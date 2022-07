Lyt til artiklen

Ti forfærdelige minutter sendte OB til tælling, da FCM holdt legestue og vandt 5-1 i Odense.

Hans Christian Bernat kom på dybt vand, så Anders Dreyer let kunne bringe FCM foran, men Mads Frøkjær hamrede udligningen i kassen kort efter.

Anden halvleg var kun få minutter gammel, da det så var Gustav Isaksens tur til at runde Bernat og sende FCM tilbage i front. Dreyer gjorde ondt værre for OB med et kongemål få minutter senere. Hjemvendte Sory Kaba ville også lege med og huggede tørt 4-1-målet ind bare tre minutter senere. Pione Sisto pyntede kagen med endnu et lækkert mål.

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:

Wow, et hug! Joel Andersson lagde bolden tilrette på kanten af feltet, og så trådte Dreyer ellers til med et drømmehug, der strøg let forbi den allerede selvtillidsramte OB-målmand, som Anders Dreyer så køligt havde rundbarberet en halv time forinden. Når FCM-angriberen er i det humør, er der ikke meget at gøre for modstanderholdet, for så gør Dreyer, hvad Dreyer vil.

Det var helt Hans Christian Godnat! Hvor skulle han hen? Den unge målmand vidste det tydeligvis ikke selv, da han kom stormende ud af sit mål, mens Anders Dreyer kom stormende mod ham med bolden. Bernat stoppede pludseligt op, vendte om, og vendte så om igen. Dreyer løb bare udenom den forvirrede keeper og OB-back Jørgen Skjelvik, der var blevet sat af FCM-angriberen. Det frembragte kollektiv hovedrysten på stadion, og det vil helt sikkert puste til ilden med kritik af Bernat og hans efterhånden halvlange liste af kostbare fejl.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

OB (4-2-3-1)

Hans Christian Bernat 1

Nicholas Mickelson 2

Kasper Larsen 1

Bjørn Paulsen 1 (Ud: 82)

Jørgen Skjelvik 2

Ayo Simon Okosun 2

Jeppe Tverskov 2 (Ud: 82)

Charly Nouck Horneman 3 (Ud: 46)

Mads Frøkjær-Jensen 4 (Ud: 58)

Sander Svendsen 3

Bashkim Kadrii 3 (Ud: 82)

---

Jakob Breum 3 (Ind: 46)

Agon Mucolli​ 3 (Ind: 58)

Luca Kjerrumgaard​ UB (Ind: 82)

Joel King UB​ (Ind: 82)

Max Ejdum UB​ (Ind: 82)

FCM (3-4-3)

Elias Olafsson 4

Erik Sviatchenko 4 (Ud: 65)

Henrik Dalsgaard 4

Juninho 4

Joel Andersson 4 (Ud: 77)

Raphael Onyedika 4

Oliver Sørensen 4 (Ud: 65)

Nikolas Dyhr 4

Gustav Isaksen 4 (Ud: 56)

Anders Dreyer 6

Sory Kaba 5 (Ud: 65)

---

Pione Sisto 5 (Ind: 56)

Charles​ 3 (Ind: 65)

Edward Chilufya​ 3 (Ind: 65)

Paulinho​ 3 (Ind: 65)

​Mads Døhr Thychosen UB (Ind: 77)

FC Midtjylland kunne vel næppe have ønsket sig et bedre resultat i den første kamp efter Bo Henriksens fyring. Ganske vist blev midtjyderne hjulpet godt på vej af et sløjt OB-mandskab, men mon ikke kampe som denne sender de sortklædte spilleres markedsværdi den rette vej. Der var spilleglæde og sprudlende energi fra alle mand i anden halvleg, hvor Dreyer, Isaksen, Kaba og Sisto nærmest stod i kø for at vise sig frem.

»Frøkjær har fødselsdag, og det har han jo, og det er i dag!« OBs elegante offensivspiller kunne fejre sin 23-års fødselsdag med en skøn gave til hjemmepublikummet, der straks efter Frøkjærs 1-1-udligning kvitterede ved at bryde ud i fødselsdagssang til målscoreren. Gaven var da også sparket godt ind af Frøkjær, som lidt tilfældigt modtog bolden fra Bashkim Kadrii, der var lykkedes med at prikke den ud af en stor mængde passive FCM-forsvarere. Mon det er målet, der skal bringe Frøkjær tilbage på sit niveau fra sidste efterår efter en halvsløj forårssæson?

Uha, der skal slikkes sår i Ådalen, når OB-spillerne vender tilbage på træningsbanen efter sådan en afklapsning. Hver og én af de stribede spillere skal tage et godt kig på sig selv i spejlet, for det var en kamp lige til glemmebogen. Modsat har FCM fået tilført en kæmpe tankfuld selvtillid efter en svær sæsonstart, der for et par dage siden resulterede i Bo Henriksens fyreseddel. Det her var lige præcis den reaktion, Claus Steinlein og Svend Graversen ville se.