FC Midtjylland klokkede noget så gevaldigt i det, da midtjyderne smed en sent indhentet 2-1-føring mod Brøndby.

Andreas Bruus scorede til 2-2 på kampens sidste aktion, og dermed spillede Brøndby en gylden guldmulighed over til ærkerivalerne fra FCK.

Nu er der tre point mellem FCK og FCM i toppen af rækken med to runder igen. Og FCK har en målscorer, der er en del pænere end FCM's ditto.

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen.

Han vendte tilbage fra Rusland før mesterskabsspillet, og det var spået, at han var en af dem, som FCM skulle sætte liden til, hvis mesterskabet skulle hentes hjem til Heden.

Og nok engang viste Dreyer, hvorfor han fik så rosende ord i forbindelse med sit comeback til FCM.

Med fremragende teknik, høj fart og godt blik for spillet var han impliceret i næsten alle af de situationer, som en ellers haltende FCM-offensiv skabte, og så bragede han 2-1-kassen i nettet til i slutfasen og sendte MCH Arena i den syvende himmel.

Så far Flemming - som Dreyer i FCM-kredse er opkaldt efter - kan godt diske op med tandsmør på hvederne til Dreyer i aften - og han må få fem, som det antal stjerne han får i dag.

Men holdkammeraterne må godt nok få nogle skrabede versioner af bagværket for ikke at give Dreyer rollen som matchvinder.

Den var lige ved at gå til Sviatchenkos brasilianske holdkammerat Evander, men lige pludselig lavede han et helt genialt solomål til 1-1 og en fræk aflevering ved 2-1-målet, og så landede den mindre flatterende kåring hos Sviatchenko.

Kaptajnen var for første gang i mesterskabsspillet tilbage i startopstillingen, og der var masser af rust på rørene hos kaptajnen.

To gange i indledningen undervurderede han et par farlige Brøndby-bolde, men blev reddet af holdkammeraterne, og han var også impliceret i en skidt offside-fælde, da Brøndby scorede til 1-0.

Til sidst kollapsede han og FCM-forsvaret og lukkede 2-2-målet ind, og det er ikke godt nok.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

FC Midtjylland (3-4-3)

David Ousted 2

Henrik Dalsgaard 2 (ud: 46.)

Erik Sviatchenko 2

Daniel Høegh 2

Joel Andersson 2

Evander 4

Raphael Onyedika 4

Charles 2 (ud: 62.)

Gustav Isaksen 4 (ud. 73.)

Anders Dreyer 5

Edward Chilufya 4 (ud: 90.)

---

Juninho 2 (ind: 46.)

Pione Sisto 3 (ind: 62.)

Junior Brumado UB (ind: 73.)

Viktor Lind (ind: 90.)

Brøndby IF (4-3-1-2)

Mads Hermansen 3

Andreas Bruus 4

Andreas Maxsø 4

Kevin Tshiembe 3

Blas Riveros 3

Joe Bell 3 (ud: 86.)

Christian Cappis 4 (ud: 81.)

Anis Slimane 3 (ud: 86.)

Simon Hedlund 4

Mathias Kvistgaarden 3 (ud: 46.)

Marko Divkovic 3 (ud: 69.)

---

Josip Radosevic 3 (ind: 46.)

Mathias Greve 3 (ind: 69.)

Sigurd Rosted (ind: 81.)

Carl Björk (ind: 86.)

Peter Bjur (ind: 86.)

Wow, for et kollaps af FC Midtjylland.

MCH Arena blev sendt fuldstændig i ekstase, da Evander orkestrede comebacket, og Anders Dreyer bragede føringsmålet ind.

Men lige så vild en stemning føringsmålet gav, lige så bomstille blev der med ét, da Andreas Bruus sparkede Brøndby på 2-2 og FCM et godt stykke væk fra guldet.

Nu skal der noget ekstraordinært til, hvis FCM skal snuppe guldet fra FCK.

Han blev inden kampen kåret som månedens talent i Superligaen, og det resulterede i en Gustav Isaksen i et voldsomt spilhumør.

Flere fine udfordringer gav Brøndby store problemer i indledningen, og særligt Blas Riveros blev sendt ud af salonen, da Isaksen med en combow-finte prikkede den forbi den paraguayanske Brøndby-spiller og løb den anden vej og tog bolden.

Ses til Riveros, men Isaksen fik ikke fuld udbetaling for lækkerierne, da chancen løb i sandet.

Der er lige nu to runder tilbage af superligasæsonen. For FCM venter en tur på kunstgræsset i Silkeborg, inden man lukker sæsonen hjemme mod Randers FC.

Og mens de kampe formentlig skal give maksimumpoint for at holde liv i håbet om mesterskabet, så skal Bo Henriksen og co. krydse alt for, at der går 'gummiguf' i FCK, der først gæster Randers og slutter hjemme mod AaB.

Vi sidder klar med popcornene i de sidste runder - og ja, Brøndby, de har trods to uafgjorte i træk nu ikke vundet i 67 dage og er nu på 10 kampe uden sejr i Superligaen.

Til gengæld har de to gange i træk formået at vende truende nederlag til point.