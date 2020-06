FC Midtjylland er igen på guldkurs efter en 1-0 sejr mod FC Nordsjælland.

Sejren betyder, at topholdet fortsat har ni point ned til FC København en uge efter, at man overraskende tabte til Horsens.

Særligt én spiller brillerede hos FC Midtjylland, der leverede en solid defensiv præstation. Hos FC Nordsjælland var det helt modsat. Tandløst og rodet. Holdet endte også i undertal efter et klodset rødt kort til Ulrik Yttergård Jenssen.

Herunder får du B.T.s karakterer, banens bedste og værste – samt »Tre ting, vi lærte«:

Alexander Scholz kunne alt mod FC Nordsjælland.

Selv om han stod over for et relativt tamt FC Nordsjælland-hold, leverede han bare en bemærkelsesværdig præstation. Først og fremmest defensivt, hvor han hurtigt fik aflivet de nordsjællandske angreb, men han viste især sin klasse ved én særlig aktion.

Det var ved 1-0-målet, hvor han brød op igennem banen og spillede Anders Dreyer fri, der lagde den op til målscorer Sory Kaba. Men Scholz var den egentlige arkitekt bag scoringen.

Karakter: 8

Indimellem virkede det, som om det ville være nemmere for Abdul Mumin at smadre bolden ud af Right to Dream Park end at ramme en medspiller.

Ja, okay, beskrivelsen er selvfølgelig karikeret. Men nøj, hvor lossede forsvarsspilleren mange bolde forbi holdkammeraterne og ud af banen.

Karakter: 3

FC Nordsjælland 4-3-3

Nicolai Larsen 7

Mads Døhr Thychosen 6

Abdul Mumin 3

Kian Hansen 4

Ulrik Yttergård Jenssen 3

Mikkel Rygaard (ud 75.) 4

Magnus Kofod Andersen (ud 84.) 6

Mohammed Diomande (ud 75.) 7

Mohammed Kudus 6

Mikkel Damsgaard (ud 84.) 4

Kamal-Deen Sulemana (ud 61.) 5

Snit: 5

---

Abu Francis (ind: 61.) 6

Isaac Atanga (ind: 75.) UB

Jacob Steen Christensen (ind 75.) UB

Ivan Mesik (ind 84.) UB

Oliver Villadsen (ind 84.) UB

FC Midtjylland 4-3-3

Jesper Hansen 6

Joel Andersson 5

Erik Sviatchenko 7

Alexander Sholz 8

Paulinho 4

Jens-Lys Cajuste 3

Frank Onyeka 6

Evander 4

Anders Dreyer Ud 75.) 7

Sory Kaba (ud 64.) 7

Awer Mabil 4

Snit: 5,55

---

Ronnie Schwartz (ind: 64.) 4

Mikael Anderson (ind: 75.) UB

Spillerne satte et knæ i jorden

Inden kampstart satte spillerne fra begge hold sig på knæ for at udvise sympati og respekt for Black Lives Matter-sagen. Debatten blussede for alvor op igen, da amerikanske George Flyd mistede livet 25. maj, fordi en politibetjent kvalte ham ved at presse sit knæ hårdt mod hans hals.

Gestussen blev ikke gengivet på andre Superliga-stadions i denne afsluttende grundspilsrunde, men det beviser blot, at FC Nordsjælland - som har en stærk tilknytning til Ghana via Right to Dream-akademiet - ikke er bange for at tage stilling.

Sidste gang, holdet spillede på hjemmebane, havde spillerne kvindelige rollemodellers navne på ryggen i anledning af kvindernes internationale kampdag.

Bæstet Sory Kaba

Det kan godt være, at han brændte en enorm chance 20 minutter inde i kampen. Ikke desto mindre gjorde den massive angriber fra Guinea det godt igen, da han sparkede bolden i nettet senere i opgøret. Målet kan du i øvrigt se øverst i artiklen.

'Skarpretter' kan man måske ikke ligefrem kalde Kaba, men hans fysik er som få andre spilleres i Superligaen. Søndag dominerede han FC Nordsjælland-forsvaret i luftduellerne og tæmmede modstanderne fuldstændig i nærkampene. Og han sagde ikke 'Sory' en eneste gang.

190 centimeters ren ondskab.

Horsens-nederlaget var en smutter

I sidste uge leverede Horsens sensationen på MCH Arena, da Bo Henriksens tropper overraskende besejrede FC Midtjylland.

Mod Nordsjælland lignede de sortklædte spillere dog igen et tophold i Superligaen.

Selv om kampen blev spillet i Farum, var holdet altdominerende, og der blev stort set ikke givet chancer væk på en svær udebane.