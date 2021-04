I et intenst og til tider tæt på hadefuldt topopgør på MCH Arena smadrede FC Midtjylland konkurrenterne fra FC København ud af mesterskabsræset med 4-1.

Guldfavoritterne fra Herning var uden profilerne Erik Sviatchenko og Sory Kaba, mens FC København måtte undvære en vigtig brik i Nicolai Boilesen. Alle grundet karantæne. Deres afløsere gik hen og fik afgørende betydning i hver sin ende af skalaen. Kabas erstatning Junior Brumado strålede helt vildt, mens Nicolai Boilesens ditto i Mathias 'Zanka' Jørgensen gjorde det modsatte.

Det var nemlig en duel mellem de to, der førte til det første mål, da Brumado på en lækkerbisken af en aflevering fra Evander kom i en direkte løbeduel med 'Zanka', som blev fuldstændig sat, og brasilianeren fuldendte angrebet med en klinisk afslutning.

Dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt havde travlt med at få brugt stemmebåndet og sine kort i første halvleg, og en udvisning lå og lurede, men det fik Midtjylland ændret alt på efter pausen ved at vise klasseforskellen.

Allerede kort inde i anden halvleg slukkede Anders Dreyer nemlig mere eller mindre FC Københavns sidste rest af guldhåb, da han hakkede bolden ind fra kanten af feltet og næsten helt op i målhjørnet.

Pione Sisto var for første gang i en måned tilbage i startopstillingen efter en velbeskrevet disciplinærsag, og hans bedste aktion kom kort efter Dreyers flotte mål, da den tidligere landsholdsspiller lavede et endnu smukkere mål. På elegant vis tog han et træk forbi Mathias 'Zanka' Jørgensen og klaskede den henover Sten Grytebust og i mål.

FC Københavns modtræk kom midtvejs i anden halvleg, da Victor Kristiansen igen stod for en assist, da han fandt Bundu, som blot skulle sætte indersiden på, men det ændrede intet på spændingen, for Awer Mabil og Lasse Vibe udstillede blot udeholdet endnu mere minutter senere med endnu et mål, og nu skal meget gå galt, hvis ikke guldet skal placeres i enten Herning eller Brøndby.

Det her er kampen, der giver beviset på, at FC Midtjylland har mere end én farlig angriber i truppen. Først fik han sat Mathias 'Zanka' Jørgensen helt og aldeles, og senere kom de brasilianske aner op i ham, da han fik Victor Nelsson og Carlos Zeca til at ligne bowlingkegler i frit fald. Wow, for en kamp!

Karakter: 6





Drømmen er stadig EM til sommer, men så skal han til at komme ud af den seng i rekordfart og ikke det snegletempo, han blev løbet over ende med af Junior Brumado. Simple bolde lige i modstandernes fødder og dårlige beslutninger blev kendetegnende for hans kamp. Desværre for 'Zanka' lige for øjnene af assistentlandstræner Morten Wieghorst. EM er langt væk for Zanka.

Karakter: 1

FC Midtjylland: 4-2-3-1

Jonas Lössl 4

Joel Andersson 4

Daniel Høegh 4

Alexander Scholz 4

Paulinho 5

Jens-Lys Cajuste 4

Frank Onyeka (ud: 64.) 4

Anders Dreyer 4

Evander (ud: 82.) 6

Pione Sisto (ud: 73.) 4

Brumado (ud: 73.) 6

---

Indskiftere:

Awer Mabil (ind: 64.) 4

Gustav Isaksen (ind: 73.) UB

Lasse Vibe (ind: 73.) UB

Mikael Anderson (ind: 82.) UB

FC København 4-4-1-1

Sten Grytebust 1

Peter Ankersen (ud: 76.) 3

Mathias 'Zanka' Jørgensen 1

Victor Nelsson 3

Victor Kristiansen 4

Jens Stage 2

Carlos Zeca (ud: 57.) 2

Lukas Lerager (ud: 76.) 3

Rasmus Falk (ud: 23.) 4

Jonas Wind (ud: 57.) 2

Kamil Wilczek 3

---

Indskiftere:

Mohamed Daramy (ind: 23.) 2

Mustapha Bundu (ind: 57.) 4

Pep Biel (ind: 57.) 3

Karlo Bartolec (ind: 76.) UB

Viktor Fischer (ind: 76.) UB

Pione Sisto er tilbage! Han blev straffet i en måned for at tro, at han kunne have samme indflydelse på holdsammensætningen som træner Brian Priske, men nu er han endelig blevet taget til nåde, og han takkede for tilliden med en fantastisk kasse. Nu skal han bare vise, at han har lært sin lektie, for der er et fantastisk potentiale.

Den er lidt nem, men hvor er det bare fedt at høre fans råbe mere eller mindre rationelle tilråb til dommeren som »Er du fuldstændig vanvittig oven i hovedet?« Det kan sgu noget.

11 point har FC Midtjylland sat FC København med, og der resterer kun seks runder, så det her var vel et dødsstød til gulddrømmene i Parken. Omvendt ser det ud til, at FC Midtjylland har fundet melodien på et perfekt tidspunkt. Priskes tropper har igen slået et hul på fire point ned til Brøndby.