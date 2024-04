Brøndbys gulddrømme led et knæk, da de for anden weekend i træk smed point til allersidst og dermed spillede 2-2 med AGF i Aarhus.

Herunder får du B.T.s dom over kampen:

To assists til Suzuki'en giver ham titlen. Den japanske stjerne må have fået fyldt godt med blyfri 98-benzin på tanken, inden han forlod Vestegnen i morges. Afgørende på den sidste tredjedel af banen, mens han var inde. Skiftet ud midtvejs i anden halvleg.

Endelig fik han en startplads...men det gik desværre helt galt.

Den tidligere Superliga-stjerne greb på INGEN måde den gyldne chance, Uwe Rösler havde sendt i armene på ham. Skabte stort set ingenting, og han blev da også hevet ud allerede efter 53 minutter. Han må være ved at gå amok indvendig.

Av, Brøndby! Endnu en dukkert til allersidst, da Patrick Mortensen chokerede samtlige af de blågule fans.

Jesper Sørensen og co. flirter gevaldigt med gummiben, og de er ved at smide det hele over i hænderne på FC Midtjylland, mens de samtidig kaster en sidste chance i guldkampen over i favnen på ærkerivalerne fra FC København.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Et par enkelte AGF-fans nåede nok lige at få bange anelser og et mindre flashback til torsdag aften, da kampen skulle til at begynde.

For heller ikke søndag kunne dommeren på Ceres Park fløjte kampen i gang til tiden. Søndag var det dog ikke på grund af strømsvigt. Det var trods alt et lidt mindre problem, der skulle fikses.

Et par store huller i nettet i det ene mål betød nemlig, at værterne måtte tænke hurtigt og lappe dem med noget, der lignede sportstape. Fem minutter senere kunne opgøret så begynde.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Den havde været uhyre vigtig for Jesper Sørensen, den her. Brøndby-træneren og hans mandskab står nemlig over for fire ekstremt svære kampe i træk, hvor de blågule nærmest kunne have banket mesterskabet på plads. Men det blev fuldstændig ødelagt med nedturen søndag.

For AGF's vedkommende skal drømmen om en billet til europæisk fodbold nok stadig realiseres ved at vinde pokalfinalen. Aarhusianernes chancer i mesterskabsspillet er i hvert fald ret små – på trods af ét point.