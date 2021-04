Der var drama for alle pengene, da FC København og FC Nordsjælland spillede 2-2 i Parken.

Jess Thorups tropper fik en ønskestart på kampen med et mål af Lukas Lerager efter kun 10 minutter, og herfra kom der for alvor gang i kampen. Især gik der VAR i den. Igen. Og igen med forskellige retfærdighedsfølelser.

Kun to minutter efter FCKs føringsmål sparkede Nordsjælland-målmand Vindahl-Jensen bolden lige i fødderne på Viktor Fischer, der skød direkte på mål. Målmanden tog bolden, men det lignede, også på tv-billederne, som FCK viste igen og igen i Parken, en redning med hænderne uden for feltet. VAR undlod imidlertid at se den igennem, og da dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen heller ikke dømte noget, slap gæsterne for en mulig udvisning.

Det gjorde Nicolai Boilesen tværtimod ikke nogle minutter senere. Kamaldeen Sulemana tog et træk forbi den til dagen udnævnte FCK-anfører, som i liggende position slog til bolden med armen, og selvom dommeren ikke så situationen, greb VAR ind, og så var det ud for Boilesen. Og game on for FC Nordsjælland.

Udeholdet udnyttede overtallet kort før pausen til at udligne, da banens yngste i Andreas Schjelderup slog en lækker aflevering igennem FC Københavns hold og ud til Oliver Villadsen, og han fandt på lige så fornem vis Kamaldeen Sulemana, der scorede sikkert.

Trods undertal var det igen FCK, som kom foran kort inde i anden halvleg. Igen lavede en FCN-spiller i Ivan Mesik en fejl ved at forsøge at drible to spillere, og så tog Jonas Wind og Peter Ankersen bolden fra ham, og højrebacken bankede kuglen i kassen.

Ikke desto mindre slog FC Nordsjælland kapital af deres pres og overtal, da indskiftede Simon Adingra kanonerede bolden op i nettaget i de allersidste minutter i kampen, og så gik holdene fra banen med et point hver.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne





Det har taget rigtig lang tid, men nu ligner den store satsning Lukas Lerager endelig den mand, som han er købt ind til at være. I fraværet af Carlos Zeca tog han ejerskab over presspillet, løb en masse kilometer og dirigerede, sammen med Mathias 'Zanka' Jørgensen, sit hold. Og så krydrede han det hele med en vigtig scoring.

Karakter: 5





Havde nogle hovedrystende beslutninger, som hjemmeholdet nok også mener, dommeren havde. Ivan Mesiks skreg på den udskiftning, FC Nordsjælland-træner Flemming Pedersen foretog af ham kort efter den fatale beslutning om at prøve at afdrible to FCK-spillere lige foran feltet. Allerede i første halvleg stod han meget langt væk fra Viktor Fischer, som Jonas Wind fandt efter flere sekunders betænkeligheder. Det var sgu ringe.

Karakter: 1

FC København: 4-2-3-1

Sten Grytebust 3

Peter Ankersen 4

Victor Nelsson 3

Nicolai Boilesen (udv. 18.) UB

Victor Kristiansen 4

Lukas Lerager 5

Jens Stage 4

Mohamed Daramy (ud: 63.) 3

Jonas Wind (ud: 84.) 5

Viktor Fischer (ud: 46.) 3

Kamil Wilczek (ud: 21.) UB

Snit: 4,6

---

Indskiftere:

Mathias 'Zanka' Jørgensen (ind: 21.) 4

Rasmus Falk (ind: 46.) 4

Karlo Bartolec (ind: 63.) 4

Mikkel Kaufmann (ind: 84.) UB

FC Nordsjælland: 3-4-3

Peter Vindahl-Jensen 2

Mads Døhr Thychosen 3

Ulrik Yttergård Jenssen 3

Ivan Mesik (ud: 67.) 1

Oliver Villadsen 4

Magnus Kofod Andersen 3

Jacob Steen Christensen 3

Daniel Svensson (ud: 80.) 3

Andreas Schjelderup (ud: 88.) 5

Victor Jensen (ud: 80.) 3

Kamaldeen Sulemana 5

Snit: 3,2

---

Indskiftere:

Simon Adingra (ind: 67.) 5

Oliver Antman (ind: 80.) UB

Ibrahim Sadiq (ind: 80.) UB

Emeka Nnamani (ind: 88.) UB

At FC København ikke blev kørt over ende og faktisk var tættest på sejren med en mand i undertal i langt størstedelen af kampen er egentlig det vildeste i en kamp, hvor der skete helt utrolig meget. Vi taler om en modstander, der kom med en masse selvtillid og sejre i bagagen.

Det er sidste gang, forhåbentlig, at vi har kampe uden tilskuere i Superligaen, og det gør, at man ikke længere kan høre guldkorn som dem, Nicolai Boilesen fyrede af efter udvisningen. »Skal jeg gå ned med hovedet i græsset eller hvad? Hvad skal jeg gøre?« råbte han til dommeren. Lige lidt hjalp det.

Et point til hver rykker ikke særligt meget for nogen af holdene, men FC København kan alligevel bruge resultatet til mest, da det må give en masse sammenhold og tro på tingene, at mandskabet ikke tabte og i den grad stadig er med i kampen om medaljer. FC Nordsjælland vil, når kampen lige har lagt sig, nok se positivt på, at mandskabet igen hentede point. Trods omstændighederne.