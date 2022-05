FC København er danske mestre!

Det var næsten stensikker inden opgøret mod AaB, men det hele blev smækket på plads med en overlegen 3-0-sejr. I en fantastisk kulisse i Parken var københavnerne klasser bedre end nordjyderne, der blev kørt rundt.

Se B.T.s karakterer fra opgøret her:

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

FC København 4-2-3-1

I Randers for en uge siden gav han sig selv lov at drikke alkohol næsten hver dag op til denne kamp, og alligevel sad man slet ikke med noget indtryk af, at han var påvirket. Forudseende og klar på at rykke hurtigt væk fra målstregen. Denne polak må sgu godt drikke i arbejdstiden.

En fresh cut, helt afbleget hår og klar til at lave karatespark i Parken. Der er fart på Peter Ankersen, der vil frem over stepperne og også kom det mod AaB. Men hvor det ikke altid lykkedes i Superliga-kampen, skal der meget mere til at slå selvtilliden ud af denne vestjyske fyr, så han skal nok brænde København af i aften.

Schweizerkniven var tilbage i Jess Thorups lomme efter et par kampdages fravær. Der skulle bare files af her og der, og den mest spidse del af værktøjet brugte han så på en tæmning, der fik Rasmus Falk til at reagere med klapsalver. En ABC i at lægge en høj bold død.

Få minutter inde i anden halvleg vidste han godt, den var helt hjemme. Som den eneste løb Nicolai Boilesen ud til trænerbænken, og de tog fejl, da de troede, at han ville have dessiner. Anføreren hoppede op på en af assistenterne og slap sin indre jubeldreng løs. Helt passende, for der stod 3-0. Mesterskabet var vundet.

Ham her bliver første mand på dansegulvet på Villa Copenhagen, når der skal poppes champagne til den helt store guldmedalje. Uimponeret trækker han ind i banen, slår alle de risikofyldte afleveringer og tager konsekvenserne i opløbet. Man er vel årgang 2003. Fyr den af, knægt, det bliver den fedeste fest i dit liv.

Han spiller rundt om Superliga-profiler som Kasper Kusk med en lethed, der får dem til at ligne kegler, og det er vel at mærke på et tidspunkt af sæsonen, hvor bentøjet er så slidt, at han ikke kan træne fuldt med hver gang. Gjorde lige, hvad der passede ham i den time, FCK rev AaB fra hinanden. Kasper Hjulmand, udtag ham så!

Jacob Rinne fik lige en afledningsmanøvre, da Lerager havde headet på kassen lige inden pausen. Helt tæt under mål fik den tidligere danske landsholdsspiller ikke passeret den svenske målmand. 'En af de dage, hvor den ikke vil ind?' Tja, så skulle du se ham afslutte på det efterfølgende hjørnespark. Kapow, så den sad godt i krogen.

Godt, at han fik den tap in. For han var da næsten ikke til at se på den bane ellers. Reelt var det vel kun, fordi mesterholdet var i fuld kontrol, at han blev på banen. Det bliver en mellemkarakter.

Millioner af kroner er blevet brugt på offensive kræfter i vinterens transfervindue, men de mest dyrebare ben sad på denne unge islænding, da guldet skulle afgøres. Sparkede iskoldt føringsmålet ind, som om han ikke har lavet andet hele livet. Kæmpe profil in spe.

Udgangspunktet var på den venstre kant, men det var fra midten af banen, at den svenske landsholdsspiller blev farlig. Kampen var meget symptomatisk for hans første ophold i klubben. Det er fint og stabilt, men heller ikke meget mere end det.

Han kan tage alle de badedyr, han vil have, med hjem til Spanien efter denne vilde sæson. Det må blive den bedste sommerferie nogensinde, for Biel har både i efteråret og foråret vist, at han har et hamrende højt niveau. Når han ikke lige får scoret, har han ofte næstsidste fod på. Således også i dag.

Skiftet ind efter 60 minutter i stedet for Rasmus Falk. Det fungerede egentlig bare ikke, selv når han er alene igennem. Der blev spillet en del gode bolde over til ham, men han forvaltede det dårligt.

Skiftet ind efter 71 minutter i stedet for Pep Biel. UB.

