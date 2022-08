Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der var københavnsk klasseforskel i et udsolgt Parken, da FC København nedslagtede Brøndby IF med 4-1.

Lokalbrag nummer 100 i Superligaen mellem de to rivaler bød på et uimodståeligt show fra FCK's sprudlende offensiv anført af comeback-knægten Mohamed Daramy.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Pep Biel skinnede også som en spansk sommersol med sit hattrick, mens også Rasmus Falk kom på tavlen mod et tamt og uinspireret Brøndby-mandskab, hvor flere profiler storskuffede.

Få B.T.s dom over dagens aktører herunder.

FC KØBENHAVN (4-3-3)

En Kalle-strofal indsats af den ellers så rutinerede svenske reservekeeper, som vikarierer for langtidsskadede Grabara. Må have givet PC noget at tænke over i sin jagt på en ekstra målmand til FCK-truppen. Cappis' skud må aldrig gå ind! Derudover flere skønhedsfejl.

Hollænderen vandt backkampen på træningsbanen med Peter Ankersen, og kvitterede for Thorup-tilliden med dynamik, fart og fight op langs højrekanten. Det ligner genvalg til Diks, som helt uden dikkedarer overstrålede sine direkte modstandere i 70 fokuserede minutter inden udskiftningen.

Bossede rundt med Brøndbys angribere, som rullede rundt i græsset efter dueller med Vavro. Kronede kongeindsatsen med en assist, da han efter at have tacklet og sat et FCK-angreb i gang stormede op på højrewing-positionen og smed bolden knaldhårdt ind til Biel, som satte den ind til 3-1. Herefter brølede vildmanden sin glæde ud. Sådan skal det gøres!

Udsmider nummer to i den østeuropæiske muskelbande i FCK's centerforsvar blev kastet ind i starter-11'eren i stedet for en skadet Boilesen. Den opgave løste den store georgier glimrende side om side med Vavro. En trussel på hjørnespark, stærk defensivt og overraskende solid i sin pasninger - både korte som lange.

Lignede sit gamle flyvende jeg efter en længere downperiode med skader og formdyk. Det lover godt for Jess Thorups mandskab, hvis 'VK' - som noget tyder på dømt ud fra dagens derby - kan genfinde samarbejdet med Daramy, der gjorde FCK's venstrekant til landets med flere længder farligste for et år siden.

Den finurlige og efterhånden bundrutinerede fynbo har det som blommen i et københavnsk midtbane-æg til store kampe i Parken. Åbnede ballet med en sjælden scoring foran Brøndbys fans, og var konstant en klog modstander for de blågules mere og mere desperate midtbanefolk. Dem var han kampen igennem hele tiden et skridt eller to foran.

Uden at falde igennem stod den lidt akavede arbejdsmand på midtbanen svagest i billedet blandt FCK's velspillende forreste seks mand. Må nok forvente en tur på bænken, når kaptajn Zeca snart gør comeback.

Han er ikke så besnærende underholdende, som Daramy er, eller spektakulær god, som Jesper Grønkjær var, men den garvede svenske landsholdsspiller har et bundsolidt internationalt niveau og en masse erfaring at falde tilbage på. Havde en fod med i de fleste gode FCK-angreb uden dog at blive afgørende med mål eller assist.

Den lyshårede 19-årige islænding ligner en skoledreng, der er gået forkert i alt for store voksenshorts. Men der var ikke meget junior over hans indsats mod Brøndby. Ikke alt lykkes, han burde have scoret i kampens indledning, men den alsidige kantspiller spillede sig op efter en noget usikker start.

Den midlertidigt hjemvendte søn virkede sulten som en løve, der ikke har set et stykke rødt kød månedsvis. Løftede inden kampen stemningen blandt de hvidklædte i Parken. Comeback-knægten, som har lagt seks kilo muskler på kroppen, siden han sidst brillerede for FCK i nationalarenaen, takkede for opbakningen med konstant giftighed, kloghed og frækhed i international klasse på venstrekanten. Så du med, Hjulmand?

Hvad skal man med et brød af en tankforward, når man har Pep Biels raffinerede timing og træfsikkerhed? Den spanske tekniker lukkede op for Pepkasseshow i første halvleg, hvor han som falsk 9'er var her, der og alle vegne. Fortjent sunget til pause med FCK-fansenes 'Hey Jude'-inspirerede hyldestsang. Fuldendte sit magiske hattrick efter pausen. Por favor!

Indskiftere:

Kampens femtestørste jubel (efter de fire mål til hjemmeholdet og hyldesten til Daramy), faldt da kaptajn Zeca kom på banen og overtog Falks anførerbind. Midtbaneslideren med de store lederevner kan da også kun blive en gevinst at få tilbage for FCK efter en dårlig sæsonstart.

