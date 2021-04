Brøndby og AGF diskede op med en herlig fodboldkamp søndag eftermiddag, hvor det hele endte 2-2.

Og det kom efter en hektisk afslutning med en helt igennem tåbelig udvisning til Brøndbys Tobias Børkeeiet. Alligevel var det Brøndby, der kan være mest skuffet efter opgøret.

To gange kom de tilbage i kampen, og de havde spillet, chancerne og modet til at vinde. Desværre for dem holdt AGF flot stand i en kamp, hvor det bølgede frem og tilbage konstant.

Kevin Diks bragte AGF foran efter et kvarter, inden Andreas Maxsø udlignede på et straffespark. Siden scorede først Albert Grønbæk for AGF, inden Jesper Lindstørm stod for en fornem udligning til slutresultatet 2-2.

En af de bedre uafgjorte kampe i denne sæson.

Her er B.T.s karakterer og dom:

Uha, hvor har stortalentet kæmpet med det i de sidste mange kampe. Der har været tale om et regulært formdyk for Lindstrøm, som man håber på kan blive klubbens næste store salg. Mod AGF var han tilbage på sit vante niveau med overskud, flotte aktioner og en god indsats. Han kunne godt have scoret én mere. Og det burde han måske.



Karakter: 5

Nordmanden havde fået chancen i forsvaret, og det var ingen succes. Han spillede sig op i anden halvleg, men han var dyr for Brøndby i katastrofale første 45. minutter. Her tog han sig en blunder, der kostede et AGF-mål. Og han virkede rystende usikker til tider. Heldigvis for ham kunne han læne sig op ad anfører Andreas Maxsø.



Karakter: 1

Brøndby 3-5-2

Marvin Schwäbe 3

Anthony Jung 2

Andreas Maxsø 4

Sigurd Rosted 1

Peter Bjur (ud: 62.) 3

Josip Radosevic (ud: 62.) 3

Morten Frendrup (ud: 82.) 3

Jesper Lindstrøm 5

Andreas Bruus 4

Mikael Uhre (ud: 75.) 3

Andrija Pavlovic 3

---

Kevin Mensah (ind: 62.) 3

Anis Ben Slimane (ind: 62.) 4

Simon Hedlund (ind: 75.) UB

Tobias Børkeeiet (ind: 82.) UB

AGF – 4-3-3

Kamil Grabara 3

Alexander Munksgaard 3

Sebastian Hausner 3

Bubacarr Sanneh 2

Casper Højer Nielsen 4

Kevin Diks 4

Patrick Olsen (ud: 56.) 4

Bror Blume 3

Albert Grønbæk (ud: 88.) 4

Jon Dagur Thorsteinsson (ud: 56.) 4

Patrick Mortensen (ud: 71.) 3

---

Gift Links (ind: 56.) 3

Nicolai Poulsen (ind: 56.) 3

Jesper Juelsgård (ind: 71.) UB

Alex Gersbach (ind: 88.) UB

Tobias Børkeeiet kvajede sig i en grad, man sjældent har set før. Han fik rødt kort efter to advarsler, han skrabede sammen på meget få sekunder i kampens slutning. Først begik han et tåbeligt frispark, hvor spillet fik lov at fortsætte. Og så gjorde begik norske Børkeeiet gudhjælpemig frispark igen sekundet efter. Gult kort gange to. Helt korrekt. Hvor var det torskedumt. Otte minutter nåede han på banen …

AGFs Jon Dagur Thorsteinsson havde spillet en fin kamp, indtil han blev udskiftet i en dobbeltudskiftning fra David Nielsen kort inde i anden halvleg. Og det virkede ikke til, at han var helt enig i beslutningen. I hvert fald lod det til, at han stormede direkte ud i omklædningsrummet. Måske var han skadet, måske skulle han på toilettet, men det kan heller ikke udelukkes, at han ikke var enig i træner David Nielsens beslutning.

Det uafgjorte resultat er mest af alt en gave til FC Midtjylland, der mandag kan udbygge føringen på førstepladsen i Superligaen. På den anden side betød det ene point, at både Brøndby og AGF stoppede pointblødningen i slutspillet. Og især sidstnævnte kan være tilfredse med pointet på Brøndby Stadion, der holder dem relevante i kampen om medaljer i dette forår. For Brøndby ville det i tidligere kampe have endt med en sejr med de store chancer efter udligningen, men de kæmper lidt med den kynisme, som har været så kendetegnende for dem i denne sæson.