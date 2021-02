Brøndby kan gå på vandet.

Godt nok er de fleste kilder frosset til is her til lands, men det var Brøndby ligeglade med søndag mod bundholdet Lyngby. Let og elegant skøjtede de over hjemmeholdet.

En flot 4-0-sejr blev det til efter mål af Kevin Mensah, Jesper Lindstrøm, Simon Hedlund og Andrija Pavlovic.

Dermed er Brøndby stadig på førstepladsen og bejler fortsat til mesterskabet.

Her er B.T.s karakterer og dom:

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Ja, ja, han startede ikke godt, men kroaten var en vigtig mand for Brøndby. Han har levet en mærkelig tilværelse i sin tid i Brøndby, hvor det aldrig helt er blevet til det, man kunne have håbet. Her viste han dog sine forcer på midtbanen. Tacklinger, overblik og offensive træk. Det var godt.

Karakter: 5

De var ikke søde ved ham, de tidligere holdkammerater fra Brøndby. Crone havde det svært. Rigtig svært ovre på venstrebacken. Her drev Brøndbys højreside anført af Kevin Mensah flere gange gæk med Crone, der var helt væk til tider. Den skal han nok ikke se video af. Det er bare hurtigt videre.

Karakter: 1





Lyngby 4-3-3

Thomas Mikkelsen 3

Lasse Fosgaard (ud: 77.) 1

Kasper Enghardt 2

Kevin Tshiembe 3

Svenn Crone (ud: 77.) 1

Emil Kornvig 2

Mathias Hebo Rasmussen 2

Victor Torp 3

Emil Nielsen (ud: 45.) 2

Christian Jacobsen (62.) 2

Jens Martin Gammelby (ud: 45.) 2

---

Magnus Warming (ind: 45.) 2

Magnus Kaastrup (ind: 45.) 2

Justin Shaibu (ind: 62.) 3

Frederik Winther (ind: 77.) UB

Kasper Jørgensen (ind: 77.) UB

Brøndby 3-5-2

Marvin Schwäbe 3

Anthony Jung 3

Andreas Maxsø 4

Hjörtur Hermannsson 3

Kevin Mensah (ud: 77.) 4

Morten Frendrup 4

Josip Radosevic (ud: 77.) 5

Jesper Lindstrøm (ud: 71.) 4

Peter Bjur 3

Mikael Uhre (ud: 59.) 4

Simon Hedlund (ud: 77.) 3

---

Andrija Pavlovic (ind: 59.) 4

Lasse Vigen Christensen (ind: 71.) UB

Andreas Bruus (ind: 77.) UB

Tobias Børkeeiet (ind: 77.) UB

Anis Ben Slimane (ind: 77.) UB

Han var ved at give Lyngby-folkene på sidelinjen hjertestop, men underholdende var det da at overvære, da Lyngbys keeper Thomas Mikkelsen i midten af første halvleg var på dribletur. Det lignede mest af alt noget fra et FIFA-spil, som når en 12-årig beslutter sig for at ydmyge mig online. Men heldigvis for Mikkelsen og Lyngby-folkenes hjerterytme slap han godt fra det. Det gentog sig et par gange i opgøret. Køligt.

Indtil sit mål havde han ikke sat en fod rigtig. Alt ved hans spil var hektiske, kaotisk, ufærdigt. Derfor gav det slet ingen mening, at det var ham, der køligt bragte Brøndby foran. Ja, det var faktisk helt forvirrende. Men flot var det af Kevin Mensah, der skiftevis lavede noget galt eller genialt. Der var bare ingen mellemvej.

Det virker til, at mens eksperter og fans næsten forventer, at Brøndby knækker sammen på et tidspunkt i mesterskabskampen, så fortsætter kandidaturet stille og roligt for holdet fra Vestegnen. Nogle vil sige, at det ikke var kønt mod Lyngby, men kynismen og omstillingerne siger noget andet. For det er fandens effektivt. Jo, jo, Lyngby ligner en nedrykker. Men Brøndby tager point mod de hold, der møder. Det bliver godt nok spændende at følge i dette forår. Sæt popcorn over.