. Jacobsen ser farlig ud

Den tidligere OB-angriber har allerede scoret to gange i forårssæsonen, og var det ikke for Marvin Schwäbe i Brøndby-målet var nummer tre kommet tirsdag aften.

Han var klart Sønderjyskes mest farlige mand, og han var samtidig første og mest aggresive mand i presset i alle 90 minutter.

Anders K. Jacobsen kan blive guld værd for Sønderjyske, når nedrykningsspillet begynder om ikke så længe.