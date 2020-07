FCK kan selv afgøre, om det skal hedde sølv - eller bronzemedaljer efter 1-0-sejren over AaB.

Anfører Carlos Zecas scoring i anden halvleg blev kampens eneste, og den kan vise sig vital for københavnerne.

Inden sidste runde af slutspillet har FCK ét point ned til AGF på tredjepladsen. Der venter en gyser søndag, når Ståle Solbakkens tropper møder FC Nordsjælland hjemme, mens AGF tager imod Brøndby i Aarhus.



Sølvet er i FCKs hænder. Og det er deres at vinde - eller smide.

Herunder får du B.T.s karakterer, banens bedste og værste – samt »Tre ting, vi lærte«:





Det kan godt være, han mister bolden fra tid til anden. At han dummer sig i ny og næ. Men Carlos Zeca må være enhver skridttællers værste mareridt. Han er over hele banen, giver sig i alle dueller og så var han forskellen på succes og fiasko for FC København.



Karakter: 8





Kort før kampstart blev den normale starter Iver Fossum skadet, og unge Malthe Højholt skulle springe til med kort varsel. Den opgave løftede AaB'eren ikke. Og savnet af Fossum var tydeligt igennem det meste af kampen for AaB.



Karakter: 4

AaB (3-4-3)



Jacob Rinne 5

Jores Okore 5

Rasmus Thelander 6

Mathias Ross 5

Kristoffer Pallesen 5

Robert Kakeeto 5

Malthe Højholt (ud 73.) 4

Lukas Klitten (ud 73.) 5

Tom van Weert (ud 73.) 5

Patrick Olsen 5

Oliver Klitten (ud 58.) 5



---

Kasper Kusk (ind 58.) 5

Jeppe Pedersen (ind 73.) UB

Magnus Christensen (ind 73.) UB

Patrick Kristensen (ind 73.) UB



FC København (3-5-2)



Karl-Johan Johnsson 6

Sotirios Papagiannopoulos 5

Victor Nelsson 6

Andreas Bjelland 5

Karlo Bartolec 5

Rasmus Falk (ud 58.) 5

Carlos Zeca 8

Pierre Bengtsson 6

Jens Stage (ud 86.) 7

Jonas Wind (ud 86.) 6

Mohamed Daramy (ud 67.) 6

---



Nicolaj Thomsen (ind 58.) 6

Bryan Oviedo (ind 67.) 6

Nicolai Boilesen (ind 86.) UB

Mikkel Kaufmann (ind 86.) UB

Et ikke givet farvel

AaBs Patrick Kristensen stopper karrieren efter sæsonen. Siden 2005 har han været en fast del af Superliga-holdet med mesterskaber og pokaltriumf. I en fodboldsæson, der selvsagt har været præget af corona-krisen, var det dejligt, at AaB-fansene kunne hylde Kristensen på behørig vis på stadion på trods af coronaen. Det ville man have taget for givet inden det herrrens år 2020. Velfortjent.



Det betyder sgu noget!

Det kan godt være, FCK missede mesterskabet, men derfor er der stadig meget på spil. Carlos Zeca gjorde det, som man skal som anfører. Ved sin scoring til 1-0 gjorde han et stort nummer af at løbe ud til den nyligt tilbagevendte Nicolai Boilesen, der sammen med alle spillerne jublede i fælles flok. Uden tvivl et helt bevidst og vigtigt signal at sende: 'Vi vil sgu stadig vinde!'. En tiltrængt succesoplevelse for holdet.



Hullet som en si

Det er ikke ligefrem breaking news, at FCKs defensiv er vakkelvorn for tiden. Men for pokker, hvor må Ståle Solbakken have hovedbrud over de defensive udfordringer. Solbakkens bedste FCK-mandskaber har udstrålet ro, sikker og en uovertruffen styrke i forsvaret, der har skræmt modstanderen, længe før kampen var i gang. Lige nu slikker de fleste hold sig om munden, når de skal op imod københavernes bageste mænd. Kun en uskarp AaB-offensiv betød, man holdt nullet.