Topbragene i Superligaen kommer som perler på en snor, og det var ingen undtagelse i Aarhus søndag aften, hvor FC Midtjylland var på besøg.

Efter en rodet start på kampen var det midtjyderne, der kom foran efter et kvarters tid, og herfra var Brian Priskes mandskab i kontrol.

Det var ikke, fordi det var sprudlende på Ceres Park, hvor AGF havde svært ved at spille sig frem til store chancer og lirke den solide midtjyske defensiv op.

Kort tid inde i anden halvleg fik gæsterne et straffespark, som Alexander Scholz omsatte sikkert til 2-0. Patrick Mortensen bragte spændingen tilbage med en reducering, men med fem minutter igen hamrede Mikael Andersson bolden i kassen til 3-1, og i det 89. minut var det Evander, der satte en tyk streg under sejren med målet til 4-1.

Det var bestemt ikke uden grund, at ordene 'godt, Scholle!' fløj gennem luften konstant i Århus. Han clearede, tog gode løb og var en sand stopklods, når AGFerne forsøgte at bryde igennem den midtjyske mur. Kronede en stærk indsats med scoring på straffespark.

Karakter: 5

Det var slet ikke hans skyld alene. Men Milan Jevtovic havde en uhyre svær dag på Ceres Park-kontoret. Han fik bestemt heller ikke meget at arbejde med på en dag, hvor AGF-offensiven blev lukket godt ned af midtjyderne. Der kom bare heller ikke noget fra Jevtovic, der var så godt som usynlig. Den kamp ryger nok bare lige til glemmebogen.

Karakter: 1

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

AGF (4-3-3)

William Eskelinen 2

Alexander Munksgaard 3

Sebastian Hausner (ud 87.) 2

Jesper Juelsgård 3

Casper Højer Nielsen 3

Patrick Olsen (ud 76.) 3

Benjamin Hvidt (ud 87.) 2

Albert Grønbæk 2

Gift Links 3

Milan Jevtovic (ud 65.) 1

Patrick Mortensen 3

Snit: 2,5

Jon Thorsteinsson (ind 65.) 3

Bror Blume (ind 76.) UB

Alexander Ammitzbøll (ind 87.) UB

Niklas Backman (ind 87.) UB

FC Midtjylland (4-3-3)

Jonas Lössl 3

Joel Andersson 4

Erik Sviatchenko 4

Alexander Scholz 5

Paulinho (ud 46.) 4

Evander 4

Jens Lys-Cajuste 3

Frank Onyeka (ud 25.) 3

Anders Dreyer (ud 80.) 4

Awer Mabil (ud 65.) 3

Sory Kaba (ud 81.) 3

Snit: 3,6

Mikael Andersson (ind 25.) 4

Ailton (ind 46.) 3

Gustav Isaksen (ind 65.) 3

Pione Sisto (ind 80.) UB

Junior Brumado (ind 81.) UB

Det kan godt være, det var Frank Onyeka, der satte målet til 1-0 ind. Men sekunderne inden tilhørte Anders Dreyer. Efter en lidt rodet start på kampen tog han efter et kvarter sagen i egen hånd. Han tog bolden til sig, afdriblede adskillige AGFere uden problemer og afsluttede – Eskelinen reddede, og den havde næsten fortjent en bedre skæbne. Men på det efterfølgende hjørnespark scorede FCM. Og at de overhovedet fik det, kan de kun takke Dreyer for.

80 minutter. Så lang tid skulle der gå, før Pione Sisto kom på banen. Godt nok var FCM foran, men de manglede i den grad offensive ideer i særligt anden halvleg, hvor de afgørende scoringer først faldt til allersidst. Også i forrige weekend stod flere andre foran landsholdsspilleren i indskiftningskøen. En underlig og skæv situation, når man tænker på den hype, der var, da Sisto vendte hjem til FC Midtjylland. Det har tidligere været fremme, at offensivprofilen ragede uklar med træneren om holdsammensætningen, og spørgsmålet er, om det er den episode, han fortsat skal kæmpe sig tilbage fra.

Det har bestemt ikke sprudlet for AGF på det seneste, og kampen mod FCM var ikke nogen undtagelse. Det blev for rodet, og Aarhus-mandskabet havde svært ved at finde løsningerne. De skal komme snart, hvis der skal skrabes en del point sammen i toppen, og panderynkerne ikke skal blive endnu dybere. Omvendt formåede FC Midtjylland at udnytte Brøndbys nederlag til at udbygge føringen i toppen af Superligaen. Det lugter af guldkurs i Herning.