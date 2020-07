FC Midtjylland er danske mestre anno 2020 med en 3-1-sejr over FC København på hjemmebane!

Ulvene var ellers bagud ved pausen på et mål af Mohamed Daramy, men sad totalt på anden halvleg og scorede tre mål ved Sory Kaba, Anders Dreyer og Awer Mabil.

Og så kunne festen på MCH Arena ellers godt blive skudt i gang med fyrværkeri og hele pivtøjet - fire runder før afslutningen på Superligaen.

Her er B.T.s karakterer:

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

FC Midtjylland 4-2-3-1

Det er ikke nemt at finde svagheder hos en af de største årsager til, at guldet ender i Herning. Er der et lille svagt punkt, kunne det være i luftspillet, hvor FC København scorede fra. Karakter: 6

To pølser med det hele fra en svensker til en anden. Pierre Bengtsson afleverede sin bestilling gennem benene på landsmanden, der ikke kun har det mareridt med sig i seng i nat. Backen spillede en helt igennem forfærdelig kamp, blev også tørret af Daramy og lignede en, der var blevet knockoutet af Dolph Lundgren under sit hop ved FCKs føringsmål. Karakter: 4

'Det eneste, han vil, er at spille i FCK'. Citat: Ståle Solbakken. Lige nu vil Sviatchenko med garanti hellere spille Champions League-kvalifkation om få måneder. Hvis ikke med FC Midtjylland, så i en udenlandsk klub. Så god var aftenens præstation. Karakter: 9

Pakkede Mikkel Kaufmann ind i sine krøller og lukkede ham ikke ud igen. Det her er en kamp, der igen viser, at Scholz er blandt de bedste midterforsvarere i Superligaen. Rolig, kølig, opmærksom og hård i sine dueller. Så kan alle de muskuløse angribere bare komme an. Karakter: 8

Slet ikke så iøjnefaldende som i det omvendte opgør i Parken, hvor han splittede københavnerne ad. Men mindre kan også være guld værd, og det var det. Godkendt præstation fra brasilianeren, der har sat sig tungt på venstreback-pladsen trods hård konkurrence. Karakter: 6

Vigtige tacklinger, vanvittige stikninger i brysthøjde og også en trussel mod målet. Tilbageløbene sad også. Det er en mand med en stor fremtid foran sig, hvis han fortsætter denne udvikling. Og så har han mindst lige så flot hår som formanden. Karakter: 8

Den præstation, han leverede i Parken for uger siden til den første startdebut i Superligaen, har overbevist Brian Priske om, at den unge knægt er værd at stole på til de store kampe. Solidt håndarbejde. Karakter: 6

Var kommet direkte ind på dommer Jørgen Daubjerg Burchardts filmskole, hvis der havde været optagelse til den her til aften. Dommeren var overbevist efter blot to faldsekvenser og stangede ham det gule kort. Det blev dog til 'ækte vare' inden rulleteksterne. Karakter: 7

Tal om at have en kattepote. Og en kanon! Kælede med bolden hele aftenen på en måde, der tirrede og provokerede løverne, der ikke kunne stoppe den tidligere Premier League-ejede spiller. Bedste mand i offensiven for hjemmeholdet. Karakter: 9

Meep, meep. Hvis du kun skal lave en god aktion, så gør det på det rigtige tidspunkt. Heldigvis for hurtigløberen var det Zeca, han skulle sætte. Og så glemmer vi alle, hvordan han selv blev overspurtet af Varela i første halvleg og på forunderlig vis slap for advarslen. Karakter: 7

Kæresten kan ikke lide livet i Danmark, han bryder sig ikke selv om sproget, og egentlig kunne første halvleg godt få én til at spørge sig selv, hvad han så vil med opholdet her. Det viste han med al kølighed ved straffesparksscoringen. Karakter: 6

Indskiftere:

Fik en assist og et flot indhop. UB

UB

UB

Ståles lærling skred og stod på egne ben, og nu kan han også række hænderne i vejret med mesterskabet i sit første år som cheftræner. Stod fast i pausen, stolede på sin startellever - og han fik ret. Karakter: 8

