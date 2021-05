Hvor længe skal man pudse på gul, før det bliver guld?

Det kan de arbejde lidt på at finde ud af i den kommende uge på vestegnen, for Brøndby trådte direkte tilbage ind i mesterskabsdysten med en 3-1-sejr over FC Midtjylland i den direkte topduel.

FC Midtjylland kom foran på et straffespark dømt af VAR, men på få minutter vendte det hele, da topscorer Mikael Uhre med lynrefleks bankede udligningen i mål, og FC Midtjyllands Paulinho kort efter blev sendt tidligt i bad med et rødt kort. Simon Hedlund og Andrija Pavlovic udnyttede det overtal i 2. halvleg til at give Brøndby sejren.

Det kan godt være, at coronaen har hærget tungt på den københavnske vestegn, men lige nu er det altså guldfeber, de skal testes for i Brøndby.

Sat af senest, begår straffespark denne gang, men sikke en kamp af den unge Frendrup. Kroppen fylder en lille kvadratmeter i alt måske, men viljen, forudseenheden og løbehjertet fyldte hvert eneste græsstrå på Brøndby Stadion. Frendrup var en decideret fryd for øjet i en kamp, der altså bankede gulddrømme ind i Brøndby.

Karakter: 6

Det var ikke smart af Paulinho at gå så hårdt i den duel med Frendrup. For selvom han ikke løfter foden, og man har set den slags give kun gult før, så kostede det holdkammeraterne dyrt at skulle løbe for en mand mere. Brasilianeren gik duknakket ud af Brøndby Stadion, og han har nok ikke løftet hovedet endnu.

Karakter: 1

Brøndby

Marvin Schwäbe 3

Hjörtur Hermannsson 3

Andreas Maxsø 5

Anthony Jung 4

Andreas Bruus (ud: 60.) 3

Morten Frendrup 6

Josip Radosevic (ud: 67.) 3

Jesper Lindstrøm (ud: 84.) 4

Kevin Mensah 3

Simon Hedlund 3

Mikael Uhre 4

Snit: 3,7

--

Andrija Pavlovic (ind: 60.) 4

Anis Slimane (ind: 67.) 5

Lasse Vigen (ind: 84.) UB

FC Midtjylland

Jonas Lössl 3

Joel Andersson 1

Erik Sviatchenko 3

Alexander Scholz 3

Paulinho (udvist: 40.) 1

Jens-Lys Cajuste (ud: 86.) 3

Frank Onyeka (ud: 75.) 2

Evander 4

Pione Sisto (ud: 46.) 2

Sory Kaba 4

Anders Dreyer (ud: 46.) 3

Snit: 2,6

---

Daniel Høegh (ind: 46.) 3

Dion Cools (ind: 46.) 3

Awer Mabil (ind: 75.) UB

Mikael Anderson (ind: 75.) UB

Gustav Isaksen (ind: 86.) UB

Et magisk øjeblik var det, da Brøndby-træner Niels Frederiksen pludselig stod på sidelinjen med en tavle over hovedet. Som om Brøndby-spillerne ikke var ivrige nok og sultne efter at æde de midtjyske gæster, kom der lige et budskab ekstra. 'Keep attacking' havde Niels Frederiksen skrevet på den tavle. Og de kommer til at angribe det guld til allersidste Superliga-runde.

Pione Sisto havde få momenter af danselette dribletrin, men det var altså hans manglende overblik, der stak i øjnene. To gange kom den vævre kantspiller fri i Brøndby-feltet, men begge gange havde han kun øje for mål. Det kunne ellers være blevet til to enorme målchancer, men manden med de løse støvler var slet ikke på sit højeste niveau.

Aldrig har det været lettere at kigge ind i fremtiden efter en kamp. For der er sådan set kun én ting at notere: Mesterskabskampen er bragende åben og lever til det allersidste. Et point adskiller de to tophold nu, efter Brøndby løb med sejren foran et helt gult stadion. De drømmer om konfettikanoner på Vestegnen, og hvorfor skulle det ikke kunne lade sig gøre? Guldduellen er en thriller!