AGF har takket være et nederlag til Vejle tidligere på søndagen sikret sig endnu en sæson i Superligaen.

Men selvom AGF-spillerne kunne spille under et mindre pres, så formåede de ikke at få deres første sejr i tre måneder i Superligaen, da de mødte Viborg.

De rendte ind i endnu et nederlag, da Viborgs Clint Leemans scorede kampens eneste mål i første halvleg, og dermed har AGF ikke vundet i 13 kampe.

Han er altså god! Stensikker i sine indgreb, bomstærk og faktisk også god på bolden. Han har været stærkt spillende hele sæsonen og har været en af Viborgs bedste. Men Jeppe Grønning dominerede også midtbanen og var den helt store skraldemand. Så de to må deles om prisen.

Det var godt nok ikke meget, man så til den lille polak. Endnu engang bliver der sat en tyk streg under, at AGFs helt store problem i denne sæson, er, at de ikke har haft en målmager på holdet.

Bürgy og Lauritsen i Viborgs forsvar gav ham ikke en chance bogstaveligt talt. Han var bare overmatchet i dag. Det bliver interessant at se, om han stadig er i AGF efter sommerferien. Titlen kunne også være gået til Mustapha Bundu, der flere gange så rigtig skidt ud.

Karakter: 1

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Viborg FF (4-3-3)

Lucas Lund Pedersen 3

Frans Putros (ud: 69) 3

Nicolas Burgy 4

Mads Lauritsen 5

Christian Sørensen 3

Jeppe Grønning 5

Clint Leemans (ud: 74) 4

Jakob Bonde (ud: 69) 3

Anton Gaaei 3

Younes Bakiz 3

Jay-Roy Grot (ud: 69) 3

Indskiftere:

Daniel Anyembe (ind: 69) 3

Mads Søndergaard (ind: 69) 3

Jan Zamburek (ind: 74) UB

Alassana Jatta (ind: 69) 2

AGF (4-3-3)

Jesper Hansen 2

Alexander Munksgaard 3

Yann Bisseck 3

Frederik Tingager 3

Oliver Lund (ud: 59) 2

Nicolai Poulsen (ud: 74) 3

Frederik Brandhof 4

Mikael Anderson (ud: 45) 2

Mustapha Bundu 1

Jon Thorsteinsson (ud: 45) 2

Dawid Kurminowski (ud: 74) 1

Indskiftere:

Eric Kahl (ind: 59) 3

Jack Wilshere (ind: 74) UB

Albert Grønbæk (ind: 45) 3

Gift Links (ind: 45) 3

Patrick Mortensen (ind: 74) UB

AGF får endnu en sæson i Superligaen, selvom de ikke har vundet i 13 kampe eller tre måneder, og de har været det klart ringeste hold i Superligaen i foråret.

Mon ikke der bliver sendt en stor gavekurv til FC Nordsjællands Diomande, der sørgede for, at Vejle ikke fik point tidligere på søndagen?

At David Nielsen tydeligvis har mistet en del af sin opbakning blandt fansene (læs lidt længere nede), kan være dødsstødet, der får Jacob Nielsen til at reagere og gøre David Nielsen til fortid i klubben efter denne sæson.

Har David Nielsen mistet tilliden hos de ellers trofaste AGF-fans?

Da David Nielsen i vanlig stil trådte ind på banen lidt før kampstart for at lade sig hylde af fansene, var der ikke den samme opbakning som normalt. Fansene havde endda medbragt et banner med teksten ‘Konsekvenser nu’, som blev rullet ud, da David Nielsen kom ned mod dem.

Det lignede også fra afstand, at han havde en lille diskussion med nogle af fansene, da han vendte om på vej mod bænken og gik tilbage mod dem. Fansene havde til dagens opgør også boykottet deres ellers så normalt højlydte støtte i hele første halvleg.

Det er ikke et godt tegn for David Nielsen.

Det her AGF-hold er overhovedet ikke spillet sammen.

Der er ingen fantasi eller ild i øjnene. Der skal virkelig ske meget efter denne sæson. Men er det på trænerposten, i ledelsen eller i truppen man vil lave ændringer? Ændringer skal der i hvert fald til, hvis AGF ikke skal kæmpe for overlevelse i næste sæson.