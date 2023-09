Derbyet i Brøndby mellem de blågule og ærkerivalerne fra FC København havde det hele!

Og det blev gæsterne, som på overraskende vis løb med alle tre point, da Brøndby langt inde i opgøret førte med 2-1 på mål af Josip Radosevic og Ohi Omoijuanfo, mens Diogo Goncalves også fik lynet.

I slutminutterne kom Roony Bardghji dog ind og lavede om på det hele med to scoringer, så FC København vandt med 3-2.

Vi var tæt på at melde Brøndby ind i mesterskabskampen. For hvis man kan vinde seks kampe i streg og tilmed slå FC København, kan man også tage røven på os alle. Men så kom Roony Bardghji ind og lavede sin magi med to sene scoringer. Alligevel er det bare ikke til at komme uden om, at FC København havde store vanskeligheder på Brøndby Stadion og langt inde i kampen lå nummer to i Superligaen. Det kan blive til Brøndbys fordel, at de ikke som FC København har europæiske kampe at tænke på. Men lige nu er tankerne i bund - og ingen i Brøndby lugter guld.

Det var dømt til at gå galt. FC Københavns tilhængere fik ødelagt det net, der skal beskytte mod kasteskyts, og så var der fri bane til at lade frustrationer gå ud over familietribunen lige ved siden af. Flere genstande blev kastet mod de sagesløse mennesker, og så måtte politiet lige vise sig talstærkt frem. Da ordensmagten var væk igen, og udligningen faldt, så vi, hvor farligt det var, da slukkede romerlys og så mange andre ting fløj ind på de siddende fans på langsiden. Det var kun held, at det ikke gik rigtig galt. Vi skal idiotien til livs!

Spørgsmålet er, om Champions League er begyndt at gøre ondt på FC Københavns trup, der især i forsvaret er begyndt at se tynde ud. Selv på Danmarks største klub gør det ondt med tre skader i midterforsvaret, hvor Kevin Diks i dag blev seneste nummer på briksen. Med David Khocholava og Nicolai Boilesen som ukampdygtige i forvejen skal der ikke meget mere til, før Jacob Neestrup må tænke i skæve alternativer. I forvejen er Elias Jelert helt væk fra tidligere tiders niveau, og han gik endda også skadet ud.

For Brøndby kommer nu fire nemmere kampe mod HIK i pokalen, og så gælder det møderne mod Hvidovre, Viborg og Randers. Altså alletiders mulighed for at komme tilbage på sporet.