FC København sled sig til en 2-1-sejr over Randers i Parken

Det var et FCK-mandskab, der kom blæsende fra start. På trods af et drøn på overliggeren fra Randers' forsvarsspiller Simon Piesinger efter kun to minutter, stod der FCK på resten af første halvleg. Et elegant lob af Mikkel Kaufmann og en Jens Stage-scoring ved bagerste stolpe sendte københavnerne til pause med en 2-0-føring.

Anden halvleg var dog en helt anden snak. I lang tid kom begge mandskaber ikke frem til nogle chancer, der var værd at skrive hjem om, men Emil Riis skabte alligevel spænding til sidst med sin reducering til 2-1.

Herunder får du B.T.s karakterer, banens bedste og værste – samt »Tre ting, vi lærte«:

Stage og Falk kunne også have fået prædikatet, men det bliver alligevel Kaufmann, der løber med det.

En flot scoring efter bare fire minutter, flere gode gennembrud og en konstant og knoklende arbejdsindsats resulterede i en flot kamp fra nordjyden.

Så gør det mindre, at han blev pillet ud efter 64 minutter.

Karakter: 8

Den kunne også have gået til Johnny Thomsen, for han havde virkelig en svær søndag i Parken på højre back.

Men det bliver Marvin Egho, der får den, for det var helt skidt til tider. Han formåede ikke at holde fast i bolden, når han endelig fik den. Tog desuden de forkerte beslutninger og smed bolden væk flere gange.

Blev også pillet ud i det 64. minut.

Karakter: 2

FC København 4-4-2

Kalle Johnsson 5

Guillermo Varela 7

Victor Nelsson 6

Andreas Bjelland 6

Pierre Bengtsson 5

Pep Biel (ud: 74.) 5

Rasmus Falk (ud: 90+1.) 7

Carlos Zeca 6

Jens Stage 7

Mikkel Kaufmann (ud: 64.) 8

Mohamed Daramy 6

Snit: 6,2

---

Michael Santos (ind: 64.) UB

Viktor Fischer (ind: 74.) UB

Sotorios Papagiannopoulos (ind: 90+1.) UB

Randers FC 4-4-2

Patrik Carlgren 6

Johnny Thomsen 3

Erik Marxen 5

Simon Piesinger 4

Björn Kopplin 4

Tosin Kehinde 5

André Rømer 6

Frederik Lauenborg (ud: 64) 5

Mathias Greve 6

Emil Riis 6

Marvin Egho (ud: 64.) 2

Snit: 4,7

---

Alhaji Kamara (ind: 64.) UB

Vito Mistrati (ind: 64.) UB

Tobias Klysner (ind: 78) UB

Ung duo giver Ståle et luksusproblem

I sidste uge var det 18-årige Daramy, der lavede magi på i Lyngby. I dag var det 19-årige Mikkel Kaufmann, der med sin første scoring i FCK-trøjen lagde fundament for københavnernes sejr.

Og den unge angriber-duo præstationer i de seneste to Superliga-kampe må give Ståle Solbakken et luksusproblem, når Jonas Wind og Viktor Fischer vender helt tilbage fra skader.

De to talenter har i hvert fald vist Ståle, at han kan regne med dem. Det lugter af mål fra den i mesterskabsspillet.

Mareridtsstart blev dyr for Randers

Der var ikke meget, der lykkedes for Randers-mandskabet. Et langskud på overliggeren gav kortvarigt en fornemmelse af en lille overraskelse i Parken, men Thomas Thomasbergs tropper kom aldrig for alvor tæt på.

For mange boldtab på midten, alt for meget plads til FCK-spilleren og en Kaufmann-scoring efter blot fire minutter gjorde missionen svær for Randers i Parken.

Randers må dermed tage til takke med 7.pladsen i Superligaens grundspil.

Flot kulisse - selv uden tilskuere

Der er ingen fans på tribunerne, når Superliga-kampene spilles for tiden, men det holder dem bestemt ikke fra at skabe en flot kulisse.

FCK-fansene havde nemlig inden dagens kamp pyntet tre tribuner i Parken med en flot tifo, der skulle give hjemmeholdet et ekstra rygstød fra start. Og noget tydede på, at det hjalp.

Hjemmeholdet kom i hvert aggressivt og energisk fra start.