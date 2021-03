FC København er tilbage på sejrssporet.

Onsdag aften kom oprykkerne fra Vejle på besøg i nationalarenaen og tabte slaget med 2-1 til københavnerne.

Det var første gang i tre kampe, at Jess Thorups gutter hev det maksimale ud af en kamp.

Mathias 'Zanka' Jørgensen bragte sit hold foran midtvejs i første halvleg, da han steg til vejrs på et hjørnespark og elegant blot gav bolden den lille berøring, der skulle til. Ikke mere, ikke mindre. Klassisk 'Zanka'.

Vejle kom dog tilbage, bedst som FC København troede, der var styr på sagerne. Viktor Fischer hang i pedalen, og så kunner gæsterne spille Ylber Ramadani helt fri ved kanten af feltet. Skuddet strejfede Victor Nelssons ben og røg i kassen til stor frustration hos hjemmeholdet.

Først mod slutningen af kampen fik FC København slået tilbage, da indskiftede Mohamed Daramy for anden kamp i streg kom på måltavlen, da han med en sikker afslutning passerede Alexander Burst.

B.T. Sport skifter karakterskala Fra 1. februar 2021 skifter vi karakterskala på B.T. Vi forlader den gamle ti-trins-skala til fordel for en syv-trins-skala. Den nye skala går fra 0 til 6 med nul til den utilgivelige præstation og seks til den fænomenale magtdemonstration, som vi vil snakke om i dagevis. Se mere under 'Sådan giver B.T. karakterer'





Tabte en enkelt duel til Faghir, hvor teenageren fra Vejle til forveksling lignede en, der blot fjernede noget af det legetøj, angriberen indtil for få år siden sikkert stadig havde på værelset hjemme hos mor og far. Men ellers var Mathias 'Zanka' Jørgensen dirigenten med gode pasninger frem i banen og sikker sidste mand i forsvaret. Uden andel i udligningen. Landsholdsspilleren råbte al luften ud af sine lunger for at få vækket sine holdkammerater, og det hjalp til sidst.

Karakter: 5



​

Han er indkøbt som den største profil hos Vejle og har status af iransk landsholdsspiller, men det var på et meget lavt niveau, hvad der blev leveret i Parken. Tacklingerne sad slet ikke, han kom hele tiden for sent på sine modspillere og var også tæt på en assist til FCK med et indlæg ind i eget felt. Det er fejl, man bare ikke begår i Superligaen.

Karakter: 2

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

FC København 4-3-3

Kalle Johnsson 3

Karlo Bartolec 2

Mathias 'Zanka' Jørgensen 5

Victor Nelsson 2

Nicolai Boilesen (ud: 49.) 3

Lukas Lerager (ud: 62.) 4

Carlos Zeca 4

Rasmus Falk 4

Pep Biel (ud: 62.) 2

Jonas Wind 3

Viktor Fischer (ud: 71.) 3

---

Victor Kristiansen (ind: 49.) 4

Mustapha Bundu (ind: 62.) 2

Jens Stage (ind: 62.) 3

Mohamed Daramy (ind: 71.) UB

Vejle 4-2-3-1

Alexander Brunst 3

Tobias Mølgaard 4

Denis Kolinger 2

Juhani Ojala 3

Viljamur Davidsen 3

Ylber Ramadani (ud: 89.) 4

Saeid Ezatolahi 2

Lundrim Hetemi (ud: 60.) 3

Arbnor Mucolli 3

Lukas Engel (ud: 46.) 2

Wahid Faghir (ud: 66.) 4

---

Allan Sousa (ind: 46.) 3

Kevin Yamga (ind: 60.) 3

German Onugkha (ind: 66.) 3

Dominik Kovacic (ind: 89.) UB

Det var et smukt mål, FC København kom i front på. På Viktor Fischers formidable hjørnespark, der var sparket med lige dele fart og præcision, hoppede Mathias 'Zanka' Jørgensen op mellem venner og fjender og headede bolden i mål. Hjørnesparket og et tilsvarende frispark, som Fischer sendte i hovedet på Lukas Lerager, var af så høj klasse, at landstræner Kasper Hjulmand må have siddet på sin plads i Parken og frydet sig.

Der løber virkelig mange millioner af kroner rundt på den højrekant hos FC København. I tre forskellige spillere. Og ingen af dem virker tilsyneladende. Mod Lyngby fik Mustapha Bundu chancen, mod AGF var turen kommet til Mohamed Daramy, og her til aften var det så Pep Biel, der spillede, skuffede og blev revet ud. Inden spanieren ryger på bålet, skal det siges, at hans mand bag ham, Karlo Bartolec, i al retfærdighed heller ikke gjorde det mindste for at gøre Biel god med en meget initiativfattig indsats. Men træner Jess Thorup har et stort problem på den plads, det er tydeligt.

Dette felt handler også om FC København til at begynde med. Beklager, Vejle. Men der er en verden til forskel i toppen af Superligaen, om FCK havde vundet eller spillet uafgjort. Nu blev det til en sejr, og det betyder, at hjemmeholdet fortsat kan have et håb om guld i år, selv om det bliver svært. Og i næste runde venter Brøndby. For Vejle gør nederlaget, at top seks er ved at være passé, og vejlenserne har nok at gøre med at holde Lyngby og Horsens under sig.