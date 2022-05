David Nielsen fik ikke sin sejr i hans sidste kamp i spidsen for AGF, da AGF og FC Nordsjælland spillede 2-2 på Ceres Park.

AGF kom ellers foran i det første minut, da Gift Links fik nettet til at blafre. Men lykken på Ceres Park varede kun seks minutter, da Simon Adingra udnyttede en stor fejl af Sebastian Hausner.

Patrick Mortensen bragte smilene tilbage på lægterne, da han efter 71 minutter kunne prikke bolden i kassen, men igen var lykken kort, da Benjamin Nygren syv minutter senere headede bolden forbi Daniel Gadegaard i AGF-målet.

Det var et konge indhop Bundu gjorde. Fløj konstant ned af langsiden og ind over bolden. Han var konstant farlig og satte faktisk ikke en fod forkert i anden halvleg. Han har et uhyggeligt våben i sin fart, og Daniel Svensson kom virkelig på arbejde. Han assisterede også Patrick Mortensen og fyldte meget.

Puha. Bedømt ud fra Hausners præstation skulle man tro at AGF-spillerne havde holdt deres afslutningsfest fredag, og Hausner var gået forrest oppe i baren og fået sin andel Aarhus-sæt. Han var fuldstændig rundt på gulvet. Han kostede målet til 1-1, da han ikke kunne ramme bolden og lidt senere lavede han endnu en kæmpe fejl, da han var for langsom opfattende. Han blev også pillet ud i pausen. En kamp han skal glemme hurtigst muligt, og måske kan han drikke hukommelsen væk lidt senere i aften.

AGF (4-3-3)

Daniel Gadegaard 4

Alexander Munksgaard 4

Thomas Kristensen 2

Sebastian Hausner (ud: 45) 1

Eric Kahl 2

Nicolai Poulsen (ud: 61) 3

Frederik Brandhof 4

Albert Grønbæk (ud: 81) 3

Gift Links (ud: 45) 4

Jon Thorsteinsson 3

Dawid Kurminowski (ud: 61) 2

Indskiftere:

Jesper Hansen

Yann Bisseck (ind: 45) 3

Frederik Tingager

Jack Wilshere (ind: 61) 3

Mustapha Bundu (ind: 45) 4

Frederik Ihler (ind: 81) UB

Patrick Mortensen (ind: 61) 3

FC Nordsjælland (4-3-3)

Andreas Hansen 3

Oliver Villadsen 4

Erik Marxen (ud: 61) 3

Kian Hansen 2

Martin Frese (ud: 27) 3

Mads Bidstrup 4

Jacob Steen Christensen (ud: 80) 3

Mohammed Diomande (ud: 61) 2

Andreas Schjelderup (ud: 61) 2

Simon Adingra 4

Benjamin Nygren 4

Indskiftere:

Andreas Gülstorff Pedersen

Daniel Svensson (ind: 27) 2

Jonas Jensen-Abbew (ind: 61) 3

Ernest Nuamah (ind: 61) 3

Leo Walta (ind: 61) 3

Mads Hansen (ind: 80) UB

Oliver Antman

David Nielsens farvel. Efter fem sæsoner i front for AGF er det nu farvel til en kæmpe personlighed. ‘Du fik smilet tilbage. Tak for alt, David. Du bliver aldrig glemt. Aarhus elsker dig.’ Det var banneret, der mødte ham, da han i vanlig stil løb ned mod fansene for at lade sig hylde. Under kampen rungede hans navn også ud over stadion flere gange. Efter banneret der hyldede cheftræneren, rullede fansene et nyt banner ud. ‘Det er ikke kun Davids skyld. Kig indad!!’ stod der. Om det var en besked til ledelsen eller spillerne er uvist.

Gift Links fik måske sæsonens dummeste gule kort, da han efter en duel pludselig skovlede bolden væk fra en Nordsjælland-spiller med hånden, som om han havde fået et frispark. Men det var ikke tilfældet, og i stedet var han få centimeter fra at give FC Nordsjælland et straffespark, men det forblev til et frispark lige uden for feltet. Heldigvis for ham sparkede Andreas Schjelderup bolden til Farum.

Det er tydeligt at AGF ikke er færdig med at lave ændringer inden sæsonen starter igen. Det lugter lidt af en store udskiftning i truppen, hvor flere har udløb eller forlader klubben. Spørgsmålet er så, om der også bliver lavet ændringer i ledelsen eller staben for at undgå, at AGF spiller for at overleve igen i næste sæson.