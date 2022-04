Viborg og OB spillede 1-1 påskesøndag, så domkirkebyens helte fastholder den eftertragtede syvendeplads i Superligaen.

Clint Leemans sørgede for en drømmestart til hjemmeholdet, da han via Jay-Roy Grots storetå sparkede Viborg på 1-0.

Issam Jebali udlignede midt i anden halvleg på en heldig afslutning efter Sander Svendsens hovedstødsassist.

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:

Der ligger sukker tilbage i de fodspor, Christian Sørensen tramper i græsset, når han løber op langs venstresiden. Med det ene indlæg efter det næste rammer han holdkammeraterne med millimeterpræcise indlæg, der tydeligt viser, hvorfor han topper Superligaens assistliste med otte af slagsen. Han kunne med lidt held og marginalerne på Viborgs side have noteret flere af den slags søndag aften. En enkelt gang var han også ved at lægge op til OBs Sander Svendsen. Mon ikke OB ville ønske, at fynboen stadig spillede i blå og hvide striber.

Det har næppe været den start i OB, som Ivancevic havde drømt om. Serberen var anfører for et midterhold i hjemlandet, da OB hentede ham i januars transfervindue som forstærkning til et svingende midterforsvar. Det svinger endnu, og Ivancevic har fået begrænset med spilletid – blandt andet på grund af en skade, han pådrog sig på træningslejren i Tyrkiet. I sin debut snublede han, så det skabte en farlig chance – søndag aften holdt han sig på benene i domkirkebyen, hvor han i første parket så fodbold, da Viborg bragte sig foran. Der er dog tegninger til noget godt, hvis OB kan få spillet ham ind på holdet.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Viborg (4-3-3)

Lucas Lund Pedersen 4

Frans Putros 3 (UD: 66)

Lars Kramer 3

Mads Lauritsen 5

Christian Sørensen 5

Clint Leemans 4 (UD: 75)

Jeppe Grønning 3

Justin Lonwijk 4 (UD: 52)

Tobias Bech 5

Jay-Roy Grot 4 (UD: 75)

Younes Bakiz 3 (UD: 66)

---

Jakob Bonde 3 (IND: 52)

Daniel Anyembe 3 (IND: 66)

Ibrahim Said 3 (IND: 66)

Alassana Jatta UB (IND: 75)

Mads Søndergaard UB (IND: 75)

OB (4-2-3-1)

Hans Christian Bernat 3

Nicholas Mickelson 2

Kasper Larsen 2

Mihajlo Ivancevic 2

Jørgen Skjelvik 3

Ayo Simon Okosun 3

Jeppe Tverskov 4

Sander Svendsen 3

Issam Jebali 4 (UD: 90)

Jakob Breum 4 (UD: 80)

Max Fenger 4 (UD: 80)

---

Troels Kløve UB (IND: 80)

Bashkim Kadrii UB (IND: 80)

Mads Frøkjær-Jensen UB (IND: 90)

For første gang i nedrykningsspillet havde OB stjernespilleren Bashkim Kadrii i truppen - og han blev endda skiftet ind. Imod FC Nordsjælland lød forklaringen, at han var skadet, men siden har det været af sportslige årsager. Altså manglende form. Kadrii nåede ikke at vise sig frem på de ti minutter, han fik, men OB skriger efter den Bashkim Kadrii, der for et år siden vendte hjem fra Saudi-Arabien 'ude af form', som det lød, men alligevel hamrede seks kasser ind. Dem har der været langt imellem siden da.

Jeppe Tverskov plejer at dirigere forsvaret, men mod Viborg var han at finde på midtbanen i fraværet af både Aron Thrándarson og Jens Jakob Thomasen. Tverskov var oprydder som sædvanligt og behandlede bolden godt, inden han også fik headet bolden i mål. Desværre for OB-styrmanden var Jakob Breum i offside i opspillet. Tverskov samlede desuden en karantæne op, da han havde lidt for godt fat i Ibrahim Saids arm.

OB er ubesejret i fire kampe i træk for første gang siden midten af september, og det kunne godt være endt med tre fynske point søndag aften i Viborg. Men Jakob Breums højre fod var centimeter offside, og så kunne Tverskov ærgre sig over at se sit mål blive underkendt. Uafgjort var ingen katastrofe for OB, der nu har 11 points forspring til Vejle under nedrykningsstregen. Ifølge OB-cheftræner Andreas Alm kan Vejle dog sagtens hente 11 point i deres sidste syv kampe, så intet er sikkert endnu.