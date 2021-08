FC København forværrer krisen i AGF. Søndag hev Jess Thorups mandskab en sejr på 3-1 hjem fra Aarhus, hvilket fortsat efterlader De Hvi'e uden sejr i denne sæson.

Udeholdets tre point i sjette runde blev grundlagt af en yderst veloplagt Mohamed Daramy, der aldrig har været bedre og fortsætter med at være den altdominerende profil.

FCK-stjernen, som udenlandske klubber hiver i, bragte sit hold foran halvvejs i første halvleg med et mål, han selv skabte, da han i to omgange erobrede den fra Albert Grønbæk og undervejs fik sat Anthony D'Alberto, inden han smækkede den i det lange hjørne.

Føringen blev fordoblet lige inden pausen, da Kevin Diks drev fuldstændig gæk med Eric Kahl og smækkede et indlæg ind til Pep Biel, der scorede for fjerde kamp i træk.

Ligesom FCK syntes at have sat sig på begivenhederne med en god åbning af anden halvleg, kom AGF tilbage i kampen på et straffespark, hvor Nicolai Boilesen tog hænderne i brug på Grønbæks skud. Tilbagevendte Patrick Mortensen var sikker fra pletten.

Men det var kun for, at gæsterne igen bragte sig foran med to mål minuttet efter, da FCK med den utroligt farlige venstreside i Mohamed Daramy og Victor Kristiansen igen spillede AGF tynde, så Pep Biel kunne blive dobbelt målscorer.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne





Siden B.T. kunne afsløre, at Club Brugge har lagt et bud på 90 millioner kroner på Mohamed Daramy, har han spillet to brandkampe. Torsdag var han bedste mand i Conference League-kvalifikationssejren over Plovdiv, og her tre dage senere var han igen uovertruffen. Nu koster han 100 millioner kroner – minimum.

Karakter: 6





Av, hvor må han være rundtosset. Den nyslåede Superliga-spiller blev kørt rundt i manegen af den unge FCK-side, og efter en time havde AGF-træner David Nielsen set nok og pillede ham ud, så han kunne sidde lige så stille på bænken, som da Daramy satte ham ved 1-0-målet.

Karakter: 1

AGF 3-4-3

Jesper Hansen 2

Sebastian Hausner 2

Yann Bisseck 2

Frederik Tingager 3

Anthony D'Alberto (ud: 60.) 1

Nicolai Poulsen 3

Patrick Olsen (ud: 84.) 3

Eric Kahl (ud: 83.) 3

Dawid Kurminowski 2

Patrick Mortensen (ud: 84.) 3

Albert Grønbæk (ud: 73.) 3

Snit: 2,5

---

Oliver Lund (ind: 60.) 3

Jon Thorsteinsson (ind: 73.) UB

Gift Links (ind: 83.) UB

Frederik Brandhof (ind: 84.) UB

Alexander Ammitzbøll (ind: 84.) UB

FC København 4-2-3-1

Kamil Grabara 4

Kevin Diks 5

Davit Khocholava 4

Nicolai Boilesen 4

Victor Kristiansen 5

Rasmus Falk (ud: 90.) 4

Carlos Zeca 4

Jens Stage 3

Pep Biel (ud: 90.) 5

Mohamed Daramy (ud: 81) 6

Jonas Wind (ud: 87.) 3

Snit: 4,3

---

Lukas Lerager (ind: 81.) UB

Rasmus Højlund (ind: 87.) UB

Marios Oikonomou (ind: 90.) UB

Pierre Bengtsson (ind: 90.) UB

Vup, vup. To gange faldt Sebastian Hausner på røven over Mohamed Daramys finter. Det skal AGF-spilleren nu ikke lade sig slå ud af, det gør de fleste, der i øjeblikket står over for den 19-årige komet, som er ved at vokse sig til at være for stor en fisk i Superligaens sø.

AGFs fans kan være nok så utilfredse over Kamil Grabaras skifte til FCK, men smædesangen 'slå Grabara ihjel' hører ingen steder hjemme. Så I AGF-fans, der sang det højlydt, tag jer sammen!

AGF har store problemer, men det er ikke i dag, at krisen brød ud. FC Københavns større profiler toppræstede simpelthen, og når de gør det, er der få – hvis overhovedet nogen – andre i Superligaen, der kan følge med. To point i fem kampe er ildevarslende. FCK derimod skal bare håbe på, at sportsdirektør 'PC' ikke sælger stjernen Daramy.