Det var ikke Randers' smukkeste sejr, men kronjyderne sled og slæbte, og det gav pote i sidste ende mod et OB-hold, der viste væsentligt mere spillelyst end gæsterne.

I første halvleg sad OB på spillet, og særligt det første kvarter virkede Randers-spillerne passive, mens OB spillede med stor tålmodighed. En offensiv Nico Mickelson gjorde forarbejdet, da Mads Frøkjær kunne bringe hjemmeholdet i front med sin fjerde sæsonscoring i Superligaen. Efter en god halv time steg lydniveauet igen, da dommeren fløjtede for straffespark til gæsterne. Protesterne blev afløst af ellevild jubel, da Hans Christian Bernaet reddede Vito Hammershøy-Mistratis spark.

Men Randers kom tilbage i kampen i anden halvleg, da OBs Jeppe Tverskov begik en sjælden grum fejl og sendte en tilbagelægning i fødderne på Stephen Odey, der afværgede Alexander Juel Andersen og afdriblede målmanden, så de cirka 35 medrejste Randers-fans kunne juble over udligningen. Syv minutter før tid gjorde Mistrati op for det brændte straffespark, da han headede Randers på sejrskurs med sin scoring til 2-1.

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:

Han gjorde det igen. Og igen. Satte modspillerne af med smarte driblinger, hurtige vendinger og lækre afleveringer. Desværre for hjemmeholdet var Mads Frøkjærs spil indimellem også for smart til holdkammeraterne, der bare ikke ser de samme ting på banen, som Frøkjær gør. Han virkede levende fra kampens start, satte Jakob Ankersen helt af med en elegant vending, stangede et indlæg mellem benene på Patrik Carlgren til 1-0, og efter en god halv time kunne end ikke tre Randers-spillere stoppe hans raid på venstrekanten. Dribleturene steg Randers-spillerne til hovedet i løbet af kampen, men en af dem slap uden advarsel for at skubbe Frøkjær ud over linjen midt i anden halvleg.

Overordnet var det slet ikke nogen dårlig kamp af forsvarsgeneralen, men hans katastrofale tilbagelægning midt i anden halvleg blev kampafgørende. Randers fandt gejsten og den ekstra energi til at fortsætte fighten, der i sidste ende gjorde udslaget og sikrede kronjyderne en hårdt tilkæmpet sejr. Tverskov må ærgre sig gevaldigt og aktionen giver ham formentligt en dårlig nats søvn. Det ligner ham ikke med sådanne fejl. Alexander Juel Andersen forsøgte sit for at stoppe Stephen Odey, men angriberen lykkedes med at sende bolden over stregen.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

OB (4-2-3-1)

Hans Christian Bernat 4

Nico Mickelson 5

Alexander Juel Andersen 3

Jeppe Tverskov 2

Jørgen Skjelvik 3

Jens Jakob Thomasen 4 (Ud: 77.)

Aron Thrándarson 5

Moses Opondo 3 (Ud: 61.)

Mads Frøkjær-Jensen 5

Max Fenger 2 (Ud: 88.)

Bashkim Kadrii 2 (Ud: 77.)

---

Troels Kløve 3 (Ind: 61.)

Mart Lieder UB (Ind: 77.)

Ayo Simon Okosun UB (Ind: 77.)

Jakob Breum UB (Ind: 88.)

Randers (4-4-2)

Patrik Carlgren 3

Mikkel Kallesøe 2

Simon Graves 3 (Ud: 33.)

Simon Piesinger 3

Oliver Bundgaard 3 (Ud: 46.)

Tobias Klysner 3 (Ud: 46.)

Vito Hammershøy-Mistrati 4

Lasse Berg Johnsen 3

Jakob Ankersen 3 (Ud: 78.)

Tosin Kehinde 3 (Ud: 86.)

Stephen Odey 4

---

Erix Marxen 3 (Ind: 33.)

Björn Kopplin 3 (Ind: 46.)

Nicolai Brock-Madsen 3 (Ind: 46.)

Simon Tibbling UB (Ind: 78.)

Vincent Onovo UB (Ind: 86.)

Hvis der havde været tag på Nature Energy Park, ville det være lettet efter en god halv time. Hvilken redning af Hans Christian Bernat, der er godt i gang med at skrive sit eget Odense-eventyr. Placeret en anelse til højre i målet får han lokket Vito Hammershøy-Mistrati til at sparke til venstre i målet. 'HC' sprang i vejen og skreg ekstasen ud med knyttede næver efterfølgende, mens holdkammeraterne omfavnede ham. Morud-drengen osede af selvtillid efter redningen, og han leverede flere gode redninger i resten af kampen. Har sat sig solidt på førstemålmandsposten.

Straffesparket blev begået mod Bashkim Kadrii, da Tosin Kehinde fra kort afstand sparkede bolden op på OB'erens hånd. Efter VAR-check og massive protester fra OB-spillere og fans holdt dommer Aydin Uslu fast i dommen og stak Kadrii en ostemad.

Sit! Okay, sådan lød det næppe, da Nico Mickelson med en ivrig husmandsfinte og et hurtigt retningsskifte gjorde Jakob Ankersen rundtosset som optakt til 1-0-scoringen, men Randers-spilleren måtte ned at bide i græsset, mens Mickelson sendte kuglen videre til Aron Thrándarson, der med et elegant førstegangsindlæg sendte den i panden på Mads Frøkjær ved bageste stolpe. OB-troldmandens hovedstød sneg sig mellem benene på Randers-keeper Patrik Carlgren. Bag Randers-målet sad OBs Øens Hold-samarbejdsklubber, der spillede opvarmningsturnering før kampen, så de 320 børn med ledsagere stod i første række til at hylde de stribede helte.

Det, der lignede en OB-sejr, blev pludseligt forvandlet til et sviende nederlag, der gør ondt i kampen for at nå i top seks, når grundspillet skal gøres op. De stribede kan trøste sig med, at spillet sådan set var godt og flot i store perioder, men nok en gang kan man sætte spørgsmålstegn ved effektiviteten i angrebet. Tverskovs personlige fejl virkede som en genoplivning af et ellers halvsløjt Randers-mandskab, der kæmpede sig til en af de uskønne sejre, der skal til i en liga, hvor det er så tæt i kampen om de sjove pladser, som Superligaen er. Det må give kronjyderne et kæmpe selvtillidsboost, inden deres midtugetur til Tjekkiet, mens OB skal slikke sårene og fokusere på det positive indtil næste weekends opgør i Silkeborg.