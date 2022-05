FC København hentede en uhyre vigtig 2-1-sejr i jagten på guldet, da Silkeborg IF gæstede Parken onsdag aften.

To mål af unge Isak Johannesson i hver halvleg sikrede Jess Thorup arbejdsro – i hvert fald i et par dage.

Silkeborgs Søren Tengstedt skabte dog spænding i opgøret, da han med et drømmehug efter 74 minutter reducerede til 1-2. Det hele endte dog med, at FCK-mandskabet i stedet kom tilbage på guldsporet og dermed ét skridt tættere på mesterskabet.

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:

Den kunne også være gået til Lukas Lerager, for han var her, dér og alle vegne denne aften, men den lander hos islændingen. Det unge FCK-talent var på pletten to gange, og med vilde jubelscener fik han sat ild til det hele i Parken. God i presspillet, de små kombinationer og så havde han fundet et par gigantiske lunger frem inde bag den brystkasse. Hold nu op, et løbepensum! En stor kamp af Johannesson.

Den svenske midtbanekreatør havde en svær aften over for et velspillende makkerpar i Rasmus Falk og Lukas Lerager. Kom ofte for sent i sine tacklinger, fik ikke sat sine medspillere i de afgørende situationer og virkede overmatchet inde på midtbanen i store dele af opgøret. Han får en lang tur hjem i bussen.

FC KØBENHAVN

Kamil Grabara 3

Elias Jelert 4

Denis Vavro 3

Nicolai Boilesen 3

Peter Ankersen 2

Lukas Lerager 5

Rasmus Falk 4

Pep Biel 2 (Ud: 68.)

Isak Johannesson 5 (Ud: 68)

Viktor Claesson 3 (Ud: 79.)

Hákon Haraldsson 3 (Ud: 84.)



---

Paul Mukairu 3 (Ind: 68.)

Khouma Babacar UB (Ind: 79.)

William Bøving 3 (Ind: 68.)

Mamoudou Karamoko UB (Ind: 84)

SILKEBORG IF

Nicolai Larsen 3

Joel Felix 2

Tobias Salquist 3

Rasmus Carstensen 3

Anders Klynge 2 (Ud: 46.)

Robert Gojani 1 (Ud: 76.)

Lukas Engel 3 ( (Ud: 89)

Mark Brink 3 (Ud: 76)

Nicolai Vallys 3

Sebastian Jørgensen 2 (Ud: 46.)

Nicklas Helenius 3



---

Oliver Sonne UB (Ind: 89.)

Andreas Oggesen UB (Ind: 76.)

Søren Tengstedt 4 (Ind: 46.)

Pelle Mattsson UB (Ind: 76.)

Stefan Thordarson 3 (Ind: 46.)

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

'Wow! Hvad skete der lige dér?'. Det var lidt den tanke, man sad med efter de første 10 minutter af opgøret. For FCK kom buldrende og kastede sig frådende over udeholdet fra første sekund. Kent Nielsens mandskab så skræmte ud, hvor et hav af fejlafleveringer og langsom boldomgang satte gang i både hjemmeholdet og Parken.

Man har sjældent set et så tændt FCK-hold, som det Jess Thorup sendte på banen onsdag aften. Københavnerne var som forvandlet i de første minutter, hvor tacklingerne, det vilde pres og forbindelsen til tribunerne i nationalarenaen fik det hele til at gå amok.

Der gik et chok gennem Parken, da stjernen Pep Biel pludselig satte sig på græsset efter 19 minutter. Man fornemmede ét stort 'Åh nej!' fra tribunerne. For et slag på knæet sekunder inden 1-0-målet så i et kort øjeblik ud til at have stukket en kniv i FCK's gulddrømme, hvis én af københavnernes største stjerner måtte udgå med en knæskade.

Det blev dog ved chokket, da den spanske 'Pepsi Max' kom på banen igen efter nogle minutters behandling. Alt andet havde også været et regulært mareridt for Jess Thorups mandskab.

Det virkede, som om hjemmeholdet kæmpede for liv eller død her til aften. Og det kan der være noget om. Sejrens vigtighed for Jess Thorup og co. er nærmest svær at beskrive. For med et sultent FC Midtjylland-mandskab, der ånder dem i nakken, kan det være tre guldpoint, som københavnerne hev i land. Der venter en vanvittig, spændende og dramatisk afslutning på mesterskabskampen, hvor FCK har to finaler tilbage.

Silkeborg kom derimod en smule ned på jorden igen efter et forrygende mesterskabsspil. Kent Nielsens tropper skal dog næppe frygte, at bronzemedaljerne kommer i fare, efter Randers og AaB spillede uafgjort tidligere på aftenen. Det ligner et europæisk eventyr i Søhøjlandet for sæsonens helt store overraskelse.