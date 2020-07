FC Midtjylland kan godt tabe på udebane.

For første gang i denne sæson løb de danske mestre ind i et nederlag, da AGF på hjemmebane klaskede gæsterne med 3-0 på to mål af Patrick Mortensen og voldsomt smukt mål af Casper Højer Nielsen.

Der var klasseforskel på holdene, og nu er AGF kun to point fra FC København på andenpladsen, mens FC Midtjylland igen kan tage hjem og pleje tømmermændene fra torsdag.

Herunder får du B.T.s karakterer, banens bedste og værste – samt »Tre ting, vi lærte«:





Sidst, FC København mødte Brødby, var et stort samtaleemne efter kampen denne herre fra AGF. Dengang affejede Ståle Solbakken enhver diskussion om en transfer af københavnerdrengen med det velklingende FCK-navn. Ståle Solbakken burde egentlig spørges igen efter denne kamp i Aarhus, for hvor var Casper Højer Nielsen bare god! Smuk assist og et tordenskrald af et mål.



Karakter: 9





Han fik en kontrakt til 2023 og skulle give Joel Andersson kamp til stregen og måske endda overtage for svenskeren, der gerne vil tage endnu et skridt op på karrierestigen. Men så skal han godt nok til at tage sig sammen. AGFs føringsmål kom fra hans side efter dårligt forsvarsspil, og når han skulle lægge en simpel tilbagelevering til Jesper Hansen, bankede han den upresset ud til hjørnespark.



Karakter: 3

AGF 4-4-2

William Eskelinen 7

Kevin Diks (ud: 67.) 6

Sebastian Hausner 7

Frederik Tingager 7

Casper Højer Nielsen 9

Jon Thorsteinsson (ud: 86.) 7

Bror Blume 7

Benjamin Hvidt (ud: 80.) 7

Jakob Ankersen (ud: 86) 8

Nicklas Helenius 7

Patrick Mortensen 9

---

Alexander Munksgaard (ind: 67.) 7

Albert Grønbæk (ind: 80.) UB

Magnus Anbo (ind: 86.) UB

Alexander Gersbach (ind: 86.) UB

FC Midtjylland 4-2-3-1

Jesper Hansen 3

Dion Cools 3

Manjrekar James 5

Rasmus Nicolaisen 4

Marc Dal Hende 6

Frank Onyeka 6

Jens-Lys Cajuste (ud: 46.) 5

Awer Mabil (ud: 71.) 6

Evander 6

Mikael Anderson (62.) 4

Ronnie Schwartz 4

---

Sory Kaba (ind: 46.) 5

Anders Dreyer (ind: 62.) 5

Lasse Vibe (ind: 71) UB

Kong Mortensen

Et enkelt mål i de sidste tre (måske fire) Superliga-kampe er, hvad der skal til, hvis Patrick Mortensen skal dele topscorerværdigheden med Kamil Wilczek. Og med den fart, dagens AGF-anfører har, er det svært at se, at det ikke skulle blive til mindst to kasser, så han tager pladsen for sig selv. Hvis han havde været nogle år yngre, havde 'PC' med garanti kunne sælge ham for et rekordbeløb. 16 mål i denne sæson er imponerende fra en mand, der bliver talt alt for lidt om.

Usportsligt?

FC Midtjylland er de kronede mestre af Superligaen. Helt fortjent vandt de torsdag mesterskabet fire runder før afslutningen på Superligaen. Men kan de så tillade sig at gøre, som de vil resten af turneringen? Syv mand, deriblandt hele forsvaret, var skiftet ud mod AGF, og uden at klandre hjemmeholdet for sejren, må det være på sin plads at rejse spørgsmålet, om det er sportsligt fair over for de andre hold, at b-holdet fra Herning kæmpede dette vigtige slag i toppen af Superligaen?

Tømmermænd

Den fest i Herning har med sikkerhed sat sig i spillerne, for selv om Brian Priske kan forsvare, at han sendte friske og sultne spillere på banen, så de ramte ud. Fra start til slut var de ukoncentrerede og spillede langt fra standarden, vi er blevet så vant til i denne sæson. Nicklas Helenius fik jo nærmest tid til at spørge Jesper Hansen, hvor han skulle sparke med sine lange stænger. Og selvsamme Jesper Hansen clearede bolde, han tidligere bare har grebet ud. Det kostede det sidste mål fra Patrick Mortensen.