Tre dage efter Champions League-braget mod Trabzonspor var FC København igen i kamp i Superligaen.

Denne gang bød oprykkerne fra Lyngby inden for på et udsolgt stadion, og det resulterede i en sejr til mestrene på 3-0.

Igen var det Viktor Claesson som målscorer, da han for fjerde gang i denne sæson Superliga kom på tavlen efter tjept opspil fra Valdemar Lund og Pep Biel. Svenskeren gik ned i tempo i feltet og udplacerede Frederik Ibsen i kassen.

Ironisk nok var det Lyngby, der havde de fleste store chancer i første halvleg, men det billede vendte straks efter pausen efter flere personlige fejl fra hjemmeholdets Brian Hamailainen og Marcel Rømer.

Det resulterede i en straffesparksscoring af Pep Biel, og senere udnyttede Claesson det til øge til 3-0.

Kamil Grabaras afløser... eller vent, denne australier er slet ikke kommet herop for bare at nyde sommerens varme i Danmark. Tre kæmpe redninger i første halvleg fra den tidligere Premier League-målmand forhindrede Lyngby i at føre komfortabelt ved pausen. Kalle Johnsson kan i hvert fald godt vinke farvel til mere spilletid, så længe Grabara og Ryan-air er klar. Spørgsmålet er, om stjernemålmanden Grabara får generobret pladsen, når han er tilbage.

I første halvleg lavede han fejl, men de var til at leve med. Og det var, mens hans hold stadig havde point inden for rækkevidde, men Hamalainens beslutning om at spille en løs bold mellem to FCK-spillere til Andreas Bjelland blev katastrofal. Den tidligere FCK'er var prisgivet og hev nødbremsen på Pep Biel, og så var den kamp afgjort.







Lyngby 3-5-2

Frederik Ibsen 3

Kristian Riis 2

Andreas Bjelland (ud: 56.) 3

Brian Hamalainen (ud: 81.) 2

Kasper Jørgensen 2

Magnus Westergaard 3

Marcel Rømer (ud: 72.) 3

Magnus Kaastrup (ud: 56.) 3

Adam Sørensen (ud: 56.) 2

Emil Nielsen 3

Mathias Kristensen 3

---

Pascal Gregor (ind: 56.) 3

Gustav Mortensen (ind: 56.) 3

Rezan Corlu (ind: 56.) 3

Casper Winther (ind: 72.) UB

Lucas Hey (ind: 81.) UB

FC København 4-3-3

Mathew Ryan 5

Peter Ankersen 3

Denis Vavro 3

Valdemar Lund 5

Victor Kristiansen (ud: 77.) 3

Hakon Haraldsson 3

Rasmus Falk (ud: 68.) 4

Viktor Claesson (ud: 68.) 5

Isak Bergmann Johannesson (ud: 57.) 3

Pep Biel (ud: 68.) 4

Mamoudou Karamoko 3



---

Lukas Lerager (ind: 57.) 3

Zeca (ind: 68.) 3

Paul Mukairu (ind: 68.) 4

Akinkunmi Amoo (ind: 68.) 3

Elias Jelert (ind: 78.) UB





Der var Matthew Ryans redninger og de personlige fejl af Brian Hamalainen og Marcel Rømer, men så var der også den fantastiske stemning på det altid hyggelige Lyngby Stadion, hvor over 10.000 fans havde trodset regnen og skabte en smuk stemning på en fredag aften. Superligaen, når det er bedst.





Valdemar Lund spillede en næsten fejlfri kamp, ham kan FC København sagtens stole på, mens Davit Khocholava og Nicolai Boilesen sidder ude med skader. Han er stadig teenager, men kan altså godt sende en voksen mand som Emil Nielsen ud over sidelinjen med et skulderskub. Ja, der var forseelse og gult kort, men der er muskler i FCK-drengen.







FC København er nu klar til årets kamp om fem dage i Trabzon med en sejr og måske nok så vigtigt, så var kampen afgjort så tidligt, at Jess Thorup kunne spare alle sine profiler i marken på nær Denis Vavro. Lyngby kan omvendt ærgre sig, for det så som nævnt virkelig godt ud i første halvleg, men det er Superligaen det her, der skal scores på chancerne.