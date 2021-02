Sikke et topbrag i Superligaen, og hvilket vanvittigt drama. Straffespark efter sidste slutfløjt og 3-3 i Parken.

Aarhusianerne satte ellers FCK under pres, da de efter en halv time var foran 3-1, og det lignede i den grad, at aarhusianerne også skulle vinde kampen. Men i allersidste sekund - faktisk efter sidste sekund - fik FC København igen, igen tilkendt straffespark. Denne gang på en VAR-dom.

Dermed endte kampen 3-3, og de to hold sender dermed en god chance videre til de to andre tophold i Superligaen.

Her er B.T.s dom og karakterer til de to hold:

Ja, to mål er altid dejligt, men Patrick Mortensens pamflet har så meget mere. En god spilstation, vindermentalitet og konstant en irritation for en forsvarer. Det kan godt være, han nærmer sig 32 år, men han har næppe været bedre før. Og i Parken var han bare gallionsfiguren på et aarhusiansk vikingeskib, der kom for at erobre Hovedstaden.

Karakter: 6

'Zanka' har endnu ikke fundet den selvtillid, som i så mange år gjorde ham til en overlegen forsvarsspiller. Han blev hentet hjem for at skabe en ubrydelig forsvarskæde, men intet har man set til det endnu. Tværtimod er man til tider helt utryg, når han skal i direkte duel. Meget atypisk. Boldtabet ved 1-2-målet var utilgiveligt.

Karakter: 1

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

FC København 4-3-3

Kalle Johnsson 1

Karlo Bartolec 2

Victor Nelsson 2

Mathias 'Zanka' Jørgensen 1

Nicolai Boilesen 3

Carlos Zeca 3

Lukas Lerager (ud: 85.) 3

Rasmus Falk 5

Mohamed Daramy (ud: 66.) 3

Jonas Wind 5

Viktor Fischer (ud: 66) 1

---

Pep Biel (ind: 66.) 2

Mustapha Bundu (ind: 66.) 3

Kamil Wilczek (ind: 85.) UB

AGF 4-3-3

Kamil Grabara 4

Kevin Diks (ud: 84.) 3

Sebastian Hausner (ud: 78.) 4

Bubacarr Sanneh 4

Casper Højer 2

Nicolai Poulsen 3

Albert Grønbæk (ud: 78.) 3

Patrick Olsen 3

Gift Links (ud: 84.) 5

Jon Dagur Thorsteinsson (ud: 68.) 3

Patrick Mortensen 6

---

Mathias Jørgensen (ind: 68.) 2

Jesper Juelsgård (ind: 78.) UB

Benjemin Hvidt (ind: 78.) UB

Milan Jevtovic (ind: 84.) UB

Alexander Munksgaard (ind: 84.) UB

Vanvittigt drama til sidst! Dommer Jørgen Burchardt fløjtede kampen af, men han skulle lige kigge på VAR. For der var en flagrende arm, og efter et tjek dømte han den. AGF-direktør Jacob Nielsen var på sidelinien, og aarhusianerne var rasende. 'Det er hver eneste weekend', råbte en med hentydning til en del FCK-straffespark. Således stod Jonas Wind klar til at sparke straffespark - efter kampen reelt var færdig. Og angriberen gjorde det. Bankede bolden i mål og hentede et point til FC København.

FC Københavns defensiv. Ja, måske endda hele rygraden i holdet. Efter mindre end et minut havde Patrick Mortensen ramt stolpen, og københavnerne mangler bare sit udtryk, når det er så nemt at spille sig til chancer og score mod dem. Det kører hverken for de to midterforsvarere eller Kalle Johnsson, som også virker rystende usikker. Det giver en helt skæv rygrad på et FCK-hold, der svinger i niveau - både fra kamp til kamp og fra minut til minut.

Det lignede længe, at AGF skulle sætte FC København helt af i guldkampen. Aarhusianerne var skarpe og kom bragende. Men nej, det blev ændret til sidst, og selvom FCK'erne jublede, var der vel ingen rigtig vinder i Parken. Det var der til gengæld hos konkurrenterne fra FC Midtjylland og Brøndby.