FC Midtjylland og Brøndby gik målløse fra banen torsdag aften på MCH Arena.

For Brøndbys vedkommende var det anden kamp i streg med et impotent angreb, men kampen var ikke nær så kedelig som sidst mod AGF.

Midtjylland havde de største chancer, men du kan læse nærmere nedenfor om, hvorfor det betød lige lidt.

Herunder får du B.T.s karakterer, banens bedste og værste – samt »Tre ting, vi lærte«:





Oprydningsmand, spilfordeler og kriger. Fik gjort meget flot væsen af sig både defensivt og i det opbyggende spil, og så forstår man bedre, hvordan Niels Frederiksen havde fundet plads til både Frendrup og Radosevic. Selv på hjørnespark var kroaten mand for at komme først på bolden i denne kamp. Stor præstation på en svær bane.

Karakter: 8





Kaba prøver alt for meget at gøre det svære. Den rekorddyre angriber kan få hele pakken, når og hvis han en dag opdager, at ikke alting behøver være smart. Den kan også bare plaffes ind, og hvis han er i tvivl om, hvad det betyder, kan han spørge den holdkammerat, der ånder ham i nakken og igen erstattede ham. Selv om Schwartz også var målløs i dag. Utilfredsheden strålede ud af Kaba ved udskiftningen, men han har ingen andre end sig selv at være skuffet over.

Karakter: 4

FC Midtjylland 4-3-3

Jesper Hansen 6

Joel Andersson 8

Erik Sviatchenko 8

Alexander Scholz 6

Marc Dal Hende (ud: 73.) 6

Jens-Lys Cajuste (ud: 73.) 7

Frank Onyeka 6

Evander (ud: 12.) UB

Anders Dreyer 7

Sory Kaba (ud. 59.) 4

Awer Mabil (ud: 59.) 5

---

Mikael Anderson (ind: 12.) 5

Lasse Vibe (ind. 59.) 5

Ronnie Schwartz (ind. 59.) 5

Paulinho (ind: 73.) UB

Tim Sparv (ind: 73.) UB

Brøndby IF 3-5-2

Marvin Schwäbe 8

Anton Skipper 6

Andreas Maxsø 7

Sigurd Rosted 8

Andreas Bruus 7

Josip Radosevic (ud: 86.) 8

Morten Frendrup 7

Lasse Vigen (ud: 60.) 6

Jens Martin Gammelby 6

Simon Hedlund (ud: 71.) 5

Samuel Mraz (ud. 71.) 4

---

Simon Tibbling (ind: 60.) 5

Jesper Lindstrøm (ind: 71.) UB

Michael Uhre (ind: 71.) UB

Anis Ben Slimane (ind: 86.) UB

Dilemma

Det hold, der mindst kunne bruge et uafgjort resultat i dag, var vel egentlig Brøndby, der efter dagens kamp kan se AGF tage endnu et skridt længere væk med bronzemedajlerne med nu syv points margin efter 28. spillerunde. Ikke desto mindre er det bare svært at være utilfreds med at hente et point på den bane, hvor FC Midtjylland er så dominerende.

'Nyt' angrebsvåben

Marc Dal Hende var tilbage i startopstillingen for første gang siden september, og med ét fik hjemmeholdet endnu en trussel i det offensive spil - ja, fra en venstre back. Det var tydeligt, at Brian Priske vil udnytte den målfarlighed, Dal Hende tidligere har vist, og han var med fremme i modsatte side hver gang under standarderne. Bare uden mål i denne kamp.

Schwäbe og stolpen

Hvis kampen var startet, som den sluttede, havde Brøndby næppe fået et point med hjem til Sjælland. Anders Dreyer bankede bolden på stolpen, og den tyske Brøndby-keeper viste, at han ingen problemer har med at holde sig vågen, selv om kampen bliver spillet sent, og de store chancer lader vente på sig.