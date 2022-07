Lyt til artiklen

»Der er altid næste sæson« lyder det ofte i Odense, og sådan tænkte de fynske fans nok allerede efter små tre minutter af sæsonpremieren.

Ayo Okosun leverede en rædderlig aflevering til sit forsvar, som FCNs Ernest Nuamah nappede, tog med forbi en passiv Kasper Larsen og hamrede ind bag en chanceløs Hans Christian Bernat i målet.

Lasso Coulibaly var netop kommet på banen, da han fem minutter før tid serverede bolden til Andreas Schjelderup, som kunne sparke den i det halvtomme mål, da Bernat var blevet fanget på mellemhånd. FCN vandt fortjent 2-0 over OB.

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:

Det blev kun 60 minutter på banen for den 18-årige angriber, men han skulle også kun bruge tre, før han havde sat sit dybe aftryk på kampen med en kølig scoring. Nuamah scorede allerede i sin debutkamp mod AGF i sidste sæson, men det her virkede til at være et gennembrud. Ghaneseren var flyvende i første halvleg, hvor han flere gange drev gæk med både Nicholas Mickelson og Ayo Okosun. Sidstnævnte løb han både rundt om og hoppede over, ligesom han også kom springende ind i en duel mod Bernat på Oliver Rose-Villadsens tidlige indlæg. Han kan være FCNs næste teenagesensation!

Av for en skidt start! OB snakkede ofte om den kavalkade af personlige fejl, holdet lavede i sidste sæson. Ayo Okosun samlede stafetten op og fortsatte i samme spor med sin forfærdelige fejlaflevering efter tre minutter. Ganske vist var han centimeter fra at gøre skaden god igen med sit hovedstød på overliggeren kort efter. Med afgangen af anfører Jens Jakob Thomasen og tilgangen af Bjørn »Jesus« Paulsen er Jeppe Tverskov permanent rykket op på midten for at skabe ro og balance. Okosun manglede begge dele flere gange i kampen, hvor han ofte mistede bolden.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

OB (4-2-3-1)

Hans Christian Bernat 3

Nicholas Mickelson 3

Kasper Larsen 2

Bjørn Paulsen 3

Jørgen Skjelvik 3

Ayo Simon Okosun 2 (Ud: 87)

Jeppe Tverskov 4

Jakob Breum 3 (Ud: 79)

Mads Frøkjær-Jensen 2 (Ud: 79)

Sander Svendsen 3 (Ud: 79)

Bashkim Kadrii 3 (Ud: 46)

---

Charly Nouck Horneman 3 (Ind: 46)

Agon Muçolli UB (Ind: 79)

Aron Thrándarson UB (Ind: 79)

Joel King UB (Ind: 79)

Luca Kjerrumgaard UB (Ind: 87)

FCN (4-3-3)

Andreas Hansen 3

Oliver Rose-Villadsen 4

Kian Hansen 3

Adamo Nagalo 4

Martin Frese 3

Jacob Christensen 3 (Ud: 86)

Mads Bidstrup 3

Mohammed Diomande 4 (Ud: 77)

Mads Hansen 3 (Ud: 86)

Oliver Antman 3 (Ud: 77)

Ernest Nuamah 4 (Ud: 64)

---

Andreas Schjelderup 4 (Ind: 64)

Benjamin Nygren UB (Ind: 77)

Leo Walta UB (Ind: 77)

Erix Marxen UB (Ind: 86)

Lasso Coulibaly UB (Ind: 86)

Teenagerne stjal showet. Det vrimler med talenter i Superligaen, og OB og FCN-mandskaberne er ingen undtagelse. I sidste sæson slog Jakob Breum sit navn fast med en række flotte præstationer. Mandag bød en ny 18-årig OB'er sig så til. Hele stadion gik amok, da Charly Nouck Horneman efter fem minutter på banen fik en friløber og sendte bolden i kassen. Med hjælp fra VAR blev han dog dømt offside, og så brød OB-fansene ud i den velkendte anti-VAR-sang. 'Noucka det være nok' har de tænkt på stemningstribunen. FCNs Nuamah, Adamo Nagalo og Andreas Schjelderup var i hopla, mens netop Breum mest tiltrak sig opmærksomhed, når han kastede sig i græsset.

Før kampstart bød OB velkommen til klubbens nye spillere, der fik blomster foran hjemmepublikummet. Blandt de seks nye spillere – hvoraf to er rykket op fra akademiet – var det 18-årige Mohamed Kefing Kanté fra Guinea, der stjal showet. Det er kun få dage, siden han endelig ankom til Odense. Mens offensivspillerens nye holdkammerater hurtigt søgte hen mod Torben Sangild, der skulle overrække blomsterne, gik Kanté med det lækre hår og sit guldur rundt med armene over hovedet og vinkede til sit nye publikum, så han næsten glemte, at han også skulle have en buket blomster. Odense drømmer om, at der gemmer sig en ny Tchami, Miti eller Utaka i den unge Kanté.

Det er nu, der skal ske fremskridt i begge klubber. FCN skal komme sig over en af klubbens værste sæsoner, og den ungdommelige magi, der så mange gange har tryllebundet Superligaens fans, skal findes frem igen. I Odense skal de vise, at snakken om top seks ikke kun er netop snak. Cheftræner Andreas Alm og fodbolddirektør Björn Wesström går ind i deres anden sæson i klubben. Det skal kunne ses på truppen, på banen og på tabellen.