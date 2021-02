Brøndby fortsætter med at imponere.

Også efter 17. spillerunde i Superligaen ligger de blå-gule på førstepladsen i Superligaen efter en sejr på 2-1 over Vejle Boldklub.

Mikael Uhre bragte i en ret så fejlfyldt kamp hjemmeholdet foran med et tørt hug efter et kvarters spil, og kort efter pausen øgede Vejles Pierre Bengtsson føringen for modstanderne, da han dirigerede et indlæg fra Peter Bjur ind bag sin egen keeper. Wahid Faghir fik få minutter senere pyntet på resultatet, men tættere på end en afslutning på overliggeren kom gæsterne ikke på point.

Nu venter en vaskeægte topkamp i næste weekend, når rækkens nummer et og to, Brøndby og FCM, tørner sammen i Herning.

B.T. Sport skifter karakterskala Fra 1. februar 2021 skifter vi karakterskala på B.T. Vi forlader den gamle ti-trins-skala til fordel for en syv-trins-skala. Den nye skala går fra 0 til 6 med nul til den utilgivelige præstation og seks til den fænomenale magtdemonstration, som vi vil snakke om i dagevis. Se mere under 'Sådan giver B.T. karakterer'





Det er egentlig en utrolig sæson, den delte Superliga-topscorer har gang i. Debatten om en landsholdsplads må være på sin plads nu, hvor landsholdet dels har problemer på frontpladserne, og Mikael Uhre samtidig leverer den ene afgørende præstation efter den anden for førerholdet. I denne kamp scorede han et mål og var stærkt medvirkende til at presse Pierre Bengtsson til at score i eget net. Og nå ja, så fører han også assistlisten i Superligaen med seks oplæg. Uhre strutter så meget af selvtillid, at han da også lige vipper Vejle-afslutninger op til Schwäbe med brystkassen.

Karakter: 5

Lukas Engel, Vejle Boldklub

Intet gik den nye Vejle-spillers vej. Først tabte han bolden på midten af banen, så Brøndby løb ned og scorede føringsmålet, og herfra kom fejlene ellers bare på stribe fra Lukas Engel. Da han blev skiftet ud efter en præstation til glemmebogen, var han i så store smerter med hånden, at stadionpersonalet i radioen talte om, at han måske havde brækket hånden, og en ambulance kom for at køre ham på skadestuen. Som om det ikke var nok, fik han i første halvleg også en bold sparket i kuglerne af Josip Radosevic. Lukas Engel havde bare en sort dag. Det er dog ikke hans skyld, at vi ikke har et billede ham i Vejle-trøjen til denne form, det beklager vi og får fikset!

Karakter: 1

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Brøndby 3-5-2

Marvin Schwäbe 3

Hjörtur Hermannsson 4

Andreas Maxsø 5

Anthony Jung 4

Kevin Mensah 4

Morten Frendrup 4

Jesper Lindstrøm (ud: 87.) 4

Josip Radosevic 3

Peter Bjur (ud: 59.) 3

Mikael Uhre (ud: 72.) 5

Simon Hedlund (ud: 59.) 3

Snit: 3,8

---

Andrija Pavlovic (ind: 59.) 4

Andreas Bruus (ind: 59.) 4

Lasse Vigen (ind: 72.) UB

Anis Ben Slimane (ind: 87.) UB

Vejle Boldklub 4-3-3

Alexander Brunst-Zöllner 3

Tobias Mølgaard (ud: 77.) 4

Denis Kolinger 3

Juhani Ojala 3

Pierre Bengtsson 2

Lundrim Hetemi (ud: 77.) 3

Ylber Ramadani (ud: 86.) 4

Lukas Engel 1

Allan Sousa 3

German onugkha 2

Wahid Faghir 4

Snit: 2,9

---

Hugo Ekitike (ind: 61.) 3

Dominik Kovacic (ind: 77.) UB

Diego Montiel (ind: 77.) UB

Lucas Jensen (ind: UB

Wahid Faghir er bare allerede en stor seværdighed i Superligaen i en alder af bare 17 år. Der bor en dejlig teknik og selvtillid i den angriber, og det fik Hjörtur Hermannsson og Anthony Jung i den grad at mærke, da han drev gæk med dem og fes lige igennem Brøndby-forsvarerne. Lad os nyde ham i Superligaen, mens vi kan.

Pierre Bengtsson så slet ikke vågen ud, da han kom ind til kampen. Allerede under indmarchen til Brøndbys Superliga-kamp nummer 1.000 var han den eneste, som ikke klappede af bedriften. Selvom man er FCK'er, gør det intet med lidt anerkendelse. I anden halvleg sov han vist stadig, da han blev presset af Uhre til at lave et klodset selvmål.

Brøndby har fortsat den imponerende stime uden nederlag, og det er virkelig flot, hvad de gør med færre midler end bare et år siden. Nu venter de hårdere modstandere i FC Midtjylland, Randers og FC København, og de kampe vil vise, om Niels Frederiksens mandskab mener denne guldkamp seriøst. Vejle får enormt svært ved top-seks nu.