FC København 4-4-2

Det endte med at se skidt ud for svenskeren. Først et straffespark til FCM. Det var Johnsson trods alt et stykke fra at tage. Og så kunne han bare sprælle, da Dreyer bankede guldkassen i nettet, og Mabil cementerede. Karakter: 4

Hold min mate-te for en fejlaflevering inden FCM's straffespark. Helt skandaløs. Det rystede sydamerikaneren, som i den første time ellers var kommet blæsende frem på backen med gennembrudsstyrke og fine indlæg. Blev flået ud kort efter. Karakter: 5

Det var vikingeversionen af Nelsson, der startede i Herning i aften. Eller Europa-versionen, om man vil. Fik sit store, lyse hoved i vejen for en masse. Ligesom med resten af FCK-holdet faldt det sammen ved midtjydernes første scoring. Karakter: 6

Startede godt og brølstærkt sammen med Nelsson. Men efter 23 måtte den skrøbelige fysik sige stop. Gik skadet ud. Karakter: 7

Nu også med tunnel. Det var en af knap så mange offensive aktioner. Svenskeren trak lidt i bremsen offensivt og forsøgte at holde de midtjyske kanter ufarlige. Karakter: 5

Gode indlæg. Dårlige indlæg. Tæmninger med velcro på foden - og så med sten i skoen. Det var godt nok en skål blandet spansk salsa, der blev serveret fra kantspilleren. Men han skabte sine chancer og også et mål. Karakter: 5

I kampene mod de busende midtjyder er Falk vigtig. Han kan spilles med to mand i ryggen og hold i nakken. Og det bliver han. Slap hele tiden fornuftigt af med bolden og sørgede for den dynamik, som gjorde FCK dominerende i den første time. Karakter: 7

Anden gang lykkedes det FCK- kaptajnen at lave et straffespark. Et af dem skulle have været der. Ærgerligt for Zeca, der i en time viste, at han kan træde et trin op over det meste af ligaen i niveau. Faldt sammen med FCK-holdet efter scoringen. Karakter: 7

Mål - og vist også en revanchehilsen fra Daramy til FCM-fansene efter Sory Kabas målfejring i Telia Parken. Daramy var finurlig på kanten og gled forbi Andersson med lethed. Målet var rent instinkt. Karakter: 6

Den dér chance efter syv minutter var voldsom. Wind tæmmer i stedet for at sparke - og misser. Men hvor er han vigtig for, at FCK kan holde i bolden med sin teknik og timing. En playmaker i front. Mangler bare skarpheden. Karakter: 6

Sommerens store FCK-opgave må være at få Kaufmann til at bruge den perfekte fodboldkrop, han har fået. Han skal lære at vinde kropsdueller, hovedstødsdueller og holde fast i bolden. Arbejdsindsatsen fejler jo intet, men det er ikke nok. Karakter: 3

Indskiftere

Han vågner i nat badet i sved. Blinker med øjnene to gange. Og sikrer sig, at det ikke er Ståle Solbakken, der står i hans soveværelse og fortsætter med at skrige ham ind i ansigtet. FCK-manageren var ikke tilfreds med den satsede stil. Karakter: 3

Skulle ind og være sikker på bolden, men der mangler jo bare noget. Han gør ikke en forskel, men sørger bare for at skille sig af med bolden uden at satse noget. Karakter: 4

Kom ind med den kendte energi. Denne gang på højrekanten. Men Jens Stage var slet ikke iøjnefaldende. Det var ikke det rigtige tidspunkt at komme ind på. Karakter: 4

Vi mangler stadig at se den Karlo Bartolec, der var en profil i FC Nordsjælland. Det er i hvert fald ikke ham her. Karakter: 3

Sendt ind til de sidste minutter. Karakter: UB

Nordmanden havde sat sit hold op til at spolere guldfest. Og længe så det ud til at lykkes med et FCK-koncept meget tættere på det, som nordmanden allerhelst vil se. Men så knækkede det, og missionen mislykkedes helt. Karakter: 5