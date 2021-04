Guldkampen i Danmark er pivåben, og Brøndby er nu helt inde i kampen om det fineste metal.

Førerholdet FC Midtjylland skvattede i en umoden bananskræl i Farum, da FC Nordsjælland vandt med 3-2 på et mål i de sidste minutter.

Det var også hjemmeholdet, som kom foran. En af kampens helt store oplevelser, den kun 16-årige norske diamant Andreas Schjelderup, drev gang på gang gæk med mestrene, i øvrigt foran landstræner Ståle Solbakken, og han var også ham, der opbyggede det angreb, som senere førte til det første mål.

Nordsjælland holdt således fast i bolden ved gæsternes felt, og det endte med et selvmål fra Frank Onyeka på et indlæg fra Oliver Villadsen.

I slutningen af halvlegen, faktisk nærmest i sidste sekund, fik tilbagevendte Sory Kaba udlignet efter en stikning i feltet, og kort efter pausen gik det galt igen for FC Nordsjælland på noget, vi både så flere gange i denne kamp, og som også har været tilfældet andre gange i sæsonen – opspil fra forsvaret lige i fødderne på modstanderen. Fejlen fra Ulrik Yttergård Jenssen endte med, at Pione Sisto trillede bolden i mål efter en spilning fra Mikael Anderson.

Frank Onyekas mareridt af en kamp skulle dog fortsætte.

Efter en lang VAR-afgørelse blev der dømt straffespark imod ham, fordi han lavede et benspænd på Schjelderup, og Kamaldeen Sulemana var sikker fra pletten.

Samme Sulemana fik endnu en chance på straffespark, igen efter en VAR-dom, da Jonas Lössl slog Mads Døhr Tychosen i hovedet på et indlæg, men denne gang ramte den unge stjerne overliggeren.

Ikke desto mindre løb FC Nordsjælland med det hele, da den gyldne indskifter Simon Adingra ligesom senest i Parken slog til igen efter et kæmpe hul i forsvaret hos FCM, og nu er guldduellen i den grad åben.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne





Han er ikke engang gammel nok til at købe en øl til sine holdkammerater her efter kampen, men på banen var han både dem og især sine meget ældre modstandere overlegen. Ståle Solbakken var et stort grin på tilskuerpladserne, og mon ikke han også havde lyst til at rejse sig op og klappe ad den unge spiller, da han blev skiftet ud. Selvom træneren undlod det.

Karakter: 6





Landsholdsspilleren fra Nigeria var en stor ulykke, og alt, hvad han rørte ved, gik helt galt. En stor katastrofe, der blev født fra kampens start, da han lavede fejlafleveringer på fejlafleveringer. Det selvmål var heller ikke imponerende lavet og kunne være undgået. Og ja, udligningen var han også skyld i.

Karakter: 1

FC Nordsjælland: 3-4-3

Peter Vindahl-Jensen 3

Mads Døhr Thychosen 4

Adama Nagalo (ud: 89.) 1

Ulrik Yttergård Jenssen 2

Oliver Villadsen 5

Magnus Kofod Andersen 5

Jacob Steen Christensen 5

Daniel Svensson (ud: 63.) 2

Andreas Schjelderup (ud: 89.) 6

Oliver Antman (ud: 66.) 3

Kamaldeen Sulemana (ud: 89.) 5

---

Indskiftere:

Martin Frese (ind: 63.) 4

Victor Jensen (ind: 66.) 4

Simon Adingra (ind: 89.) UB

Ibrahim Sadiq (ind: 89.) UB

Ivan Masik (ind: 89.) UB

FC Midtjylland: 4-2-3-1

Jonas Lössl 2

Joel Andersson 2

Erik Sviatchenko 2

Alexander Scholz 2

Paulinho 2

Jens-Lys Cajuste 4

Frank Onyeka 1

Anders Dreyer (ud: 66.) 2

Mikael Anderson (ud: 80.) 4

Pione Sisto (ud: 80.) 4

Sory Kaba (ud: 66.) 4

---

Indskiftere:

Junior Brumado (ind: 66.) 3

Gustav Isaksen (ind: 66.) 3

Nicolas Madsen (ind: 80.) UB

Awer Mabil (ind: 80.) UB

Oliver Antman var ikke den mest iøjnefaldende, men han stod for en detalje, hvor kæben næsten ramte gulvet. Mikael Anderson, Frank Onyeka og Erik Sviatchenko faldt alle som fluer med den ene flotte dribling efter den anden.

Det comeback er alt værd. Hold da op, hvor kan alle slette samtlige kommentarer om, at FC Nordsjælland kun er i mesterskabsslutspillet for at udvikle på de unge talenter.

Det her var fuld tank lige ned i Brøndbys øse. Et sølle point adskiller nu de to guldkandidater, og Brøndby har sågar FC Midtjylland hjemme i en kamp, der må være forbudt for børn. FC Nordsjælland kan med sejren skimte den vigtige fjerdeplads, som giver europæiske kampe. Den sidder AGF på, men der er kun tre point op.