Skiftet ind efter 71 minutter i stedet for Hákon Haraldsson. UB.

Skiftet ind efter 82 minutter i stedet for Elias Jelert. UB.

Skiftet ind efter 82 minutter i stedet for Victor Claesson. UB

Så skete det. Endelig. Jess Thorup sendte et FCK-mandskab på banen, som knuste modstanderne og slet ikke overlod noget initiativ til det andet hold. Det er det her, Parkens forventningsfulde fans vil se fra deres helte, og som får Thorup ind under huden på dem. Med mesterskabet er han selvfølgelig også nået langt.

AaB 4-2-3-1

Svenskerens sidste kamp for AaB blev ikke specielt mindeværdig. Chanceløs på de tre mål. Ikke meget hjælp fra forsvaret. Han var inviteret til fest - men den var bestemt ikke for ham. Nu skal han selv ud og finde en afterparty i en ny klub. Den kan kun blive bedre.





Hvis en revisor kunne spille Superliga, var det i skikkelse af Pallesen. Indbegrebet af driftsikker i hvert kvartal. Men søndag var der røde tal. Virkede tung og uskarp. Regnskabet levede ikke op til forventningen. Måske næste år.





Han havde en af de arbejdsdage, hvor slider, slæber og kæmper sig fremad for at kigge op på klokken og se, der er syv timer, til man har fri. AaB-forsvaret blev udspillet af det veloplagte hjemmehold. Og Ross kunne kun se til.

Han har noget coolness i sit spil, men den kom ikke særligt meget til syne. Efter FCKs føringsmål gik han hurtigere kold end en gymnasieklasse til pubcrawl i Jomfru Ane Gade. Ingen fri bar til ham.

Måske var han blændet af Peter Ankersens skriggule hår - men helt blind var han ikke, for han havde godt styr på den duel. Ligesom resten af forsvaret var han dog chanceløs på en sløj dag for AaB.

Av, han havde det svært, stortalentet. Han fortsatte ukueligt, og det skal han have point for. Bedre end sin oprydningsmakker fra Portugal, men boldtabene var for mange. Og dem lappede de danske mestre lystigt i sig.

(Ud: 57.) Portugiseren har tidligere været en eftertragtet herre, men hvis der var talentspejdere i Parken søndag eftermiddag, har de nok slettet ham fra listen. Dumme boldtab i massevis. Du skulle ramme AaB-spillerne - ikke dem i de hvide trøjer.

(Ud: 87.) Indrømmet. Vi har et lidt svagt punkt for den tidligere Hobro-angriber. Skiftet til AaB har ikke været en stor succes indtil videre, men der er noget x-faktor i den unge angriber. Han stod for nordjydernes allerstørste chance, som han hamrede på træværket. Den skulle have været der.

(Ud: 77.) Var han på banen? Måske tog den tidligere FCK’er sig en pause og kiggede på badedyrsshowet undervejs, for han var helt usynlig. Faldt igennem sammen med resten af holdet.

Oliver Ross

(Ud: 77.) 17 år gammel. Nøj, han er spændende! I en virkelig svær kamp var han den, der gav lidt af sig selv. Han ville vinde alle bolde og prøvede at blæse til angreb. Det lykkedes ikke, men viljen var fed at se. Lækkert overblik.

(Ud: 45.) Milan alene i verden. Han var mere isoleret end Rockwool i Rusland. Svære betingelser for den tunge angriber, der havde absolut intet at arbejde med, mens AaB kæmpede mod københavnernes belejring. Flået ud i pausen.

Det var en helt vanvittig sløj kamp af AaB. Friis må tage sin del af ansvaret for et nordjysk mandskab, der intet havde at byde på. FCK er danske mestre, ja, men vi forventer mere af AaB. De havde intet at byde ind med.

(Ind: 45.) En af sæsonens helt store AaBenbaringer kom ind i pausen. Og han gjorde da også sit til, at AaB fik et par gode muligheder. Men slaget var for længst tabt på trods af det gode indhop.

(Ind: 57.) En af hans første berøringer mistede han med det samme.. Og det sagde vel egentlig alt om indsatsen.

(Ind: 77.) UB

(Ind: 77.) UB

Oscar Meedom



(Ind: 87.) UB