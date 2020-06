I den aarhusianske sommervarme var det blot 10 minutter i slutningen af første halvleg, der definerede kampen.

For efter en første halvleg med fine chancer til begge hold, gik det pludseligt helt galt for AGF, der kom bagud med 0-3 på otte minutter, inden de selv reducerede til 1-3.

Til trods for store chancer i anden halvleg formåede AGF ikke at sammensætte endnu et vildt comeback. Og Søren Tengstedt afgjorde tingene kort før tid med en frisparkskasse til 1-4.

AaB-sejren giver dermed FC Nordsjælland og Brøndby en chance for at hale ind på AGF i bronzekampen.

Det blev kun til en time for Rasmus Thelander, men han var formidabel i den time, han spillede. Han vandt så mange af duellerne med Patrick Mortensen, og når man kroner det med et fremragende hovedstødsmål efter et langt indkast fra Lucas Andersen (?!), fortjener man en flot karakter.

Karakter: 8

Karakter: 3

Mange AGF'ere spillede egentlig en glimrende kamp, men det haltede til tider i det centrale forsvar. Særligt ærgerligt gik det for Sebastian Hausner, der var heldig med ikke at få dømt et straffespark imod sig og stod skidt placeret flere gange - blandt ander ved 0-2-målet.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

AGF (4-3-3)

William Eskelinen 5

Kevin Diks (ud 82.) 7

Sebastian Hausner 3

Frederik Tingager 4

Casper Højer Nielsen (ud 82.) 4

Albert Grønbæk 5

Benjamin Hvidt 5 (ud 76.)

Bror Blume (ud 55.) 4

Jon Dagur Thorsteinsson 5

Patrick Mortensen 4

Jakob Ankersen (ud 55.) 6

---

Gift Links (ind 55.) 6

Nicklas Helenius (ind 55.) 5

Jesper Juelsgård (ind 76.) UB

Alex Gersbach (ind 82.) UB

Alexander Munksgaard (ind 82.) UB

AaB (4-3-3)

Andreas Hansen 5

Kristoffer Pallesen 5

Rasmus Thelander (ud 58.) 8

Jores Okore 6

Lukas Klitten (ud 46.) 4

Iver Fossum 7

Robert Kakeeto 6

Patrick Olsen 5

Kasper Kusk (ud 46.) 7

Tom van Weert (ud 58.) 7

Lucas Andersen (ud 75.) 8

---

Søren Tengstedt (ind 46.) 7

Patrick Kristensen (ind 46.) 5

Mathias Ross (ind 58.) 6

Kasper Pedersen (ind 58.) 5

Frederik Børsting (ind 75.) UB

AaB må være pokalfavoritter

Et AaB-hold i stærkeste opstilling lavede en fin generalprøve og vandt over Superligaens mest formstærke hold. Der var knas i defensiven, men endelig var der gode takter i offensiven, hvor Lucas Andersen og Kasper Kusk så ganske stærke ud. Det må give optimisme og favoritværdig til Aalborg i onsdagens pokalfinale mod Sønderjyske.

VAR der straffe?

Ja, det var der. Sebastian Hausner halsede efter Lucas Andersen på vej ud af straffesparksfeltet, hev Andersen tydeligt i skulderen, så han faldt til jorden, og de fleste ventede på dommer Morten Kroghs fløjte. Den udeblev. Og VAR-tilhængerne kunne igen glæde sig over, at VAR snart kommer til Superligaen.

AGF havde chancer til point

Når man snorksover i 10 minutter og kommer bagud 0-3, så skal det næste altid straffes med et nederlag. Men AGF kunne sagtens have gået fra banen med point. Trods nederlaget bør David Nielsen ikke være alt for bekymret, for AGF spillede sig frem til i hvert fald fire store chancer - to af dem ramte træværket.