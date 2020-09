Vejle havde størst af kampen, da oprykkerne søndag aften kæmpede sig til en sen 2-2'er hjemme mod FC København.

Peter Ankersen fik et drømmecomeback, da han efter fem minutters spil bankede kuglen i kassen.

I anden halvleg fik Kamil Wilczek fordoblet føringen, inden Allan Sousa bragte spændingen tilbage med en flot scoring. I overtiden bankede Raphael Dwamena et frispark i kassen.

Herunder får du B.T.s karakterer, banens bedste og værste – samt »Tre ting, vi lærte«:



Der var bedre præstationer på Vejle Stadion i dag, men det er svært at komme uden om comeback-Peter i dag. For sådan en start på en ny FCK-tid må da være den vådeste transferdrøm for Ståle Solbakken. Efter fem minutter stemplede Ankersen ind med en lækker halvflugter ind i målmaskerne – for øjnene af landstræner Kasper Hjulmand. Det er tydeligt at se, at der løber Ståle-blod i årerne hos Ankersen, og han er allerede en klar opgradering i forhold til både Varela og Bartolec.

Karakter: 8

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker



Nu er vi hårde ved Viktor Fisher, men vi bliver nødt til at stille spørgsmålet: Har Fischer anno 2020 overhovedet niveauet til FC København? Hvad var hans bidrag i dagens kamp eksempelvis? De mange skader har taget en stor bid af hans acceleration, og han kunne slet ikke sætte sin talentfulde dog urutinerede oppasser Thomas Gundelund. Og når han samtidig taber 9 ud af 10 dueller om bolden, så kan man ikke lade være med at tænke, at hans plads i start-11'eren mere skyldtes navn end gavn. Engang var han ligaens suverænt bedste – i dag er han da stadig en fin fodboldspiller, men skal man ikke være mere end det for at spille for FCK?

Karakter: 4

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Vejle 4-2-3-1

Indy Groothuizen 5

Thomas Gundelund 8

Mads Greve 7

Juhani Ojala 7

Malte Amundsen (ud 69) 6

Lundrim Hetemi (ud 69) 7

Saeid Ezzatollahi 7

Allan Sousa 9

Argnor Mucolli (ud 69) 7

Lucas Jensen (ud 40) 6

Wahid Faghir (ud 64) 7

Snit: 6,9

------

Ylber Ramadani (ind 40) 6

Raphael Dwamena (ind 64) 7

Luis Henrique (ind 69) 6

Tobias Mølgaard (ind 69) 6

Diego Montiel (ind 69) 7

FC København 4-4-2

Karl-Johan Johnsson 8

Nicolai Boilesen (ud 60) 7

Ragnar Sigurdsson 6

Victor Nelsson 6

Peter Ankersen (ud 85) 7

Pep Biel 6

Robert Mudrazija (ud 45) 5

Carlos Zeca 6

Viktor Fischer (ud 45) 4

Jonas Wind 7

Kamil Wilczek (ud 87) 7

Snit: 6,3

-----

Mohamed Daramy (ind 45) 7

Mikkel Kaufmann (ind. 45) 6

Pierre Bengtsson (ind 60) 7

Karlo Bartolec (ind 85) ub

Marios Oikonmou (ind 87) ub

Sparegrisen skal slagtes

FC København kom fra Vejle med sæsonens første point i Adidas-gymnastikposen. Men de må også have forladt Nørreskoven med en meget utryg fornemmelse i maven. For det var igen en indsats langt under niveau – og mod et mere kynisk hold havde københavnerne sandsynligvis gået tomhændede hjem. Mon ikke også at det er den fornemmelse, Ståle Solbakken går ind til transfervinduets sidste uge med? Der skal uden tvivl ske noget på den front, hvis københavnerne vil skubbe FC Midtjylland ned af den danske fodboldtrone. Der er ikke råd til at spare denne sensommer.

Superliga: Vejle Boldklub - FC København. Søndag den 27 september 2020. Vejle Stadion. Foto: Claus Fisker Vis mere Superliga: Vejle Boldklub - FC København. Søndag den 27 september 2020. Vejle Stadion. Foto: Claus Fisker

Vejle rykker ikke ned

Alverdens spåkoner vil skrige, at det er et karrieremæssigt selvmord, når man siger følgende om Vejle Boldklub, der har for vane at tage returbilletten til 1. division. Men nu satser vi ... dette Vejle-hold rykker ikke ned! Der er så mange forrygende og spændende boldspillere i klubben – Arbnor Mucolli, Wahid Faghir og Thomas Gundelund, for bare at nævne et par stykker. Og så kender vi godt den med 'kan de gøre det regnufuld november-onsdag i Horsens?' - og ja, det tror vi faktisk på, at de kan denne gang.

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

Giver det nogen mening?

Coronavirussen har igen fået fat i nakken på Danmark, og det har nok en gang ramt vores Superliga. Kun 300 tilskuere – sponsorer og VIP'er – måtte overvære kampen mellem Vejle og FCK. Men når disse er presset sammen på hovedtribunen og altså sidder og gnubber skuldre, giver det så nogen mening? Hvorfor ikke udnytte, at man har 10.000 siddepladser? Hvorfor må man privat maksimalt samle 50 mennesker, mens 300 personer gerne må stimle sammen og se fodbold? Spørgsmålene er rettet til hele Superligaen og ikke kun til Vejle – der i al fairness havde sørget for mundbind og håndsprit til alle tilskuere.