FCK's gulddrømme led et mindre knæk, da Silkeborg hentede en 3-1-sejr på hjemmebane.

Jess Thorups mandskab fik aldrig kontrol over kampen, hvor Nicolai Vallys med sin scoring efter cirka en time sendte chokbølger gennem FCK-truppen.

Superliga-topscorer Nicklas Helenius ville da også være med, da han bankede sit 14. sæsonmål i kassen efter 74. minutter. På trods af en scoring af Hákon Haraldsson kort før tid, fik københavnerne deres første Superliga-nederlag i 12 kampe, da Søren Tengstedt lukkede og slukkede kampen i overtiden.

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:

Han gjorde det, som ingen havde formået at gøre i Superligaen på denne side af vinterpausen. Han sendte som den første bolden i kassen bag Kamil Grabara, og så kunne JYSK Park ellers bryde ud i vanvittig jubel. Den 25-årige Silkeborg-stjerne var en konstant trussel i hjemmeholdets kontrafase, og han fløj rundt inde på midten og gjorde det svært for udeholdet.

Karakter: 5

Puha, hvor skal man næsten starte? Nigerianeren skabte nærmest ingenting offensivt, og flere gange var han egentlig tættere på at forpurre FCK-angrebene end at gøre dem farlige. Afleveringerne var ofte for dårlige, og beslutningerne blev truffet for langsomt. Fik endelig chancen fra start, men han lignede ikke en mand, der havde store intentioner om at gribe den.

Karakter: 1

SILKEBORG IF

Nicolai Larsen 4

Joel Felix 5

Stefan Thordarson 3

Tobias Salquist 4

Rasmus Carstensen 3

Anders Klynge 4

Lukas Engel 3

Mark Brink 4

Nicolai Vallys 5

Sebastian Jørgensen 4

Nicklas Helenius 4



---

Robert Gojani UB (Ind: 67.)

Andreas Oggesen UB (Ind: 90.)

Søren Tengstedt 3 (Ind: 81.)

Pelle Mattsson UB (Ind: 81.)

FC KØBENHAVN

Kamil Grabara 3

Kevin Diks 1

Denis Vavro 3

David Khocholava 2

Peter Ankersen 3

Lukas Lerager 3

Rasmus Falk 3

Pep Biel 3

Paul Mukairu 1

Viktor Claesson 2

Hákon Haraldsson 3



---

Ísak Johannesson UB (Ind: 79.)

Khouma Babacar UB (Ind: 79.)

Nicolai Boilesen UB (Ind: 79.)

Victor Kristiansen UB (Ind: 67.)

Roony Bardghji 2 (Ind: 56.)

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Så skete det! Københavnerne lukkede for første gang i syv Superliga-kampe mål ind. Efter en voldsom bedrift i flere kampe, hvor særligt den georgisk-slovakiske konstellation nede bagved mest af alt havde lignet en betondefensiv, måtte Grabara torsdag kapitulere.

FCK skal måske igen have lidt forsvarstræning på programmet de kommende uger på træningsbanen. Den del af taktikken så der ellers ud til at være styr på.

Pep Biel skal ikke lukke sine øjenlåg i bussen på vej hjem mod København, for så dukker Nicolai Larsen op. Silkeborg-målmanden pillede nemlig pynten af den spanske Pepsi Max flere gange.

Et langskud af spanieren midtvejs i første halvleg sendte målmanden ud i fuld længde, inden han på fornem vis lukkede af ved en friløber til FCK-stjernen.

FC København er stadig store favoritter til guldet, men der skal ikke mange flere pointtab til, før FC Midtjylland lugter mesterskabsblod. Mandagens derby må fra starten af ugen have stået som Jess Thorups vigtigste opgave, men torsdagens sløje indsats holder ham nok vågen de kommende nætter.

Silkeborg kan derimod for alvor tage hul på den europæiske eventyrssnak. Kent Nielsens tropper kan nemlig meget vel ende på én af de sjove pladser i mesterskabsspillet, som kan resultere i noget europæisk stjernestøv i Søhøjlandet.