Præstationen var ikke til historiebøgerne, men Jakob Neestrup fik tre point i sin FCK-debut, da AGF blev sendt hjem med et 0-1-nederlag.

De mere end 26.000 fik i lange perioder uendeligt lidt underholdning for entrépengene. Men hovedparten røg alligevel op ad sæderne, da indskiftede Lukas Lerager scorede kampens eneste mål i det 82. minut.

Et stort hår i FCK-suppen var, at anfører Carlos Zeca i overtiden blev båret fra banen. Det lugter af endnu en slem knæskade til FCK-talismanen

I AGF's ekstremt velvoksne tremandsbagkæde var det trods alt Frederik Tingager, der ragede højst med en fornem præstation. Hans dueller med Andreas Cornelius fik Parkens familiefædre til at holde deres børn for øjnene. Det var gladiatorer i Colosseum – og det var tårnhøje Tingager, der for det meste havde sin modstander i knæ. Flot kamp af Holbæk-drengen, der tager 'kampens top' i skarp konkurrence med genopstandne Mohamed Daramy.







Kevin Diks var en succes fra sit første sekund i FCK-trøjen – primært fordi han fik pandet en masse bolde i modstandernes mål. Men det er efterhånden være at være mange kampe siden, at hollænderen har garnet – og uden den spidskompetence er han egentlig en meget, meget ordinær højreback. Og trænerskiftet kan blive dyrt for Diks, der blev flået ud i pausen til fordel for langt mere dynamiske og energiske Elias Jelert.

FC København

Mathew Ryan 4

Kevin Diks (ud 45) 1

Denis Vavro (ud 89) 3

David Khocholava 3

Christian Sørensen 4

Marko Stamenic (ud 79) 3

Carlos Zeca 3

Rasmus Falk (ud 37) 3

Viktor Claesson 2

Mohamed Daramy 5

Andreas Cornelius 3

INDSKIFTNINGER

Hakon Haraldsson (ind 37) 4

Elias Jelert (ind 45) 3

Lukas Lerager (ind 79) Uden for bedømmelse

Nicolai Boilesen (ind 89) Uden for bedømmelse

Isak Johnnesson (ind 90) Uden for bedømmelse

Sådan giver B.T. karakterer 0. Du bør ikke sidde bag et rat igen!

1. Du skulle være blevet i garagen

2. Du skal undgå spejlet i pitten!

3. Det løb har du selv glemt i morgen

4. Godt gået!

5. Du kører som en drøm!

6. Champagnebad! Det løb husker vi stadig om ti år

AGF

Jesper Hansen 4

Tobias Mølgaard (ud 69) 3

Thomas Kristensen (ud 90) 3

Frederik Tingager 5

Yann Bisseck 3

Eric Kahl 3

Nicolai Poulsen 3

Mads Emil Madsen (ud 69) 3

Kevin Yakob (ud 69) 2

Mikael Anderson (ud 79) 3

Patrick Mortensen 2

INDSKIFTNINGER

Anthony D'Alberto (ind 69) 3

Frederik Brandhof (ind 69) 2

Sigurd Haugen (ind 69) 2

Benjamin Hvidt (ind 79) Uden for bedømmelse

Sebastian Grønning (ind 90) Uden for bedømmelse

Så fik vi sat gang i Jacob Neestrup-æraen i FC København. Og han skal selvfølgelig have tid til at få ordentlig fat i nakken på det her hold. Men vi kan ikke komme uden om, at det ikke var en debut, der lovede storhed og guld i stride baner. Den første halvleg var noget af det mest blodfattige, mest primitive, mest gab-fremkaldende, et FCK-hold har præsteret i Parken – nogensinde. AGF var klogest, hurtigst og bedre sat op. Og det var nok kun fordi, at det var Neestrups debut, at holdet slap med sporadiske pift ved pausefløjtet. Jess Thorup var blevet buhet baglæns ud af Parken!

I anden halvleg blev det klart bedre, og det klædte holdet med lidt mere tempo og intensitet. Og føringsmålet endte også med at være fortjent nok – men det skjuler ikke, at der venter Neestrup et maratonarbejde med det FCK-hold.

Superligakampen mellem FC København og AGF i Parken søndag den 2. oktober 2022 Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Superligakampen mellem FC København og AGF i Parken søndag den 2. oktober 2022 Foto: Mads Claus Rasmussen

FCK's polske målmand, Kamil Grabara – der aldrig har lagt skjul på, at han er lidt småforelsket i sit eget spejlbillede – er tilbage i fuld vigør efter en hovedskade. Og i løbet af ugen proklamerede han, at der ikke burde være nogen tvivl om, at han er foran succesvikaren Maty Ryan. Og Grabara fik også mellem linjerne nævnt, at han ikke var imponeret over australierens sæson.

Men da det blev søndag klokken 18.00, var det Grabara, der sad på udskiftningsbænken. Og det var han tydeligvis godt muggen over. Under opvarmningen var han i hvert fald helt ugidelig – og hjalp på ingen måde til med at varme kollega Ryan op. Den målmandssituation er en tikkende bombe i FCK-truppen.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

FC København går nu en decideret skræmmende uge i møde. Mon ikke de fleste af hovedstadens helte ligger vågne de næste par nætter, inden den står på Manchester City i Champions League. Det matchup har potentiale til at blive én kulsort dansk Europa-aften – hvis man bedømmer på de to holds nuværende form. For på trods af søndagens sejr bliver det gravhund-mod-elefant på onsdag i Manchester. Københavnerne skal bede til, at målmonsteret Haaland får tildelt en aften på sofaen af Pep.

Den slags bekymringer tumler AGF ikke med. De skal i stedet bruge busturen hjem på at gruble over, hvordan man kan skabe så uendeligt lidt mod et FCK-hold, der i en times tid snappede efter vejret. 'Nicht gut genug', vil Herr Rösler nok meddele sine spillere.