OB stoppede 127 dages sejrstørke i Superligaen med 2-1 mod FC Nordsjælland søndag i Odense.

Mads Frøkjær var arkitekten bag OBs 1-0-mål, da Jakob Breum nærmest kunne løbe bolden i kassen efter sløvt målmandsspil af FCNs Andreas Hansen.

Kort inde i anden halvleg var Breum så på spil igen. Jebali vendte elegant bolden gennem benene på Mads Bidstrup og sendte bolden fladt ind centralt, hvor Breum køligt hamrede bolden op i hjørnet til 2-0. Simon Adingra reducerede for FCN ti minutter senere.

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:

Hvor er han vild! Der har været optræk til det længe, og nu viste han for alvor, hvorfor OB-fansene har så store forventninger til den 18-årige knægt. I starten af ugen nettede han to gange for U19-landsholdet, og Breum fulgte op på fornemste vis denne eftermiddag. Der er krummer i fynboen, der banker hårdt på døren til at starte inde hver gang. Skal han være OBs frelser?

Nej nej, skete det lige? Andreas Hansen havde lapperne på læderkuglen hele to gange, men fumlede bolden lige ud til OBs Jakob Breum, der let kunne prikke bolden ind over stregen. Det var symptomatisk for FC Nordsjællands målmandsproblemer i denne sæson, hvor Farum-drengene har haft hele fire forskellige keepere mellem stængerne.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

OB (4-2-3-1)

Hans Christian Bernat 3

Nicholas Mickelson 3 (UD: 81)

Kasper Larsen 3

Jeppe Tverskov 4

Joel King 3

Jens Jakob Thomasen 4

Ayo Simon Okosun 5

Jakob Breum 5 (UD: 81)

Mads Frøkjær-Jensen 3 (UD: 59)

Issam Jebali 5

Max Fenger 4 (UD: 81)

---

Emmanuel Sabbi 3 (IND: 59)

Sander Svendsen UB (IND: 81)

Mihajlo Ivancevic UB (IND: 81)

Aron Thrándarson UB (IND: 81)

FC Nordsjælland (4-5-1)

Andreas Hansen 1

Oliver Rose-Villadsen 4

Kian Hansen 2 (UD: 76)

Erik Marxen 3

Martin Frese 3 (UD: 84)

Magnus Kofod Andersen 3

Mads Bidstrup 2 (UD: 84)

Mads Hansen 3

Mohammed Diomande 3 (UD: 57)

Simon Adingra 5

Benjamin Nygren 2 (UD: 57)

---

Oliver Antman 3 (IND: 57)

Lasso Coulibaly 3 (IND: 57)

Adamo Nagalo UB (IND: 76)

Daniel Svensson UB (IND: 84)

Yannick Agnero UB (IND: 84)

Der var tunesisk tryllestøv i luften over Odense søndag eftermiddag. Jebalis yderside var i flere omgange perfekt indstillet, så han med skruede dybdeafleveringer kunne finde Jakob Breum. Ved begge mål havde tuneseren næstsidste OB-fod på bolden, og i forbindelse med det andet mål tørrede han Mads Bidstrup med en tunnel, så Brentford-lejesvenden først genfandt fatningen, da bolden lå i netmaskerne.

Ayo Simon Okosun blev hyldet som OBs bedste spiller for anden måned i træk, og klubben selv har brug for samme genopstandelse som den tårnhøje midtbanemand, der i efteråret var langt fra fast spilletid i den stribede trøje. Mod FCN var Okosun igen her, der og alle vegne med sine lange ben, der opfangede bolde, som ikke burde kunne nås, og i luftrummet var han sikker som altid.

Der er sat prop i den synkende OB-skude for nu med tre point, der luner som forårssolen en kold aprildag. Men faren er slet ikke drevet over. Den sidste del af kampen brændte det på i OB-forsvaret, der så mange gange har haft svært ved at fastholde en føring. Det lykkedes med nød og næppe denne gang, selvom FCNs Simon Adingra igen og igen løb om hjørner med OB-spillerne. Det forløsende jubelbrøl på slutfløjt sagde alt.