En kedelig sommer-regndans hos FC Nordsjælland i Farum sluttede med en 1-0-sejr til FC Midtjylland, som nu er et skridt tættere på guldet.

Det vrimlede med hotte Superliga-profiler på de to hold, som er spækket med unge salgs-emner. Vi nævner i flæng: Kamaldeen, Kudus og Kofod hos FCN, mens FCM eksemplvis stillede op med brandvarme Onyeka og Mabil.

Men niveauet haltede hos begge mandskaber. Mens Onyeka, Kudus og Kofod gjorde det fint, spillede Mabil og Kamaldeen - særligt sidstnævnte - langt under niveau.

Læs mere herunder, hvor du får B.T.s karakterer, banens bedste og værste – samt »Tre ting, vi lærte«:

'Enjoy Laudrup'. Sådan stod der på et banner på Camp Nou, da Michael Laudrup huserede på de kanter i 90'erne. I Farum burde de hænge et 'Enjoy Damsgaard'-banner op. For det gælder bare om at nyde midtbane-begavelsen i resten af sæsonen. For snart skal han på italiensk fodboldeventyr i Sampdoria. Ikke Damsgaards bedste kamp, men han leverede enkelte små magiske stunder.

Karakter: 7

Hans potentiale er udskreget til at være større end selveste Neymars af FCN-træner Flemming Pedersen. Idag mod FCM var unge Kamaldeen ikke farligere end en is-sælger på Copacabana. Det eneste aftryk, kantspilleren satte på kampen var således et dumt frispark, som førte til FCM's første scoring. Han var ikke kunstbanens dårligste, men den største skuffelse.

Karakter: 4

FC Nordsjælland (3-4-3)

Peter Vindahl Jensen 4

Mads Døhr Thychosen 4

Kian Hansen 5

Ulrik Yttergård Jenssen 5

Ivan Mesik 4

Mohammed Kudus 6

Magnus Kofod Andersen (ud: 80.) 6

Mohammed Diomande (ud: 80.) 4

Ibrahim Sadiq (ud: 46.) 3

Mikkel Damsgaard (ud: 89.) 7

Kamaldeen Sulemana (ud: 66.) 4

---

Isaac Atanga (ind: 46.) 4

Joachim Rothmann (ind: 66.) 4

Mikkel Rygaard (ind: 80.) UB

Jacob Steen Christensen (ind: 80.) UB

Abdul Mumin (ind: 89.) UB

FC Midtjylland (4-2-3-1)

Jesper Hansen 6

Joel Andersson 6

Erik Sviatchenko (ud: 66.) 7

Alexander Scholz 7

Paulinho 7

Jens-Lys Cajuste (ud: 90.) 7

Frank Onyeka 6

Mikael Anderson 5

Anders Dreyer 4

Awer Mabil (ud: 66.) 3

Sory Kaba (ud: 80.) 3

---

Nicolas Madsen (ind 66.) 5

Rasmus Nicolaisen (ind: 66.) 5

Lasse Vibe (ind: 80.) UB

Ronnie Schwartz (ind: 90.) UB

1. Ingen FCM-fans - men de havde Steinlein

FCM-eliten med direktør Claus Steinlein i spidsen var ene om at repræsentere Ulvene på tribunerne.

Der var ikke tale om homofobiske tilråb - den slags unoder ligger bestemt ikke til den farverige FCM-boss - men Steinlein var da ved flere lejligheder op i det røde felt over dommerne, som blev overfuset med højlydte mishagsytringer på sit syngende bornholmske, som rungede på det meget tyste stadion i regn-forblæste Farum.

2. Kan de mon bruge Kudus?

Alle de store klubber i Europa har scouting-rapporter om ham, og han kædes sammen med klubber som Liverpool, RB Leipzig og Ajax. Sådan er det, når man som Mohammed Kudus er nomineret til talent-prisen Golden Boy. Kunne han så leve op til hypen, det ghanesiske stjerneskud? I glimt må svaret være.

Kudus, som FCN håber på at kunne sælge for et stort millionbeløb, har alle redskaber, men fik - eller skabte sig - sjældent plads til at blive afgørende. Spørgsmålet er, hvor mange plusser i bogen, det har kastet af sig hos eksempelvis Manchester Uniteds danske scout, Tommy Møller Nielsen, som var til stede på Right To Dream Park.

3. Sløje Kaba

Han er FC Midtjyllands dyreste køb nogensinde, men i Farum fik midtjyderne ingen valuta for de 22 millioner kroner (plus/minus).

Udskældte Sory Kaba, som dog scorede i guldkampen i Parken i sidste runde, arbejdede da fint nok i front, men blev aldrig sat i en farlig position, hvilket må siges også at være selvforskyldt. Det var 21. gang, han gik fra banen uden at score i denne sæson. Det siger en del.