Uden for bedømmelse.

Uden for bedømmelse.

Uden for bedømmelse.

Fik FCK 'tilbage på sporet'. Ramte plet med sin startopstilling, og kunne efter pausen stille og roligt damage-controlle efter den flotte første halvleg, hvor hans hold havde blæst Brøndby ud af Parken. Kan glæde sig over, at Zeca er vendt retur, men så er der lige målmandsposten, hvor troen på Johnsson må vakle. Selvom svenskeren fik opmuntrende råb af sin træner efter 1-1-blamagen.

BRØNDBY IF (4-4-2)

Hvis FC Københavns sportsdirektør, Peter Christiansen, virkelig gerne vil tænde op under det her transfervindue og forstærke sit hold, så skal han gøre det forbudte og hive Mads Hermansen til Parken. Stor andel i, at Brøndby ikke fik en større røvfuld på resultattavlen.

Velkommen til Superligaen, når det er mod de bedste modstandere. I pausen fik nordmanden næppe hørt ret mange af de dessiner, Niels Frederiksen kom med efter den tur i centrifugen af Mohamed Daramy. Han skal køres hjem fra Parken, for den hovedpine varer mindst til i morgen.

Det var egentlig okay stabilt, og han fungerer måske allerbedst i et tremandsforsvar, som Brøndby også gik over til mod slutningen af kampen. Var uheldig at rette det spark ind i målet, men det var bare en mand, der stod det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Jo, han ‘slap’ Pep Biel ved to mål, men i resten af kampen var Tshiembe i sin gode ret til at uddele alle de skideballer til holdkammeraterne, der kom ud af munden. Han var stærk både i luften og i græsset, spillede den flere gange perfekt i de frie lommer og fortsatte bare sin gode udvikling i trøjen.

Kevin Diks vendte på den sydamerikanske Brøndby-spiller i samme tempo, som Blas Riveros flipper burgere på den grill, fansene købte til ham. Det gik så hurtigt, at Niels Frederiksens berømte opsang til Kevin Mensah ville være på sin plads. ‘Vil du være venlig ikke at vende røven til.’

I torsdagens kamp var han over det hele og fik fortjent med ros af Niels Frederiksen efter sejren over Basel. I dag kom han bare til kort mod en midtbane, der var bedre end Brøndbys.

Det kan da godt være, at Kalle Johnsson skulle have haft det skud, men det skal ikke tage noget fra Christian Cappis’ tørre og hårde afslutning. Han er med sine mange startpladser ved at få en lille gennembrud på Brøndbys hold, men det er altså på mangel af bedre.

Han var ikke ene om at blive snydt af Daramy, der løb lige igennem ham, og i resten af kampen lignede han en såret soldat, der også var heldig med ikke at få et gult kort. Joe Bell er ingen Morten Frendrup, men han er én af dem, der snart skal til at vise mere.

Anis Ben Slimane har ikke haft en god sæsonstart, og søndag i Parken ramte han bunden. Der var de dårlige aktioner og tabte dueller til meget mindre fysiske spillere som Hakon Haraldsson, men det var kun toppen af isbjerget. Det uheldige touch til Rasmus Falk ved åbningsmålet og - endnu være - den helt fejlagtige førsteberøring op til 3-1-målet midt på banen til Denis Vavro fuldendte mareridtskampen. Blev flået ud.

Han er ikke forsvarsspiller, men at blive sat af Mohamed Daramy med ryggen til er ikke godt nok. Han kan skrive en assist på, men det var mere Cappis’ fortjeneste. Derudover kom der ikke noget fra ham.

Fuldstændig anonym. Var han overhovedet på banen? Han viste så lidt, at det er unødvendigt at skrive mere om ham.

Indskiftere:

Alt for ivrig og fik også et gult kort for at gå for hårdt til FC Københavns spillere. Kunne have brugt kræfterne bedre spillemæssigt, som han gjorde helt til sidst ved at sætte en mand og få en afslutning på mål.

Han skulle stoppe blødningen efter Anis Ben Slimanes mange boldtab, og det gjorde han da til dels, men kampen var tabt på det her tidspunkt.

Uden for bedømmelse.

Uden for bedømmelse.

Uden for bedømmelse.

Nu må den loyale bankmand også snart vise noget mandsmod og banke i bordet hos Carsten V. Jensen og Jan Bech Andersen og kræve de nødvendige forstærkninger. Det er sikkert rigtig fint internt, at han aldrig brokker sig udadtil, men nok er nok. Vis lidt temperament, Niller. Du bragte guldet til Brøndby for første gang i 16 år, og pengene er der. Du kan tillade dig det, og fansene vil helt sikkert støtte dig.