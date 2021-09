AaB tog en fortjent sejr mod OB fredag aften og rækker ud efter toppen.

Der var ingen Michelin-stjerner til Aalborg i ugens løb. Til gengæld var kødkvaliteten før kampen af nogenlunde samme kvalitet som et bildæk. Anderledes succes er der over Aalborgs fodboldhold i øjeblikket, og mod OB sikrede AaB sig sin syvende kamp uden nederlag og tredje sejr i træk med 2-0 over OB på mål af Rasmus Thelander og Anders Hagelskjær.

AaB havde inviteret Aalborgs nye studerende til Danmarks største fredagsbar og de blev vidne til et fyrværkeri show, der gav mindelser om 'romerlys'-kampen mellem AaB og Brøndby i 90erne. Knap så festligt var spillet på banen, men AaB moste på og blev til sidst belønnet.

OB-fansene havde medbragt et 'kom hjem Eriksen'-banner og ham kunne OB godt have brugt, for offensiven var for det meste usynlig, men havde dog et par gode chancer ved Sabbi og Kadrii ved 0-0.

Herunder kan du læse B.T.s vurdering AaB- og OB-spillerne:

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

AaB:

Same procedure as last time? Same procedure as everytime … Ny kamp af den svenske keeper med godt afspil med fødderne, et kikset udspark og en enkelt eller to mirakelredninger. Blev således den store mod både Sabbi og Kadrii i anden halvleg. Samtidig er svenskeren vel det tætteste AaB kommer en playmaker mod lavtstående hold som OB fredag.

Udskiftet for tredje kamp i træk, igen til fordel for Anders Hagelskjær, der kvitterede med assist mod Viborg. Skal U21-landsholdsspilleren og salgsemnet en tur på bænken? Vanskeligt efter i dag, hvor AaB-fanfavoritten var mere sikker i boldomgangen end vanligt og påpasselig defensivt.

Chefudsmider og problemknuser. Kan spankulere direkte ind i Gaden og ta’ en vagt som dørmand. Ny stor kamp af tjøwenkavnske Thelander, som spiller med så stor autoritet at ingen tør hverken tage dueller eller prøve at snyde med falsk ID. Har vel aldrig været bedre. Få nu forlænget med ham, Inge A.!

AaBs stille, krølhårede eksistens havde talt sig til en frisparkstjans og kvitterede ved at høvle bolden mod spritfabrikkerne efter en halv time. Ellers havde nordmanden en stille dag på kontoret.

Superligaens assistkonge var tæt på selv at score tre(!) gange i første halvleg. Der står nok stadig Select i panden på Pallesen efter de første to forsøg, mens tredje gang var ulykkens gang. Endnu en god kamp af højrebacken, der var farlig offensivt flere gange med både indlæg og udfordringer, blandt andet til Makaric kæmpechance i anden halvleg.

Sidst AaB havde en blond midtbanedynamo med nr. 14 var han svensker og endte i Benfica. Nu er han fra Vendsyssel, men Højholt optræder med både kvalitet og autoritet, og sender tankerne hen på Anders Andersson fra '99-mesterholdet. Der var hverken pangel eller pullerwærk fra vendelboen og mere og mere af spillet går gennem ham.

Ta assistindo, Zeca? Are you watching, Zeca? Pedros heatmap matcher FCK-anførerens og er ildrødt over det meste af banen. Til gengæld er FCK-anføreren bedre med bolden end sin landsmand i Aalborg for der var lidt for meget sjusk med kuglen for 6'eren.

‘Klarup mod Brønderslev – battle of the gigants’: Superpøleren fra Klarup havde fortrængt Jakob Ahlmann fra venstre wingbackpladsen, og i sidste runde kaldte B.T.s fodboldekspert, Morten Bruun, Børsting for den bedste af de to. Burde have scoret halvvejs i første halvleg og havde igen en god chance kort før pausen. Meget involveret. Mest for det gode.

Ivrige Iver er AaBs bankmand: Du kan altid spille den til ham, og så er du sikker på han passer på bolden uden at miste den. I dag var der vanen tro mange løb, men blev for ofte i ufarlige rum. I anden halvleg kom der mere plads på midten og meget foregik for Fossums fusser, blandt andet med assist til Thelanders mål.

Trods licens til at ‘pløk’, forsøgte Prip sig knap så ihærdigt som vanligt. Men han har stadig ikke scoret siden premieren i Parken. Og mod OB var han for anden kamp i træk en blanding af usynlig og ufarlig. Udskiftet med Alexander Trajkovski.

En serbisk Zelinski eller Strandli? AaB-fansene kan debattere videre om det i Gaden i aften. Mod OB var serberen totalt anonym i første halvleg, hvor hans største aftryk ikke var på stadiongræstæppet, men på den have i Aalborgs Vestby, han hamrede bolden over i, i første halvleg. I anden halvleg brænder han to kæmpe chancer.

Indskiftet nok engang. Fik en halv time. Der sker bare noget med AaBs opspil, når venstrefodsstopperen kommer på banen. Og fredag scorede han også. Mon ikke han starter inde næste gang?

AaBs nye nordmakedoner var mere med i spillet end debuten mod Viborg og lagde et par gange an til skud fra distancen, men det blev ved tilnærmelserne for den 29-årige landsholdsspiller.

