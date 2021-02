Det blev to ud af to for FC København i forårssæsonens anden kamp.

Men modsat premieren mod AaB var der noget mere styr på tingene i Horsens, hvor københavnerne tidligt kom foran på et Viktor Fischer-mål og siden sørgede for sejren ved Jonas Wind.

2-0-sejren til FC København sender dem for alvor på jagt mod toppen.

Her er B.T.s dom og karakterer:

Her er altså en mand, der på sin helt egen måde er en nøgle for det nye FC København under Jess Thorup. Om han spiller i midterforsvaret eller på backen, er Boilesen bare sikkerheden selv med sine pasninger og med en ekstrem ro. Hvis han holder sig fit, er han en meget stor bobler til Hjulmands EM-trup. Han har et voldsomt højt niveau.

Karakter: 5

Det gik helt skævt for Malte Kiilerich. Horsens havde ellers med en tremandskæde bagest sørget for masser af backup. Men ingen af de tre kom til at se særligt godt ud. Havde flere mislykkede afleveringer og så generelt slet ikke sikker ud, når københavnerne kom buldrende mod ham.

Karakter: 1

AC Horsens 5-3-2

Matej Delac 2

Peter Nymann (ud: 82.) 1

Malte Kiilerich (ud: 53.) 1

Alexander Ludwig 2

Søren Reese 2

Nikolas Dyhr (ud: 53.) 2

Bjarke Jacobsen 3

Jonas Gemmer (ud: 72.) 2

Hallur Hansen 3

Louka Prip 2

Nicolai Brock-Madsen 2

---

Jacob Buus (ind: 53.) 3

Jannik Pohl (ind: 53.) 2

Muamer Brajanac (ind: 72.) UB

Jonas Thorsen (ind: 82.) UB

FC København 4-4-2

Kalle Johnsson 3

Karlo Bartolec 3

Mathias 'Zanka' Jørgensen 3

Andreas Bjelland 4

Nicolai Boilesen 5

Carlos Zeca 5

Jens Stage 4

Rasmus Falk (ud: 83.) 3

Jonas Wind (ud: 83.) 5

Viktor Fischer (ud: 64.) 3

Mustapha Bundu (ud: 69.) 4

---

Pep Biel (ind: 64.) 2

Lukas Lerager (ind: 69.) 3

Nicolaj Thomsen (ind: 83.) UB

Kamil Wilczek (ind: 83.) UB

Det chip fra Rasmus Falk var lige til at øge kropstemperaturerne på Casa Arena til plusgrader. Det er næsten synd, at den ikke tæller som en assist, da Bundu lagde den på tværs til Jonas Wind, som scorede. Fremragende mål – og så mindede det endda om et Kamil Wilczek-mål mod Lyngby tidligere på sæsonen.

Et mål efter langt indkast i en kamp mellem Horsens og FC København står ikke øverst på listen over overtalelser. Men det var nu altså de besøgende københavnere, der denne gang fik målet. Det havde jeg ikke troet, at jeg skulle se, hvis man havde spurgt for nogle år siden.

Det er nogle sultne løver, der er sluppet løs i foråret efter de triste første 45 minutter mod AaB. Det kan godt gå hen at blive spændende i toppen af Superligaen, når vi rammer slutspillet. FCK vil i den grad jagte Brøndby og FC Midtjylland hele vejen, som det ser ud nu. Og desværre for Horsens ligner de ikke et hold, der kommer til at skabe nogen spænding i den anden ende.