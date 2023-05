Flopper FCK? Holder FCN konkurrenterne bag sig? Eller leverer AGF sensationen?

Det brutale udskilningsløb i mesterskabsspillet er inde i sin afgørende fase, og det er tæt som bare pokker i toppen.

Så forvent alt fra drama over eufori til knuste drømme, når guldet i de kommende uger bliver afgjort. Men hvem står stærkest frem mod de sidste fire runder?

B.T. tager temperaturen på og fælder dom over de seks guldaspirerende mandskaber, hvor det dog reelt kun er fire hold, som for alvor kan kalde sig mesterskabsbejlere. Se med herunder.

Hvem tror du vinder superligaen? Deltag i vores konkurrence om at spå vindere og nedrykkere i årets superliga her. Gætter du rigtigt, kan du vinde en fodboldtrøje fra et Superligahold efter eget valg.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen



Mesterskabschance:



Det taler for guld:

Drømmen om et småsensationelt mesterskab til FCN er primært skabt hjemme på Right To Dream Park. På det snorlige plasticunderlag er det unge mandskab suveræne, og det kan meget vel give sejre i de to sidste hjemmekampe. Den forløsende triumf over FCK i forrige runde har givet Kian Hansen og co. et gigantisk selvtillids-rygstød – og et 1-points forspring til FCK. Det kan være med til at flyve dem først over målstregen.

Derfor kikser det:

Der ligger seks point og lurer på kunstgræsset i Farum til ligaens aktuelle førerhold. Jo jo. Men FCN er sammen med Brøndby det svageste udebanehold af de seks mandskaber i mesterskabsspillet. Og så er der den forbandede ungdom. Størsteparten af spillerne i startopstillingen er stadig i eller kun lige kommet ud af teenage-alderen. Kan de stå for presset? Og hvad med den uprøvede træner, Johannes Hoff Thorup?

De skal sparke guldet i hus:

Mads Bidstrup er en af ligaens bedste midtbanemotorer, mens Ernest Nuamah ud af det blå kan afgøre de fleste kampe på egen hånd. Fortsætter de to stilen, er FCN kommet langt. Særligt hvis keeper Andreas Hansen samtidig kan bevare et højt svipser-frit koncentrationsniveau.

Slutprogram:

AGF (ude), Randers (hjemme), Brøndby (ude), Viborg (hjemme)



Mesterskabschance:



Det taler for guld:

De forsvarende mestre har rutinerede profiler i hobetal og erfaring med at hale titler i land i metermål. På papiret er truppen den stærkeste i ligaen med landsholdsspillere i samtlige kæder. Og sådan nogle kan godt finde på først for alvor at vise klassen, når det hele spidser til. Og det gør det i den grad nu med kun fire guldfinaler og en pokalfinale tilbage for FCK.

Derfor kikser det:

Mesterskabsspillet har udviklet sig forfærdeligt for FCK efter en ellers suveræn start på foråret. Holdet virker til tider i vildrede. Hvad er planen, når nu så mange af særligt de offensive spillere ikke slår til for tiden? Presset er enormt på både spillere og den unge træner Neestrup. Det kan koste dyrt. Det samme kan skader og karantæner på nøglepositioner.

De skal sparke guldet i hus:

Nul mål eller assists i de seneste ni kampe. Det er status for Hakon Arnar Haraldsson, som er Neestrups nødløsning som angriber. Han – eller et af de andre offensive alternativer – skal i gang, hvis det hele ikke skal stå og falde med Daramy. Grabaras verdensklasse-keeperspil skal holdes i hævd, og så kan en formstærk William Clem også blive en nøglespiller i Falks formmæssigt flakkende forår.

Slutprogram:

Brøndby (ude), AGF (hjemme), Viborg (ude), Randers (hjemme)



Mesterskabschance:



Det taler for guld:

AGF-fansene kan næppe tro deres egne øjne, når de ser tabellen. Men den er god nok. Guldet kan duftes med fire kampe igen. De Hviii'e er da også mesterskabsspillets hotteste mandskab. Den erfarne DDR-træner Uwe Rösler har skabt landets stærkeste defensiv. Og hvad er det, man siger om at have et stærkt forsvar? Jo, det er den slags, der vinder mesterskaber.

Derfor kikser det:

Der er gryende guldfeber i Aarhus, men er der en klub, der kan implodere, når der er udsigt til titler og Champions League og alt det der, er det den stolte Gymnastikforening. Udgangspunktet, før de sidste fire kampe, er, at AGF halter henholdsvis fire og tre point efter FCN og FCK. Det faktum alene gør, at 'Operation AGF-guld' ser vanskelig ud. Slutprogrammet er også bøvlet med udekampe i Parken og på ærkerivalerne fra Randers' græs.

De skal sparke guldet i hus:

Målene kan kun komme et sted fra: topscorer Patrick Mortensen. Går han i stå, er det guld-bye-bye for AGF. Derudover skal jerndefensiven med Bisseck, Tingager og formstærke Møllgaard holde nullet ved mere end en lejlighed i de næste uger.

Slutprogram:

FCN (hjemme), FCK (ude), Randers (ude), Børndby (hjemme)



Mesterskabschance:



Det taler for guld:

Slutprogrammet ser ganske gunstigt ud for de grønblusede viborgensere. I de næste to kampe møder de mesterskabsslutspillets to svageste hold, Randers og Brøndby. Seks point i de opgør vil give dem luft under vingerne. Og så er bolden jo rund. Alt – selv guld til Fodsportsforeningen – kan ske! Som man siger…

Derfor kikser det:

At det er Viborg og ikke FCM, der er den midtjyske guldkandidat, siger meget om en uforudsigelig Superliga-sæson. Selvom det er fuldt fortjent, at Jacob Friis' mandskab hænger på i guldkampen, så er kun, fordi netop FCM og FCK har underpræsteret. Fire kampe kan også vise sig at være for få til at indhente tre og fire point fra FCK og FCN, som de møder i de to sidste runder.

De skal sparke guldet i hus:

Profilerne skal først og fremmest lade være med at møde for sent til træning og blive straffet med en bænkplads, som det skete for forårs-kometen Elias Achouri i den seneste runde. Sammen med hollandske Clint Leemans er han omdrejningspunktet for Viborg-offensiven.

Slutprogram:

Randers (ude), Brøndby (hjemme), FCK (hjemme), FCN (ude)



Mesterskabschance:



Det taler for guld:

At miraklernes tid ikke er ovre? For det kræver et mirakel, der overgår Ove Christensens 'great escape' fra 2010, hvis Hestene skal ride mod horisonten med DM-trofæet. Vi taler seriøse darkhorse-vibes her.

Derfor kikser det:

Modsat eksempelvis AGF og Brøndby går Randers ind i mesterskabsslutspillets sidste fase med nedadgående kurve. Selv bronzemedaljer vil være en bedrift af de store på nuværende tidspunkt. Kvaliteten er der ganske enkelt ikke, det samme gælder for ponthøsten efter 28 runder, hvor kun 10 kampe er vundet. Der skal mere til for at vinde et DM – trods alt.

De skal sparke guldet i hus:

Er Ove Christensen ledig på trænermarkedet?

Slutprogram:

Viborg (hjemme), FCN (ude), AGF (hjemme), FCK (ude)



Mesterskabschance:



Det taler for guld:

Helt ærligt: Ikke ret meget andet end den allermest spinkle teoretiske mulighed, som stadig lige akkurat er i live – modsat guldhåbet, som de færreste nok går rundt med på Vestegnen. Fire sikre sejre kræves først og fremmest, og dernæst skal samtlige andre resultater i de resterende kampe flaske sig til præcis Brøndbys fordel. Formkurven er opadgående med to sejre i streg. Det er da en start. Men altså…

Derfor kikser det:

Med henholdsvis 11 og 10 point op til FCN og FCK med 12 point tilbage at spille om og med en negativ målscore siger det sig selv, at det er en noget nær umulig situation, som vi ikke orker at bruge så mange flere ord på her.

De skal sparke guldet i hus:

De andre fem holds spillere, som skal sørge for gunstige resultater, mens profiler som Daniel Wass, topscorer Ohi og assistkongen Vallys skal vinde kampene med solid margin for de blå-gule.

Slutprogram:

FCK (hjemme), Viborg (ude), FCN (hjemme), AGF (ude)

Hvem tror du vinder superligaen? Deltag i vores konkurrence om at spå vindere og nedrykkere i årets superliga her. Gætter du rigtigt, kan du vinde en fodboldtrøje fra et Superligahold efter eget valg.

Og husk at lytte med mandag morgen, når Transfervinduet Ugens Rapport tager temperaturen på denne runde i superligaen. Du finder udsendelsen ved at søge på Transfervinduet, der hvor du lytter til podcast