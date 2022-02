Opgøret mellem Vejle og AGF havde det hele.

Masser af mål, høj intensitet, og så gik lyset sågar også på stadion, men det var Vejle, der kunne gå fra banen med en sejr på 3-2.

Kampen startede vildt, og allerede efter fire minutter kom Mustapha Bundu på tavlen. Seks minutter senere fik Raul Albentosa reduceret for hjemmeholdet.

Nicolai Poulsen ville det dog anderledes, og han bragte kort tid efter AGF foran, inden Vejle igen fik reduceret ved Arbnor Mucolli.

Dybt inde i overtiden kunne Mouhamadou Drammeh så score til 3-2 for Vejle, og det formåede AGF ikke at svare tilbage på.

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:



​

Hold da op! Han var i et arbnormt (jaja) legehumør under dagens opgør. Sjældent har jeg set én sætte Nicolai Poulsen så meget på hælene, som Mucolli gjorde fredag aften. Han sendte GF'eren ud efter stadionpølser flere gange! Den letbenede, lille albaner fik også kuglen i kassen, og var bare fremragende. Vejle får svært ved at holde på ham, hvis de rykker ned.

Karakter: 5





Det var en hård dag på kontoret for anføreren. Kolinger og Albentosa gemte ham væk i en fastelavnstønde, og selvom AGFerne slog løs for at få ham ud, så var Vejles to midterforsvarer for stærke fredag aften. Han indgik heller ikke lige så meget i spillet, som han plejer. Han var sådan set fuldstændig anonym.

Karakter: 1

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Vejle (4-3-3)

Alexander Brunst 3

Thomas Gundelund (Ud: 84.) 2

Denis Kolinger 4

Raul Albentosa 5

Heron Crespo da Silva 3

Mouhamadou Drammeh 4

Ebenezer Ofori 3

Arbnor Mucolli (Ud: 84.) 5

Allan Sousa 3

Edgar Babayan (Ud: 101.) 3

Andres Ponce (Ud: 84.) 2

---

Dimitrios Emmanouilidis (Ind: 84.) UB

Hans Høllsberg (Ind: 84.) UB

Luka Djordjevic (Ind: 84.) UB

Jerome Opoku (Ind: 101.) UB

AGF (4-3-3)

Jesper Hansen 3

Anthony D'Alberto 4

Yann Bisseck 3

Sebastian Hausner 3

Eric Kahl (Ud: 90.) 3

Nicolai Poulsen 2

Albert Grønbæk (Ud: 74.) 2

Mikael Anderson (Ud: 90.) 4

Mustapha Bundu (Ud: 99.) 3

Jon Thorsteinsson (Ud: 74.) 4

Patrick Mortensen 1

---

Frederik Brandhof (Ind: 74.) UB

Gift Links (Ind: 74.) UB

Jack Wilshere (Ind: 90.) UB

Alexander Munksgaard (Ind: 90.) UB

Dawid Kurminowski (Ind: 99.) UB

Den kan kun gå til Jack Wilshere. Fik lige over 15 minutter på banen, og han var faktisk indblandet i flere ting. Tæt på en assist og havde stod ligeledes bag en afslutning. Man må give AGF, at de er modige. Med Wilsheres skadeshistorik, er jeg ikke sikker på, at jeg havde kastet ham på den bane, eller pløjemark, der blev spillet på i Vejle. Men han kom ind til store jubelbrøl fra de medrejsende AGF-fans, og han gjorde faktisk en fin figur.

‘Suuuper Wilshere!’ lød det i flere minutter fra de over 2.000 medrejsende AGF-fans. Normalt løber spillerne ned til fansene og laver en 'Fenerbache’, men det er tydeligvis ikke noget, de gør meget i England. Jack Wilshere forstod ganske enkelt ikke, hvad han skulle gøre, selvom flere fra AGF var over for at fortælle ham, hvad der skulle ske. Til sidst forstod han det nogenlunde, men det endte ud i den tammeste ‘Fenerbache’, der er set på Vejle Stadion. Råbende og Wilsheres armbevægelser var skræmmende meget ude af takt. Han må tag revanche på Ceres Park i næste runde.

Av! Nu ser det svært ud for AGF at nå top seks. Det var virkelig en kold spand vand i hovedet, og når man kigger på tabellen, så skulle det her have været tre point til 'De Hviie', men sådan blev det ikke. AGF skal virkelig have held i sprøjten i de sidste runder, hvis de skal kravle sig op i det sjove selskab.