Brøndby indledte foråret på samme måde, som de slap efteråret i Superligaen – med sejr.

Ude mod FC Nordsjælland blev det til en 2-0-sejr til de danske mestre.

Kampen skulle lige forbi en kedelig første halvleg for at finde sit liv, og der skulle ikke gå længe efter pausen, før gæsterne viste prøver på deres farlighed.

Omkring en time inde i kampen kunne Anis Ben Slimane så snyde offsiden og bringe sit hold foran, og Andreas Bruus lukkede kampen kort efter.

Sådan indleder man en forårssæson med bravur. Anis Ben Slimane har taget kampformen fra AFCON med sig til kulden i Danmark, og han var uden sammenligning ingrediensen, der gav varmen på det råkolde stadion i Farum.

Karakter: 5

Uha, for en fejl, der afgjorde kampen, da den nye forsvarsstyrmand så alt for langsom ud og lod Anis Ben Slimane stjæle bolden, så Brøndby kunne score til 2-0 og tage spændingen ud af opgøret. Han skal lige i gang, for han sluttede heller ikke Randers-tiden med alt for meget spilletid.

Karakter: 2

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

FC Nordsjælland: 4-2-3-1

Andreas Hansen 2

Oliver Villadsen 3

Kian Hansen 3

Erik Marxen 2

Daniel Svensson (ud: 64.) 2

Mads Bidstrup (ud: 88.) 5

Magnus Kofod Andersen (ud: 82.) 4

Mads Kristian Hansen (ud: 82.) 3

Andreas Schjelderup 4

Oliver Antman (ud: 62.) 2

Benjamin Nygren 3

---

Martin Frese (ind: 64.) 2

Simon Adingra (ind: 64.) 2

Leo Walta (ind: 82.) UB

Lasso Coulibaly (ind: 82.) UB

Jacob Steen Christensen (ind: 88.) UB

Brøndby 3-5-2

Mads Hermansen 3

Henrik Heggheim 4

Andreas Maxsø 4

Sigurd Rosted 4

Andreas Bruus 5

Anis Ben Slimane (ud: 89.) 5

Josip Radosevic 4

Joe Bell 3

Kevin Mensah 3

Marko Divkovic (ud: 85.) 2

Carl Björk (ud: 71.) 2

---

Mathias Greve (ind: 71.) UB

Mathias Kvistgaarden (ind: 85.) UB

Christian Cappis (ind: 89.) UB

Jamen, det er jo alle detaljerne fra Anis Ben Slimane. Målet, der er timet perfekt. Foden, der ruller hen over bolden og snyder medspillere. Tacklingen, der tager bolden fra Erik Marxen og sikrer endnu en kasse. Afleveringerne, der gjorde medspillerne bedre i hele kampen. Han stank af klasse.

Han er ingen Mikael Uhre, men mindre må kunne gøre det. Brøndbys nye angriber Carl Björk brændte en direktør, der forfølger ham, medmindre han er lavet af noget helt unik stof. Helt upresset med masser af tid hældte den nye svenske targetmand på Vestegnen bolden et stort stykke over mål.

Der har været masser af udskiftninger i de to trupper, men på resultatsiden er det hele, som det var i efteråret og med udsigt til det samme. Brøndby marcherer mod toppen med hastige skridt og blot to point til FC Midtjylland, og FC Nordsjælland skal kun gøre en ting, og det er at sikre, at de to hold i bunden af rækken ikke får overhalet dem.