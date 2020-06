Det blev ikke noget festfyrværkeri på Brøndby Stadion. Tværtimod.

Da der ellers blev blæst op til bronzeduel med en lille skare af Brøndbys fans tilbage på stadion, skuffede hjemmeholdet og AGF sammen. Og det endte i en af de tamme nullerter.

Ingen mål og flest muligheder til AGF. Men det ene point kunne aarhusianerne altså glæde sig over.

AGF ligger stadig nummer tre, og der er fem point ned til Brøndby.





Hvis man kan lide Daniel Agger – og det kan man på Vestegnen – så må man slikker sig om munden på før-corona-manér ved synet af Maxsø i midterforsvaret. Den foretrukne fod er en anden, men attituden, roen og køligheden ligger så tæt på hinanden. Maxsø ejede defensiven i Brøndby.

Karakter: 9





Det var generelt en noget sløj indsats af Brøndby-holdet, der ikke rigtig formåede at skabe noget. Men i en forsvarskamp fra drengene fra Vestegnen havde Hjörtur Hermannsson sine problemer. Han skal være glad for, at der ikke blev scoret, da Ankersen satte ham helt af og skabte en enorm chance.

Karakter: 4

Brøndby 3-5-2

Marvin Schwäbe 6

Sigurd Rosted 6

Andreas Maxsø 9

Hjörtur Hermannsson 4

Andreas Bruus (ud: 80.) 5

Anis Ben Slimane (ud: 46.) 5

Josip Radosevic (ud: 58.) 5

Morten Frendrup 7

Jens Martin Gammelby 6

Jesper Lindstrøm (ud: 58.) 4

Simon Hedlund 4

Snit: 5,5

---

Simon Tibbling (ind: 46.) 6

Mikael Uhre (ind: 58.) 5

Lasse Vigen (ind: 58.) 5

Samuel Mraz (ind: 80.) UB

AGF 4-3-3

William Eskelinen 6

Kevin Diks 7

Niklas Backman (ud: 80.) 7

Frederik Tingager 8

Casper Højer 7

Nicolai Poulsen 6

Benjamin Hvidt (ud: 75.) 6

Bror Blume (ud: 75.) 6

Jon Dagur Thorsteinsson (ud: 67.) 5

Patrick Mortensen 6

Jakob Ankersen (ud: 67.) 7

Snit: 6,5

---

Gift Links (ind: 67.) 6

Mustapha Bundu (ind: 67.) 6

Mustafa Amini (ind: 75.) UB

Nicklas Helenius (ind: 75.) UB

Sebastian Hausner (ind: 80.)

Tam tamtam

De siger, der skal to til tango. Så skal der muligvis et sted mellem 22 og 32 til en søvnig fodboldvals. Det skulle have været et brag blandt to hold, der kæmper om at være de tredjebedste i Danmark. Det lignede det ikke i Brøndby.

Chancerne kunne tælles på en hånd, og de flotte angreb skulle heller ikke kræve den anden hånd op ad lommen. Det her var heldigvis ikke topniveauet for nogen af holdene, for ellers skal Danmark frygte Europa i næste sæson.

Sild i en tønde

Jeg tager muligvis fejl, men det er svært at tro, at når der er blevet givet lov til 500 mennesker på stadion – og dermed et par hundrede fans – så var det næppe for at klemme dem sammen på færrest mulige kvadratmeter.

Det så spøjst ud i Brøndby, hvor de gulblusede fans godt nok var presset sammen. Men måske det var en forpremiere på testen med langt flere tilskuere på stadion. I så fald fik Brøndby bevist, at de kan have en del i hver sektion.

Svært at få gult

Det var interessant situation, der udspillede sig efter en lille halv time. AGF's Jon Thorsteinsson tog med hænder en, to, tre gange i samme sekvens, da han lå og rodede rundt på græsset efter en sløj boldomgang.

Hvor mange gange man med overlæg skal tage med hænder for at få gult kort, må åbenbart være op til fortolkning, og dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt skøn var altså mere end tre gange.