For første gang i denne sæson er FC Midtjylland på førstepladsen efter en hel spillerunde i Superligaen.

Det er en kendsgerning, efter at mestrene søndag eftermiddag tog til Aarhus og slog AGF med 2-1.

Målene blev scoret af Frank Onyeka og Sory Kaba i første halvleg, mens hjemmeholdet efter en VAR-kendelse scorede på straffespark ved Patrick Mortensen. Erik Sviatchenko fik annulleret et mål i anden halvleg - også efter brug af VAR.

Herunder får du B.T.s karakterer, banens bedste og værste – samt »Tre ting, vi lærte«:





Målscorer og assistmager er ikke noget, man er forvænt med fra FC Midtjyllands midtbaneanker. Han var over det hele den nykårede landsholdsspiller fra Nigeria, som igen er ved at finde det niveau, som giver ledelsen hos mestrene forhåbninger om et rekordsalg.

Karakter: 8





Først blev han sat fuldstændig af Pione Sisto med en finte bag om støttebenet, og så tabte han bolden lige foran feltet, så Frank Onyeka kunne spille Sory Kaba fri til scoring, så kampen allerede var så godt som lukket inden pausen. Han skal ikke tøve på den måde, og det plejer han da heller ikke at gøre, eksperten i gule kort. Hvad blev der af 'det dumme svin'?

Karakter: 3

AGF 4-3-3

Kamil Grabara 5

Kevin Diks 6

Sebastian Hausner 5

Jesper Juelsgård 4

Casper Højer Nielsen 5

Patrick Olsen 6

Nicolai Poulsen (ud: 84.) 3

Bror Blume 7

Albert Grønbæk (ud: 71.) 6

Patrick Mortensen 7

Gift Links (ud: 88) 5

---

Jón Dagur Thorsteinsson (ind: 71) UB

Nicklas Helenius (ind: 84.) UB

Alexander Munksgaard (ind: 88.) UB

FC Midtjylland 4-3-3

Jesper Hansen 6

Dion Cools 5

Erik Sviatchenko 7

Alexander Scholz 6

Paulinho 6

Jens-Lys Cajuste 7

Nicolas Madsen (ud: 71.) 7

Frank Onyeka 8

Anders Dreyer (ud: 65.) 6

Sory Kaba 8

Pione Sisto (ud: 90.) 7

---

Awer Mabil (ind: 65.) 4

Mikael Anderson (ind: 71.) UB

Bozhidar Kraev (ind: 90.) UB

Kabas målform

Endelig lykkedes det for FCMs rekordkøb af en angriber at komme på tavlen i to Superliga-kampe i streg. Det tog ham cirka halvandet år. Som altid scorede han inden landskampspausen mod FC København, og nu gjorde han det igen i en topkamp. Næste modstander i Superligaen hedder AaB, så Brian Priske kan have begrundet håb om, at hans førsteangriber igen kommer på tavlen.



Højers pause

AGF har i de sidste tre kampe måttet undvære profilen Casper Højer Nielsen efter en fodskade, som har holdt ham ude i tre kampe. Han var tilbage til topkampen mod Midtjylland, men slet ikke i samme version, der har henrykt det aarhusianske folk så meget. Stor skyld i det første mål. Nu er Casper Højer tilbage, men så gik Frederik Tingager i stykker op til kampen, og det gav store usikkerheder generelt i AGF-forsvaret.

Optimal CL-optakt

FC Midtjylland har en masse at glæde sig over i den kommende uge. Næste opgave hedder Ajax ude på onsdag, og selv om klubbens liv i turneringen er ved at være overstået, må det give et enormt pust, at man ikke skal skænke det en tanke, at man bruger kræfter på det europæiske eventyr. Det er imponerende at kunne jonglere med begge turneringer og være bedst i Superligaen.