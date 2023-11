Én frygteligt grim episode overskyggede alt og fik Superligaens topscorer til at forlade banen i tårer, inden FCM-teenager brændte banen af.

FCM bankede ærkerivalerne med 4-1. Herunder får du B.T.s dom over kampen mellem Silkeborg og FC Midtjylland:

Han skulle kun bruge fem minutter på banen, før måltavlen blinkede.

19-årige Franculino har taget Superligaen med storm, og mandag var han på pletten igen med en genial placeringsevne og et køligt mål til 2-1.

Midt i anden halvleg gjorde han ondt værre for Silkeborg, da han lige nøjagtigt nåede bolden, inden den røg ud over baglinjen, og så assisterede Henrik Dalsgaard til 3-1.

Teenageren var dog slet ikke færdig med at brænde banen af, for han skulle da også lige score til 4-1 med et smukt hovedstødsmål.

Det var hjerteskærende at se ham forlade banen i tårer.

Men Superliga-topscoreren var selv ude om det med sin hovedløse tackling på Martin Fraisl, der resulterede i et rødt kort og et tidligt bad.

Alexander Lind har været den helt store åbenbaring i Superligaen i dette efterår, men luften er gået af ballonen den seneste måned, hvor intet er lykkedes.

Måske har snakken om den 21-åriges flyskræk, der kostede en U21-landskamp, rent faktisk taget fokus fra ham.

Verdens bedste Superliga.

Hvor er det tæt i toppen af Danmarks bedste fodboldrække!

Med FC Midtjyllands sejr over Silkeborg er der udlignet i toppen, efter FCKs overraskende nederlag til Viborg lørdag. Begge klubber står noteret for 33 point.

Og lige i hælene har de Brøndby på 31. Der er lagt op til et fantastisk Superliga-forår.

Det var nogle forfærdeligt lange minutter, mens vi ventede på nyt.

FCM-keeper Martin Fraisl var involveret i et grimt, grimt uheld med Silkeborgs Alexander Lind, hvis knæ umiddelbart slog målmanden bevidstløs for en stund.

Mens han modtog behandling, blev der ringet efter en ambulance. Få minutter senere klappede Fraisl til fansene, da han blev båret fra banen. Han kunne heldigvis selv gå ind i ambulancen.

I mellemtiden havde dommeren givet Lind et rødt kort, og Silkeborg-topscoreren forlod banen i tårer – dybt berørt af situationen. Se episoden i videoen øverst i artiklen.

Alexander Lind forlader banen i tårer efter den forfærdelige episode. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Alexander Lind forlader banen i tårer efter den forfærdelige episode. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Mens FC Midtjylland kun mangler en hjemmebanekamp mod Viborg inden juleferien, har Silkeborg flere kampe på programmet de kommende uger.

Udover udekampen mod Lyngby skal Silkeborg nemlig også møde FC København to gange i pokalkvartfinalen, så der venter et tætpakket program for de rødklædte.

I Superliga-kampen mod Lyngby må Silkeborg endda undvære topscorer Lind.

Det kunne ikke have været en meget værre mandag aften for hjemmeholdet og de fans, der trodsede den bidende kulde.