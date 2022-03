Ny kamp – nyt blod.

Det lod til at være devisen hos AaB-træner Oscar Hiljemark inden søndagens opgør. Hele tre ændringer i startopstillingen havde den midlertidige cheftræner lavet i forhold til det smertelige 1-4-nederlag i forrige weekend mod Silkeborg.

Udskiftningerne til trods blev det ikke rigtig farligt i en kamp, hvor begge mandskaber udviste god energi uden dog at komme frem til de helt store chancer. Derfor endte kampen også uden scoringer, hvilket også var et ganske sigende resultat. Træls for de 7.340 tilskuere, der havde fundet vej til lægterne. Fortjent pibekoncert efter slutfløjtet.

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:

Det var ikke mange afslutninger, som Vejle-keeperen skulle håndtere. Men når han skulle, viste han høj klasse, som ved Louka Prips afslutning fra kanten af feltet i første halvleg. Her måtte Brunst helt op i krogen for at afværge den kompetente afslutning. Han var desuden sikker ved hjørne og andre bolde i feltet. Absolut godkendt.

Karakter: 4

Med et mål i to kampe i træk kan man ikke bebrejde Oscar Hiljemark, at han havde fundet plads i startopstillingen til Kasper Høgh. Men den tillid kvitterede Høgh ikke ligefrem for ved at flyve under radaren i hele kampen.

Karakter: 2

AaB (3-5-2)

Jacob Rinne 3

Kristoffer Pallesen (Ud: 90) 4

Jakob Ahlmann (Ud: 83) 2

Daniel Granli 3

Iver Fossum 2

Malthe Højholt (Ud: 83) 3

Anders Hagelskjær (Ud: 73) 4

Magnus Christensen 3

Louka Prip 4

Rasmus Thelander 3

Kasper Høgh 1

Snit: 2,9

---

Mathias Ross (Ind: 73) UB

Kasper Kusk (Ind: 90+1) UB

Anosike Ementa (Ind: 83) UB

Frederik Børsting (Ind: 83) UB

Vejle (4-3-3)

Alexander Brunst 5

Heron Crespo da Silva (Ud: 85) 3

Raul Albentosa 3

Mouhamadou Drammeh 4

Andres Ponce (Ud: 72) 3

Allan Sousa 4

Arbnor Mucolli (Ud: 85) 3

Thomas Gundelund (Ud: 63) 1

Ebenezer Ofori 3

Denis Kollinger 2

Edgar Babayan (Ud: 72) 3

Snit: 3,1

-----

Miiko Albornoz (Ind: 85) UB

Jerome Opoku (Ind: 72) UB

Kevin Custovic (Ind: 85) UB

Dimitrios Emmanoulidis (Ind: 72) UB

Tobias Mølgaard (Ind: 63) 3

Det så godt ud, da AaB åbnede foråret med en sejr ude over FC Midtjylland, der på det tidspunkt toppede tabellen. Det tydede på, at holdet ikke lod sig mærke af den turbulente situation på cheftrænerposten. Men siden blev det til et pinligt nederlag hjemme mod Silkeborg og nu pointtab mod Vejle. Man må spørge sig selv, om der er helt styr på foråret i Aalborg.

Under oplæsningen af udeholdets startopstilling blev der vanen tro buhet fra de mest hardcore AaB-fans på Vesttribunen efter hvert navn. Men da stadionspeakeren nåede til Allan Sousa, der fra næste sæson trækker i AaB-trøjen, blev buhråbene vekslet til et jubelbrøl. Allan Sousa er tydeligvis allerede accepteret på Vesttribunen, selvom han i eftermiddagens kamp spillede mod de bolsjestribede og til tider var svær at kontrollere for AaB-forsvaret. Velkommen til Aalborg Stadion.

En sejr kunne have sikret AaB en plads i top-6, men med det uafgjorte resultat må aalborgenserne vente lidt, før de kan ånde lettede op. Der skal dog gå meget galt, hvis AaB ikke ender i det sjove selskab, når Superligaen deles i to. Mere bekymrende er det, at man trods en på papiret overkommelig modstander ikke formår at vaske pletterne helt væk efter det pinlige nederlag mod Silkeborg.