Der manglede hverken mål eller spænding i det bidende kolde nordjyske onsdag aften.

AaB sad på begivenhederne i første halvleg og førte med to ved pausen, men FCK kom langt bedre med i anden halvleg, hvor de med to hurtige mål spillede sig på 2-2.

Københavnerne fortsatte dominansen i frostvejret, hvor de åd sig ind i kampen, samtidig med at forsvaret begyndte at stå mere solidt.

Med ti minutter igen scorede Rasmus Falk til 3-2. Et vitalt mål, når man som FCK jagter mesterskaber - og til gengæld en kæmpe spand koldt vand i hovedet på de flot kæmpende aalborgensere.

Marcus Hannesbo, AaB

Velkommen til Superligaen, Hannesbo. Sikke en debut af den 18-årige spiller, der lignede en meget uimponeret mand. Han drev konstant gæk med FCK, og stod han det rigtige sted og var iskold, da bolden havnede for hans fødder - den blev da bare banket ind til 2-0!

Karakter: 5

Bryan Oviedo, FC København

Det var helt horribelt i første halvleg, hvor han nærmest ikke satte en fod rigtigt. Der var alt for mange fejl, han tabte bolden konstant og begik dumme frispark. Det var også ham, der varmede bolden alt for længe, hvilket resulterede i - endnu - en tackling fra en aalborgenser, hvilket endte med at føre til AaB's mål til 2-0. Flået ud i pausen.

Karakter: 1

AaB 4-2-3-1



Jacob Rinne 3

Kristoffer Pallesen 4

Daniel Granli 3

Rasmus Thelander 4

Lukas Klitten 3

Pedro Ferreira 4

Robert Kakeeto (ud 82.) 3

Frederik Børsting (ud 89.) 3

Iver Fossum 4

Marcus Serup Hannesbo (ud 56.) 5

Tim Prica (ud 56.) 3



---

Tom van Weert (ind 56.) 3

Kasper Kusk (ind 56.) 3

Timothy Nkada (ind 82.) UB

Mathias Ross (ind 89.) UB



FC København 4-3-3



Karl-Johan Johnsson 3

Peter Ankersen (ud 33.) 2

Mathias ‘Zanka’ Jørgensen 3

Nicolai Boilesen 3

Bryan Oviedo (ud 46.) 1

Jens Stage 4

Carlos Zeca 4

Rasmus Falk 4

Jonas Wind (ud 88.) 4

Pep Biel (ud. 46.) 3

Viktor Fischer (ud 85.) 3

---



Karlo Bartolec (ind 33.) 4

Victor Nelsson (ind 46.) 4

Mustapha Bundu (ind 46.) 3

William Bøving (ind 85.) UB

Kamil Wilczek (ind 88.) UB

Sikke et mål Rasmus Thelander fik sendt i kassen til 1-0. Først tog han et løb gennem FCK-feltet, hvor han var fri som en fugl. Herefter steg han flot - og helt umarkeret - til vejrs og ramte bolden så godt som perfekt. Den svævede over i det lange hjørne, og så kunne han ellers juble. Med rette. Den ramte han lige i røven... eller... med skallen.

Der har ikke været fuldt hus på lægterne længe, og vi kan kun gisne om, hvornår det sker. Men man havde da lige vænnet sig til, der var bare lidt kulisse. I Aalborg var der ikke meget andet at høre end trænerskrål og vindens iskolde susen. Det bliver altså bare ved med at være mærkeligt. Dog fik vi en lille snert af stemning, da AaB-spillerne løb på banen til fyrværkeri, der pludselig blev skudt af udenfor stadion.

Den første halvleg må give Jess Thorup panderynker. Det var helt elendigt fra FCK, mens hjemmeholdet til gengæld spillede flot og fortjent kom foran. De må ærgre sig gevaldigt over, de ikke kunne holde fast, for de havde FCK nede i sækken de første 45 minutter. Tilgengæld viste løverne tænder og mere topniveau i anden halvleg og hentede tre vigtige point i mesterskabskampen. Men der er stadig lang vej endnu...