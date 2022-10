Lyt til artiklen

FC København og FC Midtjylland spillede 1-1 i lørdagsdramaet i Parken.

Den svenske stjerne Viktor Claesson fik hele nationalarenaen til at eksplodere, da han bankede 1-0-målet i kassen i en første halvleg, hvor FCK-offensiven flere gange kørte rundt med midtjydernes forsvar.

Gæsternes superstjerne Evander ville det dog anderledes, da han med et vanvidsfrispark bragede kuglen ind til 1-1. En stærk kandidat til årets mål, der sendte det ene point til Herning, da Viktor Claesson missede et sent straffespark.

Den så ud til at gå til Claesson, men det brændte straffespark placerer den for fødderne af Daramy. FCK-guldfuglen gjorde, hvad der passede ham, da han lavede magi ude på venstrekanten, og han udstillede flere gange sin direkte modstander, som ikke kunne gøre andet end at trække et gult kort for at stoppe stortalentet.







Fuldstændig usynlig. Endnu en gang, fristes man til at sige. Gjorde absolut intet godt for sit hold en den time, han fik på banen. Lignede mest af alt en mand, der mentalt var blevet hjemme på efterårsferie i Herning. Eneste gang, han stjal tilskuernes opmærksomhed, var, da han på klodset vis bragede ind i Grabara og fik et gult kort.

FC KØBENHAVN

Kamil Grabara 4

Victor Kristiansen 3

David Khocholava 4

Valdemar Lund 4

Elias Jelert 3

Lukas Lerager 4

Marko Stamenic 3

Viktor Claesson 4

Mohamed Daramy 5

Hákon Haraldsson 2 (Ud: 76.)

Roony Bardghji 4 (Ud: 65.)



---

Ísak Jóhannesson 3 (Ind: 65)

Orrí Óskarsson UB (Ind: 76.)

FC MIDTJYLLAND

Jonas Lössl 4

Paulinho 2

Henrik Dalsgaard 3

Erik Sviatchenko 4

Mads Thychosen 3

Emiliano Martinez 4

Kristoffer Olsson 3

Evander 4

Anders Dreyer 3

Gustav Isaksen 3 (Ud: 89.)

Sory Kaba 1 (Ud: 64.)



---

Pione Sisto 3 (Ind: 64.)

Edward Chilufya UB (Ind: 89.)

FC Københavns fysiske stab får travlt med at slukke ildebrande i behandlingsrummet frem mod juleaften, for det københavnske skadeshelvede har været massivt i dette efterår. Skadeslisten er allerede fyldt godt op med store navne hos de danske mestre, og lørdag var det lige før, Jacob Neestrup rev sig i håret over endnu en skade.

Der gik nemlig et chok gennem Parken, da Khocholava pludselig satte sig ned på plænen efter 20 minutter og lignede en færdig mand. 'Hvornår får det en ende? Det kan jo ikke blive ved', må FCK-fansene have nået at tænke, inden den brølstærke georgier kom på benene igen. Alt andet havde også været et mareridt for hovedstadsklubben inden tirsdagens Champions League-brag mod Sevilla.

FC Midtjylland-spillerne skal lige sørge for, at Paulinho kommer helskindet ind i bussen, inden den ruller hjem. For brasilianeren må stadig være rundtosset efter det mål, som hjemmeholdet bankede i kassen i første halvleg.

Lynhurtige driblinger af Roony Bardghji sendte FCM-backen, der virkede helt fra den, på afveje, inden et sublimt indlæg fra Elias Jelert direkte ind i skoen på Claesson sendte FCK foran.

Jacob Neestrup må være frustreret lige nu, for FCK kan ikke bruge det ene point til ret meget. Der skulle have været tre point på kontoen, hvis københavnernes gulddrømme skulle have fået livsgivende medicin. De er stadig inde i mesterskabsbilledet, men det er kun minimalt. Tre point havde været vitale i et hårdt kampprogram for hovedstadsklubben, der ikke får ret mange dages hvile inden tirsdagens CL-brag i Andalusien.

FC Midtjylland kan derimod godt leve med det ene point i en kamp, hvor holdet flere gange var spillet ud af banen i første halvleg. Albert Capellas har skabt spillemæssig fremgang i Herning, men det er kun i perioder. Spanieren skal simpelthen sætte flere sejre sammen i træk, hvis direktør Claus Steinlein skal kunne gå jubelamok på Heden, når guldet skal placeres.