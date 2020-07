Det var på ingen måde overbevisende, men FC København snuppede sølvet efter en sejr på 2-1 over FCN.

Matchvinder blev ultra populære Dame N'Doye, som gjorde sit for at overbevise Ståle Solbakken om, at han skal have forlænget sin kontrakt med københavnerne.

FCK kom planmæssigt foran 1-0, men en håbløs Pierre Bengtsson-brøler gav FCN straffespark og sendte dermed gæsterne tilbage i opgøret. Men Dame N'Doye endte altså med at sikre sejren og sølvmedaljerne.

Det er ikke sprudlende. 'Seværdigt' kan vi heller ikke ligefrem kalde det. Men det er hamrende effektivt, hvad Carlos Zeca leverer for FCK. På et usikkert mandskab udgør kaptajnen nærmest ene mand rygraden. Uden hans bolderobringer og evne til at positionere sig rigtigt ville københavnerne være i store problemer. Og den klasse viste han igen mod FCN.

Karakter: 8





Nej, nej, nej. Den svenske back var mere klodset end en Lego-fabrik. Særligt hans håbløse forseelse ved straffesparket var direkte pinlig. Og fuldstændig unødvendig. Han leverede godt nok en assist til Jonas Wind med sit hjørnespark, men ellers var han aldeles usynlig i det offensive spil.

Karakter: 2

FC København (4-2-3-1)

Karl-Johan Johnsson 7

Guillermo Varela 4

Sotirios Papagiannopoulos 5

Victor Nelsson 8

Pierre Bengtsson (ud 90.) 2

Nicolaj Thomsen (ud 64.) 5

Carlos Zeca 8

Jens Stage 6

Jonas Wind (ud 90.) 8

Mohamed Daramy (ud 60.) 5

Mikkel Kaufmann (ud 60.) 6

Ind:

Dame N'Doye (60.) 8

Robert Mudrazija (60.) 6

Pep Biel (64.) 5

Bryan Oviedo (90.)

Andreas Bjelland (90.)

FC Nordsjælland (4-3-3)

Peter Vindahl Jensen 5

Mads Døhr Thychosen 6

Kian Hansen 7

Ulrik Yttergård Jenssen (ud 77.) 6

Martin Frese 5

Magnus Kofoed Andersen 6

Tochi Chukwuani (ud 55.) 3

Jacob Steen Christensen 5

Ibrahim Sadiq (ud 77.) 7

Mikkel Ryegaard (ud 66.) 6

Mikkel Damsgaard 6

Ind:

Kamaldeen Sulemana (55.) 6

Mohammed Diomande (66.) 6

Maxwell Woldazi (77.)

Issac Atanga (77.)

Vigtige Wind

Jonas Wind begynder stille og roligt at ligne den spiller, han var før sin alvorlige skade. Indsatsen mod FCN er det bedste, vi har set fra Wind siden comebacket. God i kombinationerne, skarpt overblik og – ikke mindst – målfarlig.

Drenge skal blive til mænd

17-årige Tochi Chukwuani er uden tvivl et stort talent. Men mod FCK så man, at drenge skal blive til mænd. Og Chukwuani blev overmatchet i det fysiske – blandt andet ved FCK's scoring – og har stadig meget at lære.

En gammel Dame er bedre end ingen Dame

Fansene elsker Dame N'Doye – og angriberen gjorde sit for også at booste Ståle Solbakkens følelser i kampen mod FCN. Angriberen var kilde til evig uro efter sin indskiftning, og selv om kroppen er slidt, så ligner FCK ikke et hold, der har råd til at lade være med at give N'Doye en kontraktforlængelse.