Indskiftet efter 73 minutter. Uden for bedømmelse.

Indskiftet efter 85 minutter. Uden for bedømmelse.

Indskiftet efter 85 minutter. Uden for bedømmelse.

Det ser bare powerfyldt og sikkert ud for AaB-holdet i øjeblikket. Mod OB var cheftræneren dog decideret uheldig med sejren ikke var større. Men hvor lang snor kan kataloneren blive ved med at give sine angribere, hvis de ikke scorer? Både Milan Makaric og især Louka Prip har betydning for spillet, men det er som om de bliver mindre og mindre farlige for modstanderen.

OB:

Det var som en ren håndboldmålmandsredning, da han med skulderen/det øverste af brystet fik pareret Kristoffer Pallesens store chance efter en god halv time. Samme Pallesen fik pillet en mulighed allerede i kampens indledning. Til gengæld så HC usikkerhed, da han fra kort afstand sparkede bolden direkte ind på Makaric i en farlig situation. Hvad skete der ved 2-0-målet?

Der skal ikke meget til at vælte den vævre nordmand, der ofte måtte i græsset i duellerne. Offensivt var han godt med i fint samspil med Sabbi, og den nye højreback var også med i opspillet til flere halve chancer.

Så vigtig clearing efter en lille time, der afholdt AaB fra at komme foran. Fra tribunen så det ud til, at Larsens blokering af et AaB-skud i første halvleg havde rettet bolden uden om en chanceløs HC Bernat i målet, men midtstopperen kan glæde sig over, at den lige nøjagtigt også susede forbi målet. Viste sine småspilsevner da han for en stund befandt sig i 1-2-spil med Sabbi på kanten.

Om det var styrmand Tverskov eller Larsen, der lod Rasmus Thelander stå fri ved scoringen er underordnet. En eller anden skal dække forsvarsklippen ved hjørnespark. Ellers stod Tverskov for det meste godt placeret i forsvaret, hvor modstanderens dybe bolde blev blokeret og sparket væk i en lind strøm. I starten af første halvleg var han skyld i en farlig situation, da han ikke får ryddet ordentligt op efter et hjørnespark.

Hvor var han, da Pallesen stod helt fri i feltet efter en halv time? Inden havde han også defensive problemer ved et hjørnespark, men offensivt kommer nordmanden med uden for alvor at sende sukkerindlæg i feltet. Farligst blev det, da han forsøgte at løbe lige gennem to AaB-stoppere.

En forholdsvis anonym indsats af anføreren og bindeleddet mellem forsvar og angreb. I offensiven manglede kommunikationen og den interne forståelse, da han sendte en bold i dybden, som ingen løb efter.

Islændingen kom frem til OB’s første afslutning, men vinklen blev for spids til at drille Rinne. Flere fine drev med bolden fra egen halvdel, men også en enkelt gang, hvor han gled i bolden og skabte en urolig situation for holdkammeraterne. Snuppede også en advarsel efter 27 minutter for at stoppe Børsting.

​

Som altid er der fart over feltet, når Sabbi får bolden og udfordrer sine direkte modspillere, men heller ikke denne gang var slutproduktet der. Den chance efter 54 minutter skal, der komme mere ud af end et sølle spark ind i målmanden. Manglede det sidste i sine førsteberøringer.

Der er altid en fræk detalje gemt i Frøkjær, der nonchalant sendte bolden rundt om Mathias Ross og selv løb den anden vej for at komme til et indlæg. Fik også prøvet sig af fra distancen uden held. Flere fine pasninger i dybden som den til Kadrii, der brænder fælt. Havde et farligt boldtab på kanten af eget felt.

Ville gerne udfordre og spille i små rum, men lykkes ikke helt med det særligt i starten af kampen. Kom bedre med som tiden gik og tog flere gode løb – blandt andet med en god dribletur op til Sabbis store chance. Arbejdede godt i presspillet.

Det var ikke meget, man så til Bashkim Kadrii, der dog udmærkede sig med en flot førstegangsaflevering til Sabbis chance. Kadrii sendte selv en skævert langt forbi efter en god halv time, og inden da var han gledet i bolden i en en-mod-en duel. Kom frem til en skudmulighed kort efter AaB’s scoring.

Skiftet ind efter 76 minutter i stedet for Mads Frøkjær. Uden for bedømmelse.

Skiftet ind efter 76 minutter i stedet for Bashkim Kadrii. Uden for bedømmelse.

Skiftet ind efter 76 minutter i stedet for Jens Jakob Thomasen. Uden for bedømmelse.

Indskiftet efter 86 minutter. Uden for bedømmelse.

Indskiftet efter 86 minutter. Uden for bedømmelse.

Vælger fortsat unge Hans Christian Bernat i målet, selvom Sayouba Mande reddede to straffespark, sidst OB var i Aalborg. Den unge keeper vokser med opgaven og havde flere solide redninger fredag aften. I den anden ende bliver snoren til offensivprofilen Kadrii længere og længere. Spørgsmålet er, hvornår den er rullet helt ud, og OB skal prøve en anden på toppen. Med Frøkjær i midten offensivt var der igen lækkerier på menuen, men AaB stod bedre imod end Sønderjyske tidligere på ugen. Var længe om at sende friske folk